В школе Волгодонска начали проверку после того, как учительница отрезала ученице прядь волос

Педагог уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.

На уроке в лицее №16 учительница Татьяна Алексеенко сначала потребовала от девочки собрать волосы в хвост. Школьница отказалась, после чего педагог взяла ножницы и отстригла у ученицы прядь. Узнав о случившемся, мама ребенка обратилась в местные СМИ и написала электронное письмо в Министерство образования. По словам родителей учеников, в их лицее есть негласное правило, согласно которому на уроках волосы не должны быть распущены, однако ранее к детям не применяли столь суровые меры. Мамы и папы утверждают, что Алексеенко критикует внешний вид детей и унижает их при одноклассниках, на педагогические методы учительницы уже жаловались в городской отдел образования, пишет местный портал 161.ru. После того, как история получила огласку, учительница написала объяснительную директору и заявление об увольнении.

Как передает «Интерфакс», позднее учительнице стало плохо, и ее увезли на скорой в больницу.