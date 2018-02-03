В школе Волгодонска начали проверку после того, как учительница отрезала ученице прядь волос
Педагог уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.
На уроке в лицее №16 учительница Татьяна Алексеенко сначала потребовала от девочки собрать волосы в хвост. Школьница отказалась, после чего педагог взяла ножницы и отстригла у ученицы прядь. Узнав о случившемся, мама ребенка обратилась в местные СМИ и написала электронное письмо в Министерство образования. По словам родителей учеников, в их лицее есть негласное правило, согласно которому на уроках волосы не должны быть распущены, однако ранее к детям не применяли столь суровые меры. Мамы и папы утверждают, что Алексеенко критикует внешний вид детей и унижает их при одноклассниках, на педагогические методы учительницы уже жаловались в городской отдел образования, пишет местный портал 161.ru. После того, как история получила огласку, учительница написала объяснительную директору и заявление об увольнении.
Как передает «Интерфакс», позднее учительнице стало плохо, и ее увезли на скорой в больницу.
Комментарии8
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russkie_za_sverjenie 03 февраля 2018 | 10:09
Ооо, это скрепно. Это высокоморально. Это по путински. Гордо несет звание российского учителя.
svetalana 03 февраля 2018 | 10:58
russkie_za_sverjenie: это по-советски. Прямо из тех лет училка, со всеми своими профессиональными комплексами и идиотизмами.
dzinselub 03 февраля 2018 | 10:24
Вот мне во время учёбы в средней школе в 8 классе учительница по алгебре и геометрии тоже пыталась отстричь чуб,её останавливало лишь то,что мои родители занимали большие посты в городе.
lisa_simpson 03 февраля 2018 | 10:32
Ещё одна учительница вообразила себя местным царьком. Мы наблюдаем массовое бессилие «педагогов» на их профессиональном поприще.
vaka257 03 февраля 2018 | 10:33
Эти учителя- совок в чистом виде ,когда человек ничто...Вот эти "преподаватели" и дают замечательные проценты на путинских"выборах"...
sborisych 03 февраля 2018 | 11:14
vaka257:
Ну да, совок.. Училка невоздержанная, возможно импульсивная, может даже самодура и истеричка. Но это наверное было известно и ранее? С какого боку срочная "проверка" школы? РеагирОВАют для экстренного отчета?
sborisych 03 февраля 2018 | 11:08
УсЦсысся... Какую проверку? Ножницы ищут?
serjo1977 03 февраля 2018 | 11:17
Деятельность учителей и врачей НЕОБХОДИМО лицензировать!!! Окончание профильного ВУЗа (для приёма в который государство должно установить весьма высокий минимально допустимый совокупный балл по ЕГЭ ВНЕ зависимости от конкурса) не должно АВТОМАТИЧЕСКИ давать допуск в профессию, лишь право ПРЕТЕНДОВАТЬ на получение лицензии, выдача которых должна быть МАКСИМАЛЬНО прозрачной! Также, ПРЕДЕЛЬНО чётко и прозрачно должен действовать механизм приостановки и отзыва выданных лицензий! Это "кнут". "Пряник" - зарплата ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО спеца НИЗШЕГО разряда должна НАЧИНАТЬСЯ с 80.000 рублей.