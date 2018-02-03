Патриотические митинги пройдут сегодня по всей России
В соцсетях пишут, что на эти мероприятия сгоняют студентов и бюджетников. В Екатеринбурге муниципалитеты разослали разнарядки по числу участников. В Оренбурге требуют явки на акцию студентов и преподавателей вузов. В областном молодежном центре Воронежа посетителям намекнули, что в случае неявки на акцию, у них могут отобрать помещение. Самой массовой акцией под лозунгом «Россия в моем сердце» должен стать концерт на Васильевском спуске в Москве, куда также собирают студентов и бюджетников. Между тем, организаторы так и не решили, по какому поводу проводится акция. общественная палата заявила, что митинг пройдет в честь 75-летия победы в Сталинградской битве. «Единая Россия» – что эта акция в поддержку олимпийцев и «чистого» спорта.
Комментарии36
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alrichter 03 февраля 2018 | 10:06
В соцсетях пишут, что на эти мероприятия сгоняют студентов и бюджетников
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Ну а как иначе? Добровольно на эти митинги пойдёт только человек с расстроенной психикой, и отравленный геббельств..
russkie_za_sverjenie 03 февраля 2018 | 10:11
alrichter: О да. Патриотизм в России состоит нынче не в любви к Родине, а в ненависти к загранице. Для ваты конечно. Их то хозяева любят Запад искренне. Детей, активы и любовниц туда вывозят.
patrik41 03 февраля 2018 | 10:14
Патриотические митинги пройдут сегодня по всей России...
Пусть лидеры оппозиции А.Навальный и Л.Волков, выйдут на "пропутинский" митинг и как Л.Троцкий агитируют сторонников власти присоединиться к московской жидобандере и поддержать "забастовку избегателей"?
sdubaruh 03 февраля 2018 | 10:15
patrik41: вдул бы навальному?
patrik41 03 февраля 2018 | 10:20
sdubaruh:
На митинге?
sdubaruh 03 февраля 2018 | 10:23
patrik41: на путинге. Митинги они для другого устраиваются.
patrik41 03 февраля 2018 | 10:25
sdubaruh:
Для минета Навального?
sdubaruh 03 февраля 2018 | 10:30
patrik41: ооо, какие у вас мыслишки с утра! И все о нем, о Лехе! Сиськи его поди все ночь снились?
neburzhui 03 февраля 2018 | 10:25
Мудаки ! Чем больше заставлялава, тем больше раздражения.
bryansk34 03 февраля 2018 | 10:17
patrik41: буйнопомешаные ближневосточники строчат коменты на эхе изо дня в день. и напор не иссякает
mjolner666 03 февраля 2018 | 10:12
alrichter:
Забавно, что тебя престарелого фашистского пердунишку, перемкнуло на имени твоего кумира Геббельса...
Жаль дедушка Сталин пожалел вас - нацистских мразей и отменил смертную казнь... Это его главная ошибка - нельзя применять гуманизм к животным.
student_ru_ru 03 февраля 2018 | 10:14
mjolner666: Твой дедушка сам умер как животное.
mjolner666 03 февраля 2018 | 10:25
student_ru_ru:
Экк пригорело у тебя, рахимовского холуйка... Жги ещё.
student_ru_ru 03 февраля 2018 | 10:31
mjolner666: А, это опять ты. Ну в смысле не ты под другим ником. но всё равно ты, хоть и под другим ником. Ну я понял, что ты просто тролль и забавляешься, хотя именно это я и подозревал.)
isnowanaarene 03 февраля 2018 | 10:17
mjolner666: А идиотам ВСЁ забавно.
mjolner666 03 февраля 2018 | 10:20
isnowanaarene:
+100
Вам, идиотам да, - всё забавно, а приличным людям забавны только вы - идиоты.
chapter_2 03 февраля 2018 | 10:13
alrichter: На путингах следует озвучивать следующие "радующие" цифры. За 6 последних лет правления В.Путина российская экономика выросла только на 3%. 1,5% роста ВВП страны в 2017 г. целиком связаны с ростом мировых цен на нефть. В 2017 г. реальные доходы россиян почти на 12% (11,92% ) оказались меньше, чем в "довоенном" 2013 г. В том же 2017 г. реальные доходы россиян снизились на 1,7%. Почему же всё так "хорошо"?
patrik41 03 февраля 2018 | 10:18
chapter_2:
Если уж озвучивать реальные доходы россиян, то на митингах либеральной оппозиции, где в основном собираются люди, которые в жопу дадут за пару долларов.
fleyta6 03 февраля 2018 | 10:27
patrik41: Реальные доходы пожизненно нищих россиян - это гордость за былые победы! Патриот о будущем не думает, его жизнь вся в прошлом, а что будет с его детьми и внуками, пусть это заботит власть
patrik41 03 февраля 2018 | 10:33
fleyta6:
Ага, патриоты не думают о своих детях и внуках, о них думает и печётся русофобская либеральная шваль.
mjolner666 03 февраля 2018 | 10:38
fleyta6:
Юрик, кто тебе, престарелому придурку мешал обеспечить себе нормальные доходы?
Ельцин? Путин?
У Ельцина, благодаря его Свободной России, все детки миллиардеры. Выходит ты, Юрок, ленивый и чудоковатый дебил, раз не смог так же...
akademik_ugarov_56 03 февраля 2018 | 10:06
Народная Сила, Народная Власть Освобождение!
Победа России, возродимся!
her 03 февраля 2018 | 10:08
akademik_ugarov_56: Народная Сила, Народная Власть Освобождение!
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Гыыы, от Путина что-ли собираешься освобождаться? :-)
mikhail_spb_ 03 февраля 2018 | 10:06
Что же это за патриоты, которых нужно силой сгонять на патриотические сборища-путинги?
Неужели они добровольно не хотят идти?
diximania1948 03 февраля 2018 | 10:06
Блевать хочется от этой "патриотической " чесотки.
ihor_syvoryj 03 февраля 2018 | 10:08
"Я заставлю вас Родину любить!" (С)
student_ru_ru 03 февраля 2018 | 10:17
Я только за. Чем больше народ этим кормят, да ещё насильно - тем быстрей дойдёт, чего на самом деле стоят все эти жалкие пустышки сверху донизу, набитые жалким величием.
nik213 03 февраля 2018 | 10:20
Как они достали эти поклонники плешивого со своим псевдо патриотизмом, настоянном на лжи, лицемерии и раболепстве! Ну и на страхе перед властью жуликов и воров, конечно.
vkv7 03 февраля 2018 | 10:23
У меня у дочки сегодня должна была быть тренировка, вчера тренер написала, что ей надо идти на митинг и привести с собой 5 родителей. Это не Иваново это Питер. Вся поддержка этой власти, это один большой фейк.
gregor 03 февраля 2018 | 10:24
Сколько обещали за час лицемерия ?
rena1960 03 февраля 2018 | 10:26
Сгоняют...,под автоматами что-ли...?Идут и,значит такое ИХ устраивает...только-то...
stakanoff 03 февраля 2018 | 10:27
"В соцсетях пишут". А на стенках сортиров что пишут "пользователи"? Это тоже немаловажно!
wsempivet 03 февраля 2018 | 10:31
Погнали стадо! Культурный выпас! Шипулин в первых рядах! Ой...он же сейчас ШиПУтин!
vpoiskahdna 03 февраля 2018 | 10:40
Большинство инертно и боится перемен, вдруг будет хуже. Тем более, по зомбоящику постоянно объясняют, что без Путина нет России На патриотический митинг добровольно не пойдут, но на выборах проголосуют за Путина.
curhatuy6 03 февраля 2018 | 10:57
Одни цитаты:
- И длинной вереницей пошли за синей птицей.
- Насильно мил не будешь.
Сочувствую согнанным в стадо под московским дождем со снегом:(((
oktai 03 февраля 2018 | 11:07
Пусть все подонки из американского списка на эти митинги и выходят с семьями.
У них есть основание для "спасибо дедам за победам".