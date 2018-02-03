В Красноярске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, известных также как режим «черного неба»

Об этом сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Такой режим вводится для того, чтобы предприятия сократили выбросы, а в особо тяжелых случаях прекратили их вовсе. Однако заводы и котельные часто это требование игнорируют, сообщает радио «Свобода». В черте Красноярска работает один из крупнейших в мире алюминиевых завода и другие металлургические производства. Все котельные и ТЭЦ в городе работают на угле.