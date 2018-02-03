Провластные митинги пройдут сегодня во многих российских городах
Для студентов и работников ряда предприятий участие в акции носит обязательный характер. Например, в тамбовском музыкальном институте студентов снимают с занятий. В Оренбурге явка учащихся и преподавателей ряда вузов на мероприятие обязательно, пишут пользователи соцсетей. В Свердловской области тех, кто пойдет на митинг, обещают освободить от работы. В подмосковных городах будут организованы автобусы, которые привезут рабочих на акцию в Москву на Васильевский спуск. Ожидается, что московский митинг-концерт посетит Владимир Путин.
Комментарии23
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ajsenev 03 февраля 2018 | 10:37
Правильной дорогой идете, товарищи! Впереди - солнечные 30-е годы.
nikitin43 03 февраля 2018 | 10:39
ajsenev: на рыло прогресс - при ельцыне анчоус не гоняли ...
patrik41 03 февраля 2018 | 10:42
Для студентов и работников ряда предприятий участие в акции носит обязательный характер...
Видите как жидобандеровцы боятся российские митинги, видите как второй день эти вонючие русофобы стараются измазать провластные митинги своим ближневосточным говном?
bryansk34 03 февраля 2018 | 10:47
patrik41: они хотят устроить пляски на "костях русского народа". русофобы не пройдут !!
herch 03 февраля 2018 | 10:59
В Минске суд признал трех авторов российского сайта Regnum виновными в разжигании межнациональной вражды и приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года, их освободили под подписку о невыезде.
Авторы Regnum провели под стражей в Минском следственном изоляторе почти 14 месяцев. Это время засчитали в срок отбывания наказания.
Осужденные не признали своей вины, в последнем слове называли процесс политическим и после суда заявили, что будут обжаловать приговор. Во время процесса они признали, что за свои статьи получали деньги от редакций из Москвы и от российского посольства в Минске.
Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении фигурантов стали заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия признаков экстремизма при Министерстве информации.
Комиссия со стороны обвинения пришла к выводу, что журналисты ставили под сомнение суверенитет Беларуси, а также в текстах содержались оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, истории, языка и культуры.
evgolius7 03 февраля 2018 | 11:03
Так вот она какая...всенародная поддержка Путина...
Сгоняют людей как скот...
А скот мычит, но идёт поддерживать.
Только эта дорога ведёт на скотобойню....
zmeelov_1 03 февраля 2018 | 11:16
evgolius7: Животное, ты опять о людях рассуждаешь по своим стадным правилам.. Как это у вас: - Кто здесь власть? - Беее.. Кто здесь власть? - Беее.. Тьфу на вас, жвачные пропиндосы
taglit 03 февраля 2018 | 11:06
patrik41: и так было очевидно, что вата комфортно чувствует себя в совке..., а потом и в мусорном ведре, т.е. автозаке....
zmeelov_1 03 февраля 2018 | 10:45
nikitin43: А мои едут сами.. Эхоговномёт, вы в заднице. Впрочем, как обычно подпиндосы шелудивые в России. Мелочь, а приятно!
nik213 03 февраля 2018 | 11:11
zmeelov_1: ГЛИСТОЛОВ как обычно ковыряется в задницах. Видать, приятно ему в его стихии.
ansata 03 февраля 2018 | 10:39
Снова массовки.. Тьфу на вас!
aleks50 Алексей Клубников 03 февраля 2018 | 10:40
Патриотизм по разнарядке.
alalrom 03 февраля 2018 | 10:41
Очередное доказательство Честности, Неподкупности нашей власти во главе с Великим В.Путиным.
sdubaruh 03 февраля 2018 | 10:43
Верёвку и мыло выдадут или со своим приходить?
v700120 03 февраля 2018 | 10:43
Все на митинг!!!.Кому не нравится из пришедших можете держать фигу в кармане.
vaka257 03 февраля 2018 | 10:46
«В Москве ограбили квартиру 26-летней советницы Минкультуры. Вор не смог унести соболиную шубу за 1,5 млн руб., две сумки Kelly за 3 млн руб., сумку Chanel за 400 тыс, сумку Chanel Vintage за 850 тыс руб. Автопарк у Мурадян - BMW X5 и Mercedes G63 AMG»..
А говорят,что плохо живём...
oktai 03 февраля 2018 | 11:04
vaka257: Вот, пусть такое генетическое отребье и сгоняют на победные и прочие митинги. Таким есть за что благодарить предков.
vaka257 03 февраля 2018 | 10:48
Достаточно на импортную куртку прилепить российскую символику и ты уже патриот...
filosof64 03 февраля 2018 | 10:56
надеюсь элочка не снимет володьку с предвыборной "гонки"???
baran_provokator 03 февраля 2018 | 11:00
это ж уголовка - принуждение к участию в путинге - статья 149 ук рф
Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо ПРИНУЖДЕНИЕ К УЧАСТИЮ в них, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
т.е. ректор использовал свое служебное положение плохо - на трешечку нализал
svetalana 03 февраля 2018 | 11:02
Сколько тонн подобострастия выльется на уши Путину и команде? И они в это искренне поверят?
sapienti_sat 03 февраля 2018 | 11:05
Назад в СССР
venezianez49 03 февраля 2018 | 11:16
"...пишут пользователи соцсетей..." ..................................................................................................
Опять пошла волна домыслов и грязных сплетен.
Если митинги "провластные" (организуемые властью), с позитивной программой, значит "либералы" считают своим непременным долгом облить их своими дежурными помоями.
А когда происходят абсолютно деструктивные "акции" Навального, то оппозиционные восторги не смолкают ни на минуту.