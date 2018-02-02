США: Модернизация Россией ядерного потенциала говорит о ее решимости вернуться к статусу великой державы

Модернизация Россией ядерного потенциала говорит о ее решимости вернуться к статусу великой державы и гонке вооружений. Об этом

говорится в национальной ядерной доктрине США. В документе указывается, что эти события, наряду с захватом Россией Крыма и ядерными угрозами для союзников США, подтверждают решительность Москвы вернуться к противостоянию великих держав.

КНДР ставит под угрозу режим нераспространения. Об этом также говорится в американской ядерной доктрине, опубликованной сегодня. В документе отмечается, что помимо открытой ядерной угрозы, которую представляет Северная Корея, Пхеньян выступает как потенциальный источник ядерного оружия или ядерных материалов для других распространителей. В ядерной доктрине США говорится, что Северная Корея провела шесть ядерных испытаний с 2006 года, включая испытания водородной бомбы. Кроме того, Пхеньян продолжает производить плутоний и высокообогащенный уран. В качестве угроз в атомной сфере в доктрине упомянуты Китай и Иран.

Изложенные в новой ядерной доктрине США рекомендации не требуют расширения ядерного арсенала страны и создания новых боеголовок. Об этом заявил первый замминистра обороны США Патрик Шанахан. По его словам, новая ядерная доктрина США не повысит вероятность применения ядерного оружия. Он пояснил, что США допускают применение атомного оружия в случае значительного неядерного стратегического нападения.