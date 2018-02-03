Трассу «Формулы-1» в Сочи подарят некоммерческой организации, которую возглавляет сын бывшего топ-менеджера ВТБ...

Трассу «Формулы-1» в Сочи подарят некоммерческой организации «Росгонки», которую возглавляет сын бывшего топ-менеджера ВТБ Василия Титова. Об этом сообщает РБК. Власти Краснодарского края ранее хотели продать автодром. Журнал «Форбс» оценил его в 120 миллионов евро. Согласно проекту, который сегодня опубликовал Минфин, автотрассу могут передать компании «Росгонки» безвозмездно и без уплаты НДС. Из проекта Минфина следует, что есть и второй вариант – автодром могут передать в государственную собственность. РБК направил запрос в Минфин.