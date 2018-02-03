Провластные митинги, приуроченные к годовщине Сталинградской битвы, пройдут в российских городах

Для студентов и работников ряда предприятий участие в мероприятиях носит обязательный характер.

Концерт на Васильевском спуске в Москве обещает стать самой массовой акцией под лозунгом «Россия в моем сердце». Формально ее организатором является Общественная палата. Подмосковные отделения единороссов направляют на патриотический митинг своих представителей, чтобы продемонстрировать единство народа, а также выразить поддержку российским спортсменам за неделю до начала олимпийских игр. Участников обещают накормить. В других регионах явка студентов на митинги обязательна. К примеру, в Тамбовском музыкальном институте снимают с занятий. О принуждении к участию «Эху» рассказывали представители ВУЗов в Оренбурге. В свердловской области желающих прийти на провластное мероприятие обещают освободить от работы.

Ожидается, что московский митинг-концерт посетит Владимир Путин.