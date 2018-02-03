В московском метро женщина упала на пути и погибла
Это сообщили ТАСС в полиции. Инцидент произошел на станции «Полянка» серой ветки. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Это сообщили ТАСС в полиции. Инцидент произошел на станции «Полянка» серой ветки. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Комментарии6
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xuato 03 февраля 2018 | 09:19
Как в Сталинграде в 1942. Соболезную семье и студентам. Может она ехала на митинг в честь победы над Паулюсом?
makhnaehe 03 февраля 2018 | 09:31
xuato: Дурак ты и подонок.
mjolner666 03 февраля 2018 | 09:51
makhnaehe:
Лохлы от своих евро покращений уже реально крышей двинулись - стрянули себе всемозги, скакавши, что не москали...
Лохлы, типа xuato - реально подлый и рабский народец.
irina54 03 февраля 2018 | 09:33
Cоболезнования родным и блихким.
Непонятно, что случилось - как правило, эта станция полупустая.
vezdehod 03 февраля 2018 | 09:40
То. что творится в московском метро - сопоставимо с Цунами.
j_partizan 03 февраля 2018 | 09:49
Не смогла заплатить за услуги ЖКХ?