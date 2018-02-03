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09:00, 03 февраля 2018

Провластные митинги, приуроченные к годовщине Сталинградской битвы, пройдут в российских городах

Для студентов и работников ряда предприятий участие в мероприятиях носит обязательный характер.

Концерт на Васильевском спуске в Москве обещает стать самой массовой акцией под лозунгом «Россия в моем сердце». Формально ее организатором является Общественная палата. Подмосковные отделения единороссов направляют на патриотический митинг своих представителей, чтобы продемонстрировать единство народа, а также выразить поддержку российским спортсменам за неделю до начала олимпийских игр. Участников обещают накормить. В других регионах явка студентов на митинги обязательна. К примеру, в Тамбовском музыкальном институте снимают с занятий. О принуждении к участию «Эху» рассказывали представители ВУЗов в Оренбурге. В свердловской области желающих прийти на провластное мероприятие обещают освободить от работы.

Ожидается, что московский митинг-концерт посетит Владимир Путин.

Комментарии

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vezdehod 03 февраля 2018 | 09:06

Сколько же автобусов не дождутся пассажиры - все бросят на перевоз баранов к месту скотобойни.

midnightblues 03 февраля 2018 | 09:09

vezdehod: Вся эта публика является аналогом героя по имени Пепка0прыгни
Мее-ГОП!!!

patrik41 03 февраля 2018 | 09:16

Участников обещают накормить...

Правильно делают, что заботятся о российском народе. Голосуйте за Владимира Путина, кандидата от патриотов России, чтобы кто-нибудь из "шендеровичей" лопнул от злости.

dokolle 03 февраля 2018 | 09:33

Чем больше "сгонялово", тем сильней "отрицалово"

oleg__ 03 февраля 2018 | 09:46

dokolle: только не в России.
У нас - бьёт, значит любит !

dokolle 03 февраля 2018 | 10:35

А это редко случается от 14 до 22.

kir_pich_101 03 февраля 2018 | 09:50

patrik41: Вот и на выборах, вошьдь будет давать тарелку супа за голос...

serjo1977 03 февраля 2018 | 09:54

patrik41: Голосуйте за Владимира Путина, кандидата от патриотов России, чтобы кто-нибудь из "шендеровичей" лопнул от злости.
===
Кто-нибудь из "шендеровичей" лопнет, скорее, от хохота, глядя на то, КАКОЙ сброд представляет из себя путинский электорат... :-))

koltak76_ 03 февраля 2018 | 09:58

patrik41: Все верно, рабы за еду должны работать.

diximania1948 03 февраля 2018 | 10:09

patrik41: В чём забота, путиноид, что насильно сгоняют на мороз подневольных?

makhnaehe 03 февраля 2018 | 09:20

midnightblues: Ты майдановских козлов-скакуасов вспомнил? Нет, борода, там будут дети и внуки героев Сталинграда.

ilya_shevkun 03 февраля 2018 | 09:30

makhnaehe:
Т.е. тебя там не будет

serjo1977 03 февраля 2018 | 09:30

makhnaehe: Нет, борода, там будут дети и внуки героев Сталинграда.
===
Стесняюсь спросить, внуки какой из сторон?

mjolner666 03 февраля 2018 | 09:38

serjo1977:

Серёнь, тебе туповатому дебилу и потомку деревенской шлюхи и пьяного румына из Гитлеровского ЕС по-любому можно на митинг...
Россия - свободная сирана.
Бери плакат про ненависть к русским и айда на митинг...

serjo1977 03 февраля 2018 | 10:00

mjolner666: Твой куратор в курсе, что ты одну и ту же методичку под разными никами постишь из года в год? Ты понимаешь, что если тебя "спалят", выгонят на хрен? Лично я этому ОЧЕНЬ огорчусь (говорю без малейшего стёба!!!), потому, что мало кто сделал на этом форуме больше для полной дискредитации "патриотизма", чем ты...

mjolner666 03 февраля 2018 | 10:17

serjo1977:

Непросто тебе, придурку...
Кругом кураторы, Кровая Гэбня, а ты один за Свободу Ходорковских и Усмановых...

Умора с тебя, конченного холуйского дебила.

Серёня бери свой Геббельсовский плакат и дуй на митинг, если не балабоп и не зассышь, что нормально для тебя - сына конченной шлюхи.

petyakoleso70 03 февраля 2018 | 10:11

serjo1977: ололо

yuriykyvich 03 февраля 2018 | 09:49

makhnaehe: //там будут дети и внуки героев Сталинграда.//
Именно поэтому "детей и внуков" на данное мероприятие сгоняют насильно.
Вот он ваш "Путриотизм" во всей красе.
Кстати, а сам то ты, вместе с патриками" и прочими, пойдешь? Или у тебя другая работа, на сайте Эха?

mordvinyka_zabiyka 03 февраля 2018 | 10:04

makhnaehe: деды пабедили в сталинграде а внуки пабеду просрали??

diximania1948 03 февраля 2018 | 10:11

makhnaehe: Добровольно, только дети и внуки сталинских вертухаев.

shmuel63 03 февраля 2018 | 10:22

makhnaehe: "..там будут дети и внуки героев Сталинграда." - я помню, как отмечали двадцатипятилетие битвы. Куда более скромно. А ведь тогда были живы еще и сами герои Сталинграда. Сейчас власть постоянной расчесывает тему ВОВ потому, что ей нечего предъявить в настоящем и в будущем. Ни отдельный человек, ни страна не могут жить с вечно повернутой назд головой. Прощлым летом было пятьдесят лет победы Израиля в Шестидневной войне. Несколько статей и архивных снимков в газетах, пара аналитических обзоров, в очередной раз вскрывающих многочисленные просчеты и ошибки нашего командования - и все. Живем дальше.

golodomor_ce_hohlokost 03 февраля 2018 | 09:21

А почему Сисян Анальный не проводит по случаю этой великой победы свой митинг - "не провластный"? На него бы ,наверняка, "добровольно собрались десятки тысяч людей". Кто-то из местных вонючих либерастов может мне ответить?

vezdehod 03 февраля 2018 | 09:36

Сегодня с утра пораньше Оленевод был вызван на "Ковёр" к Верховному Жрецу сия Руси и получил Втык - не разогнал облака над Столицей. в такой святой день.

golodomor_ce_hohlokost 03 февраля 2018 | 09:18

vezdehod: Старыйпидарас, народ, отмечающий победу в Сталинградской битве, для тебя "бараны"?

mordvinyka_zabiyka 03 февраля 2018 | 10:06

golodomor_ce_hohlokost: народ просравший свою страну конешно же не бараны и не овцы..А так..серуны касабские))

neyexo 03 февраля 2018 | 09:45

vezdehod: ошибаетесь, на сей раз нал, т.е. добровольно. Знаю пару ярых молодых оппозиционеров, которым обещали 300-400. А добирается каждый своим ходом, просили денег на проезд

midnightblues 03 февраля 2018 | 09:06

Предлагаю повесить каждому барану на шею колокольчик для удобства подсчета

ringo__77__ 03 февраля 2018 | 09:36

midnightblues: Тебе например, даже колокольчик не нужен. Мудозвона вполне достаточно...

midnightblues 03 февраля 2018 | 09:41

ringo__77__: Те достаточно посмотреть на твои мудазвонские комменты от повара ,кормящего портянок тухлой капустой??
Зря вы жрете это-лучше бы Вискас,может поумнели бы -

akademik_ugarov_56 03 февраля 2018 | 09:52

Я уже на митинге
Народу очень много.
В толпе звучат слова поддержки Владимира Путина

Мы за Путина! За Медведева!
За партию единая Россия за Народный фронт!

diximania1948 03 февраля 2018 | 10:14

akademik_ugarov_56:
За воров, короче.






























sborisych 03 февраля 2018 | 10:16

akademik_ugarov_56:
Бедняга.. Кажется, что ты давно неисправим- но ведь уйдут эти, начнешь обожать следующих. Исправишься, подстроишься, и станешь любить их.

serjo1977 03 февраля 2018 | 10:21

akademik_ugarov_56: Ну, в уровне умственного развития собравшихся мы не сомневаемся... :-))

sborisych 03 февраля 2018 | 09:56

midnightblues:
Это лишнее. Считать умозрительно пастухам привычнее и скрепо-надежнее...

ura_123 03 февраля 2018 | 09:09

Так что празднуем?

herch 03 февраля 2018 | 09:33

В Минске суд признал трех авторов российского сайта Regnum виновными в разжигании межнациональной вражды и приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года, их освободили под подписку о невыезде.
Авторы Regnum провели под стражей в Минском следственном изоляторе почти 14 месяцев. Это время засчитали в срок отбывания наказания.

Осужденные не признали своей вины, в последнем слове называли процесс политическим и после суда заявили, что будут обжаловать приговор. Во время процесса они признали, что за свои статьи получали деньги от редакций из Москвы и от российского посольства в Минске.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении фигурантов стали заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия признаков экстремизма при Министерстве информации.

Комиссия со стороны обвинения пришла к выводу, что журналисты ставили под сомнение суверенитет Беларуси, а также в текстах содержались оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, истории, языка и культуры.

ugiazov 03 февраля 2018 | 09:14

Имеющий собственное мнение отлучается от высшего образования?

neyexo 03 февраля 2018 | 09:49

ugiazov: нет, строго добровольно, см. мой ответ вездеходу.

budweiser23 03 февраля 2018 | 09:17

Принуждение это ловушка "бесперспективного завтра"...

makhnaehe 03 февраля 2018 | 09:17

Либералы в смычке с бандеровцами, как всегда, стремятся очернить великий подвиг советского народа в Сталинградской битве. Им всюду Путин мерещится. Нет, тварины, не получится, на веки прокляты будете.

budweiser23 03 февраля 2018 | 09:24

makhnaehe: очерняет подвиг, как раз принудиловка и имитация благодарности, когда ещё тысячи солдат лежат в земле не похороненные , а власти на это наплевать ..... захоронением занимаются поисковые отряды волонтёров!

m_doc 03 февраля 2018 | 09:39

budweiser23: Вы явно не в курсе. В МО есть военно-мемориальный отдел и специальный поисковый отряд. На сайте МО есть отчёты.

neyexo 03 февраля 2018 | 09:47

m_doc: отчеты - не знаете, как у нас подписывают отчеты?
Например, сертификация автосервиса - директору приносят (нанятые эксперты) стопку актов об испытаниях, он подписывает, отгибая только краешек

m_doc 03 февраля 2018 | 09:50

neyexo: Не видал, не читал, но осуждаю? Ну-ну.

ilya_shevkun 03 февраля 2018 | 09:32

makhnaehe:
так победа над трусливыми жалкими гейропейцами это великий подвиг? Хм

vadimp 03 февраля 2018 | 09:36

makhnaehe: Лучше очернить, чем 75 лет ездить на нем как на ишаке, притом не имея к ниму отношения! Мы победили, мы победили! Нет "мы" не победили - то деды наши победили! А мы 75 лет примазываемся.

serjo1977 03 февраля 2018 | 09:45

makhnaehe: Нет, ватники-портянки! Это ВЫ, а вернее ваши хозяева очерняют тот Великий Подвиг, превращая его годовщину в принуждение поклониться не вчерашним победителям фюрера, а его сегодняшнему воплощению.

mcf 03 февраля 2018 | 09:58

serjo1977: потомки их хозяев стояли в заградотрядах и стреляли в спину героям, как и сейчас собственно в Немцова. А теперь празднуют подвиг убиенных ими.

sborisych 03 февраля 2018 | 10:27

makhnaehe:
Дурак. Не подвиг стремятся очернить, а вам дуракам на эти песни с плясками глазёнки приоткрыть. Но напрасно- сонамбулы отплясывают в летаргическом сне... Хотя и странно- лунатики шаволятся, а в летаргическом сне спящий практически недвижим. Но признаки- в полном соответствии- летаргический сон, как правило, длится от нескольких часов и до нескольких недель, а в редких случаях и месяцев. Наблюдается также в гипнотическом состоянии. Встречается при истерии, общем истощении, после сильных волнений. Приступ внезапен, продолжается от нескольких часов до нескольких лет (известен случай длиной 20 лет) .
Что мы и наблюдаем...

abulkor 03 февраля 2018 | 09:25

Почему это вдруг путинская воровская власть озаботилась Сталинградской битвой.Какое отношение путинские воры имеют к этой битве.Или они хотят обосрать своим воровским говном ещё одну легендарную дату в истории России?

monik_7 03 февраля 2018 | 09:35

abulkor: так че на знаешь что-ли, что лично товарищ Путин этот Сталинград и защищал? Прям голой грудью, с одной амфорой в руке, со щукой в другой

davi__koloradov 03 февраля 2018 | 10:11

monik_7: Да Путин в одном кимоно на фашистов с голыми пятками бросался!

sborisych 03 февраля 2018 | 10:41

davi__koloradov:
Рыбкой, через прорубь?..

sborisych 03 февраля 2018 | 10:39

abulkor:
Какое? А такое, что в копилку солнца нашего красного в корзинку тащат всё, что ни попадётся. Наверное пристягнут и грядущее 23 февраля, и 125 летиеМихаила Тухачевского, а то и 40-летие Тимура Батрутдинова... Ну и 8 марта, само собой...

jblack2 03 февраля 2018 | 09:43

Вчера, когда были памятные мероприятия в Волгограде, редакция скромно помалкивала об этом и писала про всякую хрень.

Но теперь можно и про это, но уже с негативным оттенком...

m_doc 03 февраля 2018 | 09:53

jblack2: Поди, вчера эховские поганки ещё отходили от шока, полученного ими благодаря спортивному суду в Лозанне, поэтому ограничинились бенефисом Феруза. Ну, а как только малёк оклемались, понесли своё привычное по трубам.

sborisych 03 февраля 2018 | 10:43

m_doc:
Конечно шок. Но шок от того, что где-то есть суд...

alo0000 03 февраля 2018 | 09:46

Главное - не утонуть в море продажной любви.

michael_golubchik 03 февраля 2018 | 09:53

Что характерно в регионах провластные митинги проводят в рабочие дни и в рабочее время. Чтобы можно было нагнать бюджетников, а то в выходные их уже не вытащить на митинг за власть даже угрозами и уговорами.

cukker 03 февраля 2018 | 10:00

Сталинградская битва, она провластная? взглянуть бы на рожу редактора сайта

sborisych 03 февраля 2018 | 11:06

cukker:
Красава, юбилей пришелся ко двору. Пристегнули глазом не моргнув.
Если "отделения единороссов направляют на патриотический митинг своих представителей", если "в других регионах явка студентов на митинги обязательна", если кое-где студентов "снимают с занятий", если к участию принуждают и обещают освободить от работы... То как назвать эти "мероприятия", а?

koltak76_ 03 февраля 2018 | 10:03

Участников обещают накормить..
--------------------------------------------------
Боярышником?

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