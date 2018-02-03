Провластные митинги, приуроченные к годовщине Сталинградской битвы, пройдут в российских городах
Для студентов и работников ряда предприятий участие в мероприятиях носит обязательный характер.
Концерт на Васильевском спуске в Москве обещает стать самой массовой акцией под лозунгом «Россия в моем сердце». Формально ее организатором является Общественная палата. Подмосковные отделения единороссов направляют на патриотический митинг своих представителей, чтобы продемонстрировать единство народа, а также выразить поддержку российским спортсменам за неделю до начала олимпийских игр. Участников обещают накормить. В других регионах явка студентов на митинги обязательна. К примеру, в Тамбовском музыкальном институте снимают с занятий. О принуждении к участию «Эху» рассказывали представители ВУЗов в Оренбурге. В свердловской области желающих прийти на провластное мероприятие обещают освободить от работы.
Ожидается, что московский митинг-концерт посетит Владимир Путин.
Комментарии62
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vezdehod 03 февраля 2018 | 09:06
Сколько же автобусов не дождутся пассажиры - все бросят на перевоз баранов к месту скотобойни.
midnightblues 03 февраля 2018 | 09:09
vezdehod: Вся эта публика является аналогом героя по имени Пепка0прыгни
Мее-ГОП!!!
patrik41 03 февраля 2018 | 09:16
Участников обещают накормить...
Правильно делают, что заботятся о российском народе. Голосуйте за Владимира Путина, кандидата от патриотов России, чтобы кто-нибудь из "шендеровичей" лопнул от злости.
dokolle 03 февраля 2018 | 09:33
Чем больше "сгонялово", тем сильней "отрицалово"
oleg__ 03 февраля 2018 | 09:46
dokolle: только не в России.
У нас - бьёт, значит любит !
dokolle 03 февраля 2018 | 10:35
А это редко случается от 14 до 22.
kir_pich_101 03 февраля 2018 | 09:50
patrik41: Вот и на выборах, вошьдь будет давать тарелку супа за голос...
serjo1977 03 февраля 2018 | 09:54
patrik41: Голосуйте за Владимира Путина, кандидата от патриотов России, чтобы кто-нибудь из "шендеровичей" лопнул от злости.
===
Кто-нибудь из "шендеровичей" лопнет, скорее, от хохота, глядя на то, КАКОЙ сброд представляет из себя путинский электорат... :-))
koltak76_ 03 февраля 2018 | 09:58
patrik41: Все верно, рабы за еду должны работать.
diximania1948 03 февраля 2018 | 10:09
patrik41: В чём забота, путиноид, что насильно сгоняют на мороз подневольных?
makhnaehe 03 февраля 2018 | 09:20
midnightblues: Ты майдановских козлов-скакуасов вспомнил? Нет, борода, там будут дети и внуки героев Сталинграда.
ilya_shevkun 03 февраля 2018 | 09:30
makhnaehe:
Т.е. тебя там не будет
serjo1977 03 февраля 2018 | 09:30
makhnaehe: Нет, борода, там будут дети и внуки героев Сталинграда.
===
Стесняюсь спросить, внуки какой из сторон?
mjolner666 03 февраля 2018 | 09:38
serjo1977:
Серёнь, тебе туповатому дебилу и потомку деревенской шлюхи и пьяного румына из Гитлеровского ЕС по-любому можно на митинг...
Россия - свободная сирана.
Бери плакат про ненависть к русским и айда на митинг...
serjo1977 03 февраля 2018 | 10:00
mjolner666: Твой куратор в курсе, что ты одну и ту же методичку под разными никами постишь из года в год? Ты понимаешь, что если тебя "спалят", выгонят на хрен? Лично я этому ОЧЕНЬ огорчусь (говорю без малейшего стёба!!!), потому, что мало кто сделал на этом форуме больше для полной дискредитации "патриотизма", чем ты...
mjolner666 03 февраля 2018 | 10:17
serjo1977:
Непросто тебе, придурку...
Кругом кураторы, Кровая Гэбня, а ты один за Свободу Ходорковских и Усмановых...
Умора с тебя, конченного холуйского дебила.
Серёня бери свой Геббельсовский плакат и дуй на митинг, если не балабоп и не зассышь, что нормально для тебя - сына конченной шлюхи.
petyakoleso70 03 февраля 2018 | 10:11
serjo1977: ололо
yuriykyvich 03 февраля 2018 | 09:49
makhnaehe: //там будут дети и внуки героев Сталинграда.//
Именно поэтому "детей и внуков" на данное мероприятие сгоняют насильно.
Вот он ваш "Путриотизм" во всей красе.
Кстати, а сам то ты, вместе с патриками" и прочими, пойдешь? Или у тебя другая работа, на сайте Эха?
mordvinyka_zabiyka 03 февраля 2018 | 10:04
makhnaehe: деды пабедили в сталинграде а внуки пабеду просрали??
diximania1948 03 февраля 2018 | 10:11
makhnaehe: Добровольно, только дети и внуки сталинских вертухаев.
shmuel63 03 февраля 2018 | 10:22
makhnaehe: "..там будут дети и внуки героев Сталинграда." - я помню, как отмечали двадцатипятилетие битвы. Куда более скромно. А ведь тогда были живы еще и сами герои Сталинграда. Сейчас власть постоянной расчесывает тему ВОВ потому, что ей нечего предъявить в настоящем и в будущем. Ни отдельный человек, ни страна не могут жить с вечно повернутой назд головой. Прощлым летом было пятьдесят лет победы Израиля в Шестидневной войне. Несколько статей и архивных снимков в газетах, пара аналитических обзоров, в очередной раз вскрывающих многочисленные просчеты и ошибки нашего командования - и все. Живем дальше.
golodomor_ce_hohlokost 03 февраля 2018 | 09:21
А почему Сисян Анальный не проводит по случаю этой великой победы свой митинг - "не провластный"? На него бы ,наверняка, "добровольно собрались десятки тысяч людей". Кто-то из местных вонючих либерастов может мне ответить?
vezdehod 03 февраля 2018 | 09:36
Сегодня с утра пораньше Оленевод был вызван на "Ковёр" к Верховному Жрецу сия Руси и получил Втык - не разогнал облака над Столицей. в такой святой день.
golodomor_ce_hohlokost 03 февраля 2018 | 09:18
vezdehod: Старыйпидарас, народ, отмечающий победу в Сталинградской битве, для тебя "бараны"?
mordvinyka_zabiyka 03 февраля 2018 | 10:06
golodomor_ce_hohlokost: народ просравший свою страну конешно же не бараны и не овцы..А так..серуны касабские))
neyexo 03 февраля 2018 | 09:45
vezdehod: ошибаетесь, на сей раз нал, т.е. добровольно. Знаю пару ярых молодых оппозиционеров, которым обещали 300-400. А добирается каждый своим ходом, просили денег на проезд
midnightblues 03 февраля 2018 | 09:06
Предлагаю повесить каждому барану на шею колокольчик для удобства подсчета
ringo__77__ 03 февраля 2018 | 09:36
midnightblues: Тебе например, даже колокольчик не нужен. Мудозвона вполне достаточно...
midnightblues 03 февраля 2018 | 09:41
ringo__77__: Те достаточно посмотреть на твои мудазвонские комменты от повара ,кормящего портянок тухлой капустой??
Зря вы жрете это-лучше бы Вискас,может поумнели бы -
akademik_ugarov_56 03 февраля 2018 | 09:52
Я уже на митинге
Народу очень много.
В толпе звучат слова поддержки Владимира Путина
Мы за Путина! За Медведева!
За партию единая Россия за Народный фронт!
diximania1948 03 февраля 2018 | 10:14
akademik_ugarov_56:
За воров, короче.
sborisych 03 февраля 2018 | 10:16
akademik_ugarov_56:
Бедняга.. Кажется, что ты давно неисправим- но ведь уйдут эти, начнешь обожать следующих. Исправишься, подстроишься, и станешь любить их.
serjo1977 03 февраля 2018 | 10:21
akademik_ugarov_56: Ну, в уровне умственного развития собравшихся мы не сомневаемся... :-))
sborisych 03 февраля 2018 | 09:56
midnightblues:
Это лишнее. Считать умозрительно пастухам привычнее и скрепо-надежнее...
ura_123 03 февраля 2018 | 09:09
Так что празднуем?
herch 03 февраля 2018 | 09:33
В Минске суд признал трех авторов российского сайта Regnum виновными в разжигании межнациональной вражды и приговорил к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года, их освободили под подписку о невыезде.
Авторы Regnum провели под стражей в Минском следственном изоляторе почти 14 месяцев. Это время засчитали в срок отбывания наказания.
Осужденные не признали своей вины, в последнем слове называли процесс политическим и после суда заявили, что будут обжаловать приговор. Во время процесса они признали, что за свои статьи получали деньги от редакций из Москвы и от российского посольства в Минске.
Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении фигурантов стали заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия признаков экстремизма при Министерстве информации.
Комиссия со стороны обвинения пришла к выводу, что журналисты ставили под сомнение суверенитет Беларуси, а также в текстах содержались оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, истории, языка и культуры.
ugiazov 03 февраля 2018 | 09:14
Имеющий собственное мнение отлучается от высшего образования?
neyexo 03 февраля 2018 | 09:49
ugiazov: нет, строго добровольно, см. мой ответ вездеходу.
budweiser23 03 февраля 2018 | 09:17
Принуждение это ловушка "бесперспективного завтра"...
makhnaehe 03 февраля 2018 | 09:17
Либералы в смычке с бандеровцами, как всегда, стремятся очернить великий подвиг советского народа в Сталинградской битве. Им всюду Путин мерещится. Нет, тварины, не получится, на веки прокляты будете.
budweiser23 03 февраля 2018 | 09:24
makhnaehe: очерняет подвиг, как раз принудиловка и имитация благодарности, когда ещё тысячи солдат лежат в земле не похороненные , а власти на это наплевать ..... захоронением занимаются поисковые отряды волонтёров!
m_doc 03 февраля 2018 | 09:39
budweiser23: Вы явно не в курсе. В МО есть военно-мемориальный отдел и специальный поисковый отряд. На сайте МО есть отчёты.
neyexo 03 февраля 2018 | 09:47
m_doc: отчеты - не знаете, как у нас подписывают отчеты?
Например, сертификация автосервиса - директору приносят (нанятые эксперты) стопку актов об испытаниях, он подписывает, отгибая только краешек
m_doc 03 февраля 2018 | 09:50
neyexo: Не видал, не читал, но осуждаю? Ну-ну.
ilya_shevkun 03 февраля 2018 | 09:32
makhnaehe:
так победа над трусливыми жалкими гейропейцами это великий подвиг? Хм
vadimp 03 февраля 2018 | 09:36
makhnaehe: Лучше очернить, чем 75 лет ездить на нем как на ишаке, притом не имея к ниму отношения! Мы победили, мы победили! Нет "мы" не победили - то деды наши победили! А мы 75 лет примазываемся.
serjo1977 03 февраля 2018 | 09:45
makhnaehe: Нет, ватники-портянки! Это ВЫ, а вернее ваши хозяева очерняют тот Великий Подвиг, превращая его годовщину в принуждение поклониться не вчерашним победителям фюрера, а его сегодняшнему воплощению.
mcf 03 февраля 2018 | 09:58
serjo1977: потомки их хозяев стояли в заградотрядах и стреляли в спину героям, как и сейчас собственно в Немцова. А теперь празднуют подвиг убиенных ими.
sborisych 03 февраля 2018 | 10:27
makhnaehe:
Дурак. Не подвиг стремятся очернить, а вам дуракам на эти песни с плясками глазёнки приоткрыть. Но напрасно- сонамбулы отплясывают в летаргическом сне... Хотя и странно- лунатики шаволятся, а в летаргическом сне спящий практически недвижим. Но признаки- в полном соответствии- летаргический сон, как правило, длится от нескольких часов и до нескольких недель, а в редких случаях и месяцев. Наблюдается также в гипнотическом состоянии. Встречается при истерии, общем истощении, после сильных волнений. Приступ внезапен, продолжается от нескольких часов до нескольких лет (известен случай длиной 20 лет) .
Что мы и наблюдаем...
abulkor 03 февраля 2018 | 09:25
Почему это вдруг путинская воровская власть озаботилась Сталинградской битвой.Какое отношение путинские воры имеют к этой битве.Или они хотят обосрать своим воровским говном ещё одну легендарную дату в истории России?
monik_7 03 февраля 2018 | 09:35
abulkor: так че на знаешь что-ли, что лично товарищ Путин этот Сталинград и защищал? Прям голой грудью, с одной амфорой в руке, со щукой в другой
davi__koloradov 03 февраля 2018 | 10:11
monik_7: Да Путин в одном кимоно на фашистов с голыми пятками бросался!
sborisych 03 февраля 2018 | 10:41
davi__koloradov:
Рыбкой, через прорубь?..
sborisych 03 февраля 2018 | 10:39
abulkor:
Какое? А такое, что в копилку солнца нашего красного в корзинку тащат всё, что ни попадётся. Наверное пристягнут и грядущее 23 февраля, и 125 летиеМихаила Тухачевского, а то и 40-летие Тимура Батрутдинова... Ну и 8 марта, само собой...
jblack2 03 февраля 2018 | 09:43
Вчера, когда были памятные мероприятия в Волгограде, редакция скромно помалкивала об этом и писала про всякую хрень.
Но теперь можно и про это, но уже с негативным оттенком...
m_doc 03 февраля 2018 | 09:53
jblack2: Поди, вчера эховские поганки ещё отходили от шока, полученного ими благодаря спортивному суду в Лозанне, поэтому ограничинились бенефисом Феруза. Ну, а как только малёк оклемались, понесли своё привычное по трубам.
sborisych 03 февраля 2018 | 10:43
m_doc:
Конечно шок. Но шок от того, что где-то есть суд...
alo0000 03 февраля 2018 | 09:46
Главное - не утонуть в море продажной любви.
michael_golubchik 03 февраля 2018 | 09:53
Что характерно в регионах провластные митинги проводят в рабочие дни и в рабочее время. Чтобы можно было нагнать бюджетников, а то в выходные их уже не вытащить на митинг за власть даже угрозами и уговорами.
cukker 03 февраля 2018 | 10:00
Сталинградская битва, она провластная? взглянуть бы на рожу редактора сайта
sborisych 03 февраля 2018 | 11:06
cukker:
Красава, юбилей пришелся ко двору. Пристегнули глазом не моргнув.
Если "отделения единороссов направляют на патриотический митинг своих представителей", если "в других регионах явка студентов на митинги обязательна", если кое-где студентов "снимают с занятий", если к участию принуждают и обещают освободить от работы... То как назвать эти "мероприятия", а?
koltak76_ 03 февраля 2018 | 10:03
Участников обещают накормить..
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Боярышником?