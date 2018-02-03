США полагают, что Россия может первой нанести ядерный удар...

Это говорится в новой ядерной доктрине. Ее публичную часть накануне обнародовало американское министерство обороны. В документе подчеркивается, что применение ядерного оружия со стороны России вызовет неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы. Авторы доктрины отмечают, что Россия и Китай намерены пересмотреть правила поведения, которые сложились в мировой политике