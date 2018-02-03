Провластные митинги пройдут сегодня во многих российских городах

Для студентов и работников ряда предприятий участие в акции носит обязательный характер. Например, в тамбовском музыкальном институте студентов снимают с занятий. В Оренбурге явка учащихся и преподавателей ряда вузов на мероприятие обязательно, пишут пользователи соцсетей. В Свердловской области тех, кто пойдет на митинг, обещают освободить от работы. В подмосковных городах будут организованы автобусы, которые привезут рабочих на акцию в Москву на Васильевский спуск. Ожидается, что московский митинг-концерт посетит Владимир Путин.