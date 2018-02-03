Футболисты «Тосно» приостановили трудовую деятельность из-за долгов по зарплате

Это сообщили в Общероссийском профсоюзе футболистов. Гендиректор клуба Вячеслав Матюшенко заявил, что он впервые об этом слышит, передает ТАСС. По информации агентства, игроки команды, которая находится на сборе в Турции, действительно потребовали от руководства погашения долгов и пока не решили, выйдут ли на товарищеский матч с курским «Авангардом». Встреча должна начаться сегодня в 17.30.