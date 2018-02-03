В выходные столицу ожидают сильные снегопады
Об этом «Эху Москвы» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что в воскресенье снегопады будут сопровождаться еще и сильными метелями.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом «Эху Москвы» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что в воскресенье снегопады будут сопровождаться еще и сильными метелями.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
xuato 03 февраля 2018 | 09:13
Как под Сталинградом в 1942 году.
mmm_333 03 февраля 2018 | 09:15
Редактор из средней Азии на посту, все нормально значит на ЭМ.
vezdehod 03 февраля 2018 | 09:43
Оленевода в отставку - не обеспечил "Погоду в доме" в такой святой праздник.