Менее недели остается до начала Игр в Пхенчхане
Сегодня в олимпийскую столицу прибудут первые российские спортсмены.
В сложившихся обстоятельствах просто добраться до Пхенчхана уже подвиг. Сборная России на Олимпиаде во-первых, выступит в ополовиненном составе, во-вторых, без флага и гимна. И это при том, что вообще неясно, окончателен ли список российских спортсменов. В частности, не до конца понятно, что будет с теми, кого дисквалифицировали, а потом оправдали и есть ли шанс добиться приглашения для тех, кого, по неясным причинам не стали звать. Был и курьер. В список приглашенных попал дисквалифицированный скелетонист, а ныне тренер Сергей Чудинов. МОК, в итоге, признал ошибку, но затем Чудинова оправдал КАС. Получит ли он, в итоге, приглашение, теперь не понимает уже никто. Между тем, спортсмены приступают к тренировкам на корейской земле. Ожидается, что одними из первых в олимпийскую деревню прибудет биатлонная сборная России, которая состоит из четырех спортсменов и двух тренеров.
Олимпиада в Пхенчхане откроется 9-го февраля.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
m_doc 03 февраля 2018 | 10:13
Интересно, эти игрища будут самыми позорными, или днище ещё впереди?
vezdehod 03 февраля 2018 | 10:32
m_doc:
Интересно, эти игрища будут самыми позорными, или днище ещё впереди?
====================================================================
Всё зависит от глубины "Озера", а глубину его - пока никто не измерил.
alehan0074 03 февраля 2018 | 10:33
прибудет биатлонная сборная России, которая состоит из четырех спортсменов и двух тренеров...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ндаааа, негусто...Вот ведь как получается - президент России врал, жульничал, отдавал приказы государственным спец службам о подмене анализов мочи и думал весь мир наипать. А в итоге сам себя и наипал, как обычно с иваном-дураком-гопником и бывает:(((
vo_van_helsing 03 февраля 2018 | 10:30
Не удивлюсь, если когда эту вАДу по настоящему проверят,
окажется, что они реально почти ничего не проверяют, а только
болоболят.
По видео из их лабораторий, нет впечатления надежности их
процедур - какие-то студенты из развивающихся стран носят
пробирки с тупым видом...
zemljanka 03 февраля 2018 | 11:07
Удачных стартов.
Победных финишей.
А все, кто кормится и пьет кровь спортсменам, пусть посидят в тени и не мешают, ни участникам, ни болельщикам, ни любителям спорта.