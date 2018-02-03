Менее недели остается до начала Игр в Пхенчхане

Сегодня в олимпийскую столицу прибудут первые российские спортсмены.

В сложившихся обстоятельствах просто добраться до Пхенчхана уже подвиг. Сборная России на Олимпиаде во-первых, выступит в ополовиненном составе, во-вторых, без флага и гимна. И это при том, что вообще неясно, окончателен ли список российских спортсменов. В частности, не до конца понятно, что будет с теми, кого дисквалифицировали, а потом оправдали и есть ли шанс добиться приглашения для тех, кого, по неясным причинам не стали звать. Был и курьер. В список приглашенных попал дисквалифицированный скелетонист, а ныне тренер Сергей Чудинов. МОК, в итоге, признал ошибку, но затем Чудинова оправдал КАС. Получит ли он, в итоге, приглашение, теперь не понимает уже никто. Между тем, спортсмены приступают к тренировкам на корейской земле. Ожидается, что одними из первых в олимпийскую деревню прибудет биатлонная сборная России, которая состоит из четырех спортсменов и двух тренеров.

Олимпиада в Пхенчхане откроется 9-го февраля.