В Лос-Анджелесе сегодня вручают награды победителям премии Гильдии режиссёров Америки

Среди номинантов в категории «Документальный фильм» оказалась лента «Икар» о допинге в российском спорте.

В Беверли-Хиллз готовят церемонию, по которой строят прогнозы о будущих обладателях «Оскара». Это последнее событие такого масштаба в американском кинобизнесе перед финальным голосованием жюри Киноакадемии и оно может раскрыть настроения, царящие в киноиндустрии. Не удивительно, что так похожи и списки номинантов на «Оскар» и на премию Гильдии. На главные награды претендуют Гильермо дель Торро с фильмом «Форма воды», Грета Гарвиг с «Леди Бёрд», Кристофер Нолан и его «Дюнкерк», а также режиссёр картины «Три биллборда на границе» Мартин МакДон и создатель киноленты «Прочь» Джордан Пил. Главную политическую интригу связывают с номинацией «Лучший документальный фильм». Оказавшийся в шортлисте «Икар» — это работа британского велогонщика-любителя Брайана Фогеля, основанная на интервью с информатором Международного антидопингового агентства Григорием Родченковым.

Гильдия режиссеров США вручает премию за выдающиеся достижения в области режиссуры кино и телевидения с 1948 года. Это будет юбилейная, 70-я церемония.