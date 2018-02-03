Российские космонавты из экипажа МКС Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров провели больше 8 часов в открытом космосе

Это произошло из-за проблем с заменой приемного устройства системы связи. Космонавты с большим трудом смогли демонтировать старый приемник на модуле «Звезда» – гайки не откручивались. Кроме того, на этом месте на станции было очень неудобно работать. Новая система связи должна обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации на российский сегмент с Земли через спутники ретрансляции системы «Луч».