В Красноярске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, известных также как режим «черного неба»
Об этом сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Такой режим вводится для того, чтобы предприятия сократили выбросы, а в особо тяжелых случаях прекратили их вовсе. Однако заводы и котельные часто это требование игнорируют, сообщает радио «Свобода». В черте Красноярска работает один из крупнейших в мире алюминиевых завода и другие металлургические производства. Все котельные и ТЭЦ в городе работают на угле.
Комментарии5
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kir_pich_101 03 февраля 2018 | 09:47
Каменный век!
Сколько десятилетий весь мир уходит от неэкологичного угля, а мы всё травим свой народ!
hrenvam 03 февраля 2018 | 10:21
kir_pich_101:
Европа, а в частности Германия - переходит на уголь...
kriimsdyk 03 февраля 2018 | 10:22
kir_pich_101: Кому не нравится - могут уехать
miki57 03 февраля 2018 | 09:57
А как красноярцы жили при советской власти? Когда работали все предприятия. В противогазах?
tag188 03 февраля 2018 | 11:04
miki57: Производство на КРАЗе (Красноярский алюминиевый завод) выросло с советских времен, более чем в 2 раза.
Производство на КЗЦМ (Красноярский завод цветных металлов) тоже.
Плюс запустили угольную ТЭЦ-3 и новые блоки на угольной ТЭЦ-2.
А закрылись работавшие в советские времена Телевизорный завод, Квант и и тд., которые воздух не загрязняли.