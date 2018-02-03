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10:30, 03 февраля 2018

Трассу «Формулы-1» в Сочи подарят некоммерческой организации, которую возглавляет сын бывшего топ-менеджера ВТБ

Трассу «Формулы-1» в Сочи подарят некоммерческой организации «Росгонки», которую возглавляет сын бывшего топ-менеджера ВТБ Василия Титова. Об этом сообщает РБК. Власти Краснодарского края ранее хотели продать автодром. Журнал «Форбс» оценил его в 120 миллионов евро. Согласно проекту, который сегодня опубликовал Минфин, автотрассу могут передать компании «Росгонки» безвозмездно и без уплаты НДС. Из проекта Минфина следует, что есть и второй вариант – автодром могут передать в государственную собственность. РБК направил запрос в Минфин.

Комментарии

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herch 03 февраля 2018 | 10:42

вот умора... Когда уже деревни с крепостными дарить начнут?

patrik41 03 февраля 2018 | 10:45

Трассу «Формулы-1» в Сочи подарят некоммерческой организации, которую возглавляет сын бывшего топ-менеджера ВТБ...

Прямо как Косте Райкину и Максиму Никулину? Мафия, мля.

evgolius7 03 февраля 2018 | 10:48

patrik41:
Дружок..ты же в России живёшь...патриот.
И топишь за мафию....
Но воюешь языком с Америкой.

sdubaruh 03 февраля 2018 | 10:49

patrik41: и кто из перечисленных - сын топ-менеджера ВТБ?

her 03 февраля 2018 | 10:49

patrik41: Прямо как Косте Райкину и Максиму Никулину? Мафия, мля.
------------
Гыыы, и это путинская мафия на какую ты не смеешь тявкнуть. :-)

shicotus_live 03 февраля 2018 | 10:52

patrik41: Беда! пи***стия докатилась и до Формулы!

ДЕВУШКИ? ЭТО НЕ СОВРЕМЕННО!
Руководство «Формулы-1» решило отказаться от практики приглашения грид-герлз — девушек, которые обычно участвовали в шоу, выводили пилотов на стартовые позиции, держали флаги и вручали награды. Причина — подобная традиция противоречит современным общественным нормам.

Организаторы соревнований пояснили, что эта традиция отводила женщинам роль «красивого фона», а значит, способствовала укреплению гендерных стереотипов.

«Грид-герлз были одним из главных символов „Формулы-1“ в течение десятилетий. Но мы считаем, что это больше не соответствует нашим ценностям и явно противоречит социальным нормам сегодняшнего дня», — заявил представитель F1 Шон Братч.

tour 03 февраля 2018 | 10:57

herch: -/Когда уже деревни с крепостными дарить начнут?/
Так давно уже...
Петр Фрадков, сын бывшего премьер-министра М. Фрадкова, стал зампредседателя ВЭБа в 29 лет.
сын бывшего главы администрации президента, которого так же зовут Сергей Иванов, стал первым вице-президентом «Газпромбанка» в 25 лет (в 36 — президентом «Алросы»).
Сын президента «Роснефти» И. Сечина, Иван, стал заместителем директора департамента «Роснефти» в 25 лет.
Список можно продолжать, места не хватит...

gvs 03 февраля 2018 | 10:43

И будут по ней гонять на "Бентли" сыновья других топ-менеджеров ))) Формуле-1 туда соваться западло )))

svetalana 03 февраля 2018 | 10:55

gvs: понимали бы вы что в гонках-то. А я вам могу сказать с уверенностью, что Росгонки - отличный вариант, и сын Василия Титова - профессионал и в гонках, и в бизнесе, человек глубоко порядочный. Прежде чем тявкать, изучили бы вопрос.

ac_dc 03 февраля 2018 | 10:58

svetalana:
А не в курсе - когда у ево деь рожденья?

svetalana 03 февраля 2018 | 11:05

ac_dc: я этого человека знаю лично. Мой сын в прошедшем сезоне выступал в его команде в кубке РСКГ и они завоевали командный кубок!

sdubaruh 03 февраля 2018 | 10:45

Ахматычу отдать. Гонки геев без штанов будет проводить.

popov_m 03 февраля 2018 | 10:49

На какие бюджетные деньги трасса построена???

herch 03 февраля 2018 | 10:50

popov_m: а какие бюджетные деньги бывают? Они или бюджетные или нет.

croaker 03 февраля 2018 | 10:57

Вначале подарят, а потом выкупят через подставные фирмы за бесценок.

fr312 03 февраля 2018 | 11:13

croaker: маленько думай головой-если тебе подарили,зачем выкупать?

sborisych 03 февраля 2018 | 11:17

Твою меть, ни стыда ни совести не имели, но и остатки их следов совсем потеряли...

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