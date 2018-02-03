США полагают, что Россия может первой нанести ядерный удар
Это говорится в новой ядерной доктрине. Ее публичную часть накануне обнародовало американское министерство обороны. В документе подчеркивается, что применение ядерного оружия со стороны России вызовет неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы. Авторы доктрины отмечают, что Россия и Китай намерены пересмотреть правила поведения, которые сложились в мировой политике
Комментарии49
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xuato 03 февраля 2018 | 09:10
Россия не сможет нанести удар, она сначала подпишет мирный договор обменяется поцелуямы президентов а вот потом ударит.
her 03 февраля 2018 | 09:20
"Москва угрожает первой применить ограниченный ядерный удар, ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России", - говорится в документе (цитата по AP).
В доктрине отмечается, что "эффективное сдерживание" США ядерных и неядерных атак со стороны России требует того, чтобы "российское руководство не заблуждалось относительно последствий ограниченного первого применения ядерного оружия как против США, так и на региональном уровне".
Согласно документу, российские власти должны понять, что превентивный ядерный удар "не сможет достичь своих целей, коренным образом изменить характер конфликта и вызовет неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы". "Наша стратегия позволит России понять, что любое применение ядерного оружия, даже ограниченное, недопустимо", - уверены в США.
patrik41 03 февраля 2018 | 09:23
США полагают, что Россия может первой нанести ядерный удар...
Если жидобандера достала, если драки не избежать, то бить надо первым... (В.Путин)
the_same_sandro__ 03 февраля 2018 | 09:42
Создали ядерное оружие и применили на японцах американцы. И применили бы еще не раз, не создай СССР противовес.
boris_kiril 03 февраля 2018 | 09:58
the_same_sandro__: /Создали ядерное оружие и применили на японцах американцы./
И еще добавь, что это США напали на Японию. Начали войну-получите сдачи. А применяют во время войны все имеющиеся средства. Или стреляют только из лука?
shicotus_live 03 февраля 2018 | 10:19
the_same_sandro__: А ничего другого и ожидать было нельзя))
Дело в том, что ядерный арсенал Штатов давно не модернизировался и превратился в кучу ржавого хлама. На его восстановление нужно 400 млр жабьих шкурок, часть из которых благополучно распилят. Вот для того, чтобы оправдать в глазах "обЧественности" эти расходы и вкинули байку про то, что Россия может вмазать)))
Обычный пиар ход.
alehan0074 03 февраля 2018 | 11:15
shicotus_live: LOL!!! ...жалко пискнул скотус из страны, которая не может похвастаться ни ОДНИМ техническим продуктом/технологией так чтоб хоть кто-то в мире про это слышал как знают боинги, стелсы, айфон или теслу, итд...все что путирашинский ростех делает - это банально пи#$#здит на Западе или покупает втридорого списанные в утиль второсортные технологии, а потом выдает их за свои, яссно не имеющие аналогов в мире, типа такса рагозина или норвежской плаформы 3-ей свежести:)))
пс. ёта фон, сбитые турками сушки, блядей, балет, икру, двигатели времен гагарина и пиво шарикову не предлагать:)))
alehan0074 03 февраля 2018 | 10:52
the_same_sandro__: И применили бы еще не раз, не создай СССР противовес.:)))
>>>>>>>>>>>>
правильней говорить "не спи$%#зди ссср противовес у американцев (как обычно)" ссср и создать - эти слова не идут вместе.
vaka257 03 февраля 2018 | 09:53
patrik41: Ровно 80 лет, 3 февраля 1938 года кровавая украинская хунта по приказу Бандеры расстреляла весь состав труппы московского латышского театра "Скатувэ" - 258 человек... Ой, нет! Это же сделало сталинское НКВД на знаменитом расстрельном полигоне "Бутово" ...
mjolner666 03 февраля 2018 | 10:32
vaka257:
Труппа театра - 258 человек???
Опять соврала старая нацистская шлюха...
Дедушка Геббельс крутится в гробу от того, как ты, старая вонючая Мытищинская климактеричка, его позоришь.
olnev1952 03 февраля 2018 | 10:06
patrik41: А ты по кому «стрелять» то собрался?
Неужто по вилле вице-премьера Шувалова в Австрии и его апартаментах в Англии? Или по вилле представителя президента по Сев. Кав. Округу Льва Кузнецова, что на Лазурном берегу? Или по забугорным апартаментам членов Совета Федерации? Или по другу Путина – Абрамовичу, который в Англии? Там же и шикарные апартаменты Министра открытого правительства, г –на Абызова Или по детям друга Путина – Якунина, которые там же? Или по забугорной недвижимости Ротенбергов? Как, неужто и по деткам депутата Железняка, которые в Швейцарии? Аль по двум сыновьям вице-премьера Дмитрия Козака —один живет за границей и занимается строительным бизнесом.
-другой, работает в Credit Suisse
Или по семье полпреда президента Александра Хлопонина у котрого роскошный дом в Италии, с земельным участком площадью 8223 кв. м?
Или по квартире в Монако жены замминистра регионального развития Сергея Дарькина?
Или по дочери прессекретатря Путина- Пескова, что живет во Франции? Или по его жене и падчерице- обе гражданки США. Или по его сыночку, который живет в Англии А ты Пескову об этом сказал?
Или по дочери единоросса Елены Раховой, которая живет в США? И не дай бог по вилле «журналиста» Соловьева, который каждый «воскресный вечер пугает нас «натой», а попугав, улетает на свою виллу в страну НАТО – Италию, где лежа на берегу живописного озера Комо, ржет над доверчивыми российскими дурачками Аль может по Северному и южному потокам, и прочим забугорным активам Газпрома? Да и у Лукойла ТАМ не слабо..И у всяких разных «госкорпораций» - там не слабо..
Или может быть по 100 миллиардам долларов российских госденег, зачем то вложенных в американские ценные бумаги, под 1.5% годовых, вместо того, что бы на них развивать свою экономику?
olnev1952 03 февраля 2018 | 10:10
patrik41 У путинского чиновничьего ворья, / включая ближний круг/ – уже давно все на Западе.. И счета в банках, и недвижимость, и дети.. При малейшем РЕАЛЬНОМ намеке, на «стрелять» - жизни Путину – полдня.. Даже до сортира «для мочения» не успеет дойти
Ты главное уж точно «про стрелять» по их непосильно наворованному – никому не сболтните..Да по деткам их
А то найдут тебя, как любит шутить один из путинских подельников, герр Бастрыкин «Голову отдельно, ноги отдельно и мне же расследование поручат».
mjolner666 03 февраля 2018 | 11:15
olnev1952:
Забавно, какая у тебя престарелого холуя трогательная любовь к деткам своих хозяев...
Самому то от своего холуйства не противно, придурок?
nik213 03 февраля 2018 | 10:28
patrik41: Что уж говорить, плешивый гопник непредсказуем. Но у него-то в случае чего есть надежные убежища. А у тебя, смешной доверчивый путиноид?
vladimir1_57 03 февраля 2018 | 09:50
her: что любое применение ядерного оружия, даже ограниченное, недопустимо", - уверены в США.
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Надо срочно наказать и применить международные санкции против тех, кто ограниченно применил ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки
viteck 03 февраля 2018 | 09:27
Единственная страна, применявшая ядерная оружие, обвиняет другие страны в готовности его применить..смешно. Все равно, что рецидивист обвинял бы ботаника а агрессии...☺
orlov_a_v 03 февраля 2018 | 09:27
xuato: пока только сша наносили ядерный удар. Как обычно громче всех кричит держи вора, сам вор.)))
olnev1952 03 февраля 2018 | 10:02
xuato: По кому "ударит"? У путинского ворья ДАВНО ВСЕ ТАМ.. В США и в странах НАТО.. И счета, и недвижимость и дети, и 100 млрд.долл резервного фонда А если "ударит", где возьмет ВСЕ ТО,что есть в стране? Ибо ВСЕ, что есть в России, особенно из области высоких технологий, - это или чистый импорт, или то, что сделано на ИХ оборудовании и по ИХ технологиям
iwanow62 03 февраля 2018 | 09:12
не бздите,амеры-умрём все.
akademik_ugarov_56 03 февраля 2018 | 09:57
Испепелим пиндосов на уй!
nik213 03 февраля 2018 | 10:31
akademik_ugarov_56: Академик, а выражаешься как типичный гопник. Вот что значит школа плешивого!
alehan0074 03 февраля 2018 | 10:59
nik213: так и "реальные" академики всегда сбивались в совке на феню, а члены совета по правам человека в питираше бьют друг другу морду...:)
ugiazov 03 февраля 2018 | 09:17
Путин не хочет наносить ядерный удар. Он подталкивает к этому главу КНДР.
olnev1952 03 февраля 2018 | 10:13
ugiazov: "Путин не хочет наносить ядерный удар"
По кому "наносить" то? По своим друганам миллиардерам и своим друганам - чиновникам, у которых уже давно ВСЕ ТАМ..И в США и в странах НАТО - и счета, и недвижиость и детки
ancestor74 03 февраля 2018 | 09:27
Так то, в истории лишь два прецедента с использованием ядерной бомбы. И странно, но везде упоминается, как страна применившая США! Демократично, что скажешь!!
alehan0074 03 февраля 2018 | 10:49
ancestor74: и летели на земь самураи, перейдя границу у реки! кажется, советские ватники так пели в те далекие годы, нет? вот американцы и осуществили мечту советских ватников:))
monik_7 03 февраля 2018 | 09:27
Поэтому....
perestarok 03 февраля 2018 | 09:29
"США полагают, что Россия может первой нанести ядерный удар"
Так усердствовали в распространении русофобии по всей планете, что и себя напугали до смерти. Козлы.
viteck 03 февраля 2018 | 09:35
perestarok: Пиндосы врут, как дышат:
"Голословное заявление: Пентагон признался в ложном обвинении России
США ищут подтверждений сообщений об использовании властями Сирии зарина, заявил министр обороны страны Джеймс Мэттис.
У Пентагона нет доказательств использования отравляющего вещества нервно-паралитического действия - газа зарин - сирийскими властями. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
По его словам, он не видел соответствующих доказательств, но, добавил министр, подобные сведения ему доводят от сирийской оппозиции.
По этому поводу, отметил Мэттис, он "испытывает тревогу".
Глава Пентагона отметил, что ранее власти Сирии якобы использовали "газообразный хлор".
Стоит добавить, что подтверждений и этой американской версии также нет."©
perestarok 03 февраля 2018 | 10:09
viteck: "США ищут подтверждений сообщений об использовании властями Сирии зарина, заявил министр обороны страны Джеймс Мэттис."
Они их сами распространяют, а такие СМИ, как эхо их печатают. Я уже приводил неоднократно пример: 15 января этого года на Эхе была новость, что пролетел самолёт сирийских ВВС и появился запах зарина. Можно было бы и поверить, но вся беда в том, что зарин не пахнет.
baran_provokator 03 февраля 2018 | 09:36
в России серьезная уязвимость - плотность населения имеет два больших пика в мск и спб, выжигание которых практически означает потерю четверти населения, в сша же население размазано по карте более равномерно.
а вот у России без столиц и у сша равномерность плотности населения уже примерно поровну.
http://www.fresher.ru/2010/02/11/trexmernaya-statistika/
aleks50 Алексей Клубников 03 февраля 2018 | 09:37
Не хорошо этим пиндосам не верить в миролюбие портяночного лидера.
oleg_z 03 февраля 2018 | 09:39
"США полагают, что Россия может первой нанести ядерный удар"
Это США полагают? А я думал, что это записано в российской ядерной доктрине. Разве не так?
neyexo 03 февраля 2018 | 09:42
как говорят в армии, может нанести. Но может и не наносить
rico76 03 февраля 2018 | 09:44
Пока США так полагают, мир может спать спокойно!)
buzukin936 03 февраля 2018 | 09:45
Ясен пень - врежем! Хватило и одного раза, штобы понять - принцип "бей первым" это единственно верная и стратегия, и тактика. Ну а раз пошла такая пьянка, то зачем жалеть недобитого врага? Гигатонной бомбой имени старикашки Боннэр смоем нахер в унитаз оба побережья, заразим радиоактивным кобальтом, а остальное расхерачим Сатаной и Сарматами. Так шта у этих доктринеров ни единого шанса... Да - еще лягушатников с англичайниками припугнуть - и будет у нас море виски и коньяка, да и мне не придется импортозамещать кальвадос, хотя он куда как круче французского :)
nik213 03 февраля 2018 | 10:34
buzukin936: Так вот он каков бред сивой кобылы!
baran_provokator 03 февраля 2018 | 09:48
ну а как понимать концепцию "упреждающего обезоруживающего удара" от самих сша?
stoik33 03 февраля 2018 | 09:49
Не Россия может нанести этот удар. У нее есть сынок. Которого она очень любит. Вот он отдать приказ может. Это к тому, что не нужно валить на горбатого. Бабушка из Урюпинска тоже часть России.
dmitry35 03 февраля 2018 | 09:51
И это заявляет страна, которая первая и без предупреждения применила ядерное оружие. Кому верить?
stoik33 03 февраля 2018 | 09:51
Воевать с пиндосами парадная группа войск точно не в состоянии. Поэтому все, что есть у Вовы, это красная кнопка. Гитлер такой обзавестись не успел. А этому в наследство досталась. Доверили дураку...
olnev1952 03 февраля 2018 | 09:52
"Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом[1]."
Зби́гнев Кази́меж Бжези́нский
skullll 03 февраля 2018 | 10:04
olnev1952: В США это отошли, они же боятся.
Насколько я помню Россия никогда никому не угрожала.
alaska 03 февраля 2018 | 10:03
Если только по Воронежу она может нанести удар. В Европе и США у них семьи живут, у нажимальщиков на кнопки.
viribus_unitis 03 февраля 2018 | 10:19
"Пересмотреть правила поведения" - это отказаться считать американцев исключительной нацией?
yuriykyvich 03 февраля 2018 | 10:20
Вообще-то американцы правильно боятся.
Если ВСЕ предыдущие военные доктрины СССР/РФ предполагали применение ЯО только в ответ на применения ЯО против нашей страны, то путинская, предполагает возможность нанесения ядерных ударов даже если против нас ЯО и не применялось.
Как говорят в Одессе - почувствуйте разницу.
И еще одно нововведение. Предусматривается возможность использования ВС РФ на территории других стран "для защиты российских граждан". Что можно трактовать весьма широко.
buzukin936 03 февраля 2018 | 11:09
yuriykyvich: Совершенно в дырочку! У нас таки капитализЬм или где? Вот и случилось усовершенствования военной доктрины. И от тайги до британских морей!
gregor 03 февраля 2018 | 10:28
Да же ,если Путин решит Воронеж разбомбить ядерным оружием , на протесты выйдут 14 % Народа .
86 % население будут одобрямс и правильноееееее решеееенеоиееееее Барин .
И это факт .
Поэтому в России не было ,нет и не будет дорог априори ,так же ,как и друзей .
Классик прав .
lapuh 03 февраля 2018 | 10:29
Ну вот и хорошо. Все вояки, бомбоделы при деле и борцуны за мир тоже. А то было совсем загрустили в 90е.