Патриотические митинги пройдут сегодня по всей России...

В соцсетях пишут, что на эти мероприятия сгоняют студентов и бюджетников. В Екатеринбурге муниципалитеты разослали разнарядки по числу участников. В Оренбурге требуют явки на акцию студентов и преподавателей вузов. В областном молодежном центре Воронежа посетителям намекнули, что в случае неявки на акцию, у них могут отобрать помещение. Самой массовой акцией под лозунгом «Россия в моем сердце» должен стать концерт на Васильевском спуске в Москве, куда также собирают студентов и бюджетников. Между тем, организаторы так и не решили, по какому поводу проводится акция. общественная палата заявила, что митинг пройдет в честь 75-летия победы в Сталинградской битве. «Единая Россия» – что эта акция в поддержку олимпийцев и «чистого» спорта.