Футболисты «Тосно» приостановили трудовую деятельность из-за долгов по зарплате
Это сообщили в Общероссийском профсоюзе футболистов. Гендиректор клуба Вячеслав Матюшенко заявил, что он впервые об этом слышит, передает ТАСС. По информации агентства, игроки команды, которая находится на сборе в Турции, действительно потребовали от руководства погашения долгов и пока не решили, выйдут ли на товарищеский матч с курским «Авангардом». Встреча должна начаться сегодня в 17.30.
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moncegorskyi 03 февраля 2018 | 09:53
Это что команда чукотской лиги или откуда...