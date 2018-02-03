Массовый пикет в поддержку врача-гематолога Елены Мисюриной не состоится

Распространяемая мэрией Москвы информация о переносе акции в парк Сокольники не соответствует действительности. Об этом «Эху Москвы» рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Он добавил, что на организаторы постараются провести акцию во второй половине февраля.