КНДР в минувшем году заработала 200 миллионов долларов на незаконных поставках угля и оружия
Уголь поступал в обход санкций в порты России, Китая, Малайзии и Вьетнама. Оружие шло, в том числе, в Сирию. Это сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на доклад ООН.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
xuato 03 февраля 2018 | 09:21
А что полковник ФСБ Дональд, молча смотрит?
stoik33 03 февраля 2018 | 10:01
В мире существуют только две организации, которые могут себе позволить все, что захотят. ВТО и НАТО. Даже Китай с Россией пытаются добиться такого положения для своих стран. Для этого им и нужен жирномордый с атомными замашками. А без угля он исхудает.
kaplan911 03 февраля 2018 | 10:47
У верхушки России комплекс неполноценности, не ?!
Иначе чем объяснить отсутствие какой - либо реакции на развёртывание ракет с ядерными боеголовками
прямо у границ России с Китаем и панибратское отношение к Ыну, изготавливающим ЯБ.
Более того, помощь России КНДР в обход санкций в изготовлении ЯО. Исподтишка.
И какой вой поднимает власть России на западном "фронте"........в отношении НАТО.
Замудрённая политика внутри страны довела Россию до нищеты.
А отсутствие взвешенной внешней политики, её двумыслие и недальновидность, граничащие
с бездарностью ведут страну в заложники ситуации в Азии ?!