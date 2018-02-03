Российские космонавты из экипажа МКС Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров провели больше 8 часов в открытом космосе
Это произошло из-за проблем с заменой приемного устройства системы связи. Космонавты с большим трудом смогли демонтировать старый приемник на модуле «Звезда» – гайки не откручивались. Кроме того, на этом месте на станции было очень неудобно работать. Новая система связи должна обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации на российский сегмент с Земли через спутники ретрансляции системы «Луч».
Комментарии10
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patrik41 03 февраля 2018 | 09:40
Космонавты с большим трудом смогли демонтировать старый приемник на модуле «Звезда» – гайки не откручивались...
Какое счастье, ну давай жидобандера, заводи свою пластинку про космические батуты и толстую жопу Рогозина в окопе Славянска.
shicotus_live 03 февраля 2018 | 10:12
patrik41: )))))))))))))) Ржу не могу)))
Какая огромная разница в подаче информации))
Космонавты Шкаплеров и Мисуркин вернулись на МКС с новым рекордом
03.02.2018, 03:25
Космонавты Шкаплеров и Мисуркин вернулись на МКС с новым рекордом
Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров завершили первый в этом году выход в открытый космос, успешно выполнив все поставленные перед ними задачи.
Космонавты установили на приборный блок остронаправленной антенны новый модуль связи для обеспечения российского сегмента МКС полноценным спутниковым интернет-каналом связи. При этом они демонтировали устаревший модуль, отработавший уже почти 17 лет, и открутили множество мелких «закисших» от времени болтов.
Выходной люк был закрыт вернувшимися на станцию космонавтами в 02:46 мск. Как сообщили в «Роскосмосе», Мисуркин и Шкаплеров чувствуют себя хорошо, экипаж МКС продолжает выполнение программы полета.
Таким образом, российские космонавты успешно завершили первый в 2018 году выход в открытый космос. Он продолжался 8 часов 12 минут вместо запланированных 6 часов 40 минут. Дело в том, что после завершения монтажа модуля возникли проблемы с приведением антенны в рабочее положение.
Как отмечает «Интерфакс», Мисуркин и Шкаплеров поставили рекорд пребывания человека в российском скафандре в открытом космосе. Они на 6 минут превзошли достижение, установленное в декабре 2013 года Олегом Котовым и Сергеем Рязанским.
alehan0074 03 февраля 2018 | 10:39
patrik41: 8 часов в открытом космосе - это тебе не у приЖопина отс#$oсать, верно? снимаем шляпу перед российскими астранафтами!
lapuh 03 февраля 2018 | 09:46
Так надо было не все гайки, а через одну откручивать. Ещё Антон Палыч советовал.
piter_ug 03 февраля 2018 | 09:47
«Ключница делала» систему крепления.
miki57 03 февраля 2018 | 10:03
Опять Барак Хусейнович нагадил.
scorpio_ 03 февраля 2018 | 10:05
Уникальные российские гайки. Ржавеют даже в условиях глубокого космоса. Разработка фирмы "Рогозин-Батутин & Co".
voenpes 03 февраля 2018 | 10:25
Я смотрел полностью всю видеотрансляцию выхода. Так как когда-то учил Антона Шкаплерова летать на самолете. И сопереживал. Да там возникли трудности. Но не надо глумиться и ехидничать. Ребята молодцы!
vladimirbelarus 03 февраля 2018 | 10:41
voenpes: Глумятся только ватные портянки, нормальные люди знают: подвиг совершается на чьём-то разгильдяйстве.
malinskii 03 февраля 2018 | 10:26
гайки не крутились. герои поневоле....