Российская авиакомпания «Азур Эйр» может прекратить полеты с 21 марта
Об этом, как передает ТАСС, сообщает Росавиация. Это произойдет, если перевозчик не устранит нарушения, существенно влияющие на безопасность полетов. В самой авиакомпании обещали предоставить комментарий позднее.
По данным Росавиации, «Азур Эйр» занимает 8-е место по объему авиаперевозок в России.
Комментарии2
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lenin3 02 февраля 2018 | 23:09
Скоро будет одно:летайте, мля, граждане, самолетами Аэрофлота! Это как с Аэроэкспрессом:услуг на рупь,а ценник на червонец...
mikhail_spb_ 02 февраля 2018 | 23:22
lenin3:
И правильно!
Народонаселение устало от конкуренции!
Пусть останется одна компания, которую россияне любят с детства!