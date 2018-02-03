Массовый пикет в поддержку врача-гематолога Елены Мисюриной не состоится
Распространяемая мэрией Москвы информация о переносе акции в парк Сокольники не соответствует действительности. Об этом «Эху Москвы» рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.
Он добавил, что на организаторы постараются провести акцию во второй половине февраля.
Комментарии12
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gvs 03 февраля 2018 | 10:12
Похоже, в прокуратуре и СК работают СОВЕРШЕННО ЗДОРОВЫЕ люди.
shicotus_live 03 февраля 2018 | 10:14
Очень мутная история с этой Мисюриной. Масса вопросов.
m_doc 03 февраля 2018 | 10:27
shicotus_live: Вот-вот! Сейчас другой уклон наметился - топить хирургов из Медси, изображая их идиотами. По крайней мере, именно так они выглядят в открытом письме мужа Мисюриной - между прочим, биолога!!! Письмо совершенно возмутительное. За такое были принято бить по морде канделябрами.
Гематологи постфактум хором заявляют, что у больного были серьёзные проблемы со свёртывающей системой крови на фоне основого заболевания, и эти проблемы начались чуть ли не в Медси. Что это значит - больной пришёл утром в клинику Гентехнологии с блестящей свёртываемостью?!?! Или его элементарно не обследовали, а сразу провели на процедуру, которая на самом деле была категорически противопоказана...
Как-то так.
neburzhui 03 февраля 2018 | 10:31
У неё хоть квалификация была ? Или она чья-то жена ?
Может действительно человека угробила сдуру ?
m_doc 03 февраля 2018 | 10:36
neburzhui: Квалификация нормальная, аспирантура, всё чин чинарём.
Муж выложил общие анализы крови, дык последний датирован следующим днём после трепанобиопсии. Выходит, они даже результата общего анализа не дождались.
Разумеется, это всё догадки по скудной инфе из СМИ. Медси молчат, как партизаны, ссылаясь на врачебную тайну, но возмущаться несправедливым накатом уже начали.
costs 03 февраля 2018 | 11:07
neburzhui: врачи у нас люди особенные! зарплата хоть и маленькая но они не жалуются обдирают население нещадно ,старик ты или ребёнок не важно - заплатишь по полной .
shicotus_live 03 февраля 2018 | 10:46
m_doc: У меня вопросы немного другого порядка.
1) Да, в Медси есть своя паталогоанатомия. НО, нет лицензии на вскрытие. То есть они просто были обязаны отправить тело в судебку. Почему это не было сделано?
2) На какой стадии возбудили уголовное дело и на каком основании?
Думаю, дело было так.
После смерти провели вскрытие, чтобы прикрыть задницу. В справке о смерти написал, что причины "устанавливаются, (так бывает) после чего провели похороны.
Через 40 дней какой либо въедилвый родственник таки потребовал причин смерти, после чего обратился в СКР. А эксгумировать тело уже было бессмысленно. Вот и остались только те выводы. которые сделали паталогоанатомы Медси. которым доверять можно очень относительно. ибо заинтересованная сторона.
Но, почему не поставили в коленно-локтевую Медси ха самодеятельность?
m_doc 03 февраля 2018 | 11:03
shicotus_live: Насчёт лицензии вопросы есть, но это не преступление. Скрывать врачам из Медси просто нечего - к ним поступил обречённый больной.
Слышала, что родственники обратились в СК, с этого уголовное дело и началось.
Эксгумировать через 40 дней можно было запросто, но зачем, если при вскрытии в кости идентифицировали ход, по которому шла игла. Через 40 дней был бы тот же самый ход.
Медси и пытаются поставить в ту самую позу их же коллеги, но они защищаются и правильно делают.
Это не значит, что я считаю справедливым приговор Мисюриной. Конечно, это перебор. Но возмущение не должно превращаться в истерию, которая затмевает разум и не позволяет толком разобраться во всей этой истории, дабы в будущем избежать подобного рода несчастий и для врача, и для больного.
mjolner666 03 февраля 2018 | 10:29
shicotus_live:
Если бы в своё время процесс над врачами-убийцами довели бы до логического конца, такой фигни сейчас бы не было...
aleksandr39 03 февраля 2018 | 10:15
Одиночные пикеты заменяются массовыми акциями в поддержку " великого вождя и мудрого учителя 2 всех ополченцев .
lapuh 03 февраля 2018 | 10:19
Какие врачи? Наш отец родной тока што в Сталинграде немцев побил.
captainobvious 03 февраля 2018 | 10:47
Массовый пикет в поддержку врача-гематолога Елены Мисюриной не состоится
массовку не набрали? ))