США: Модернизация Россией ядерного потенциала говорит о ее решимости вернуться к статусу великой державы
Модернизация Россией ядерного потенциала говорит о ее решимости вернуться к статусу великой державы и гонке вооружений. Об этом
говорится в национальной ядерной доктрине США. В документе указывается, что эти события, наряду с захватом Россией Крыма и ядерными угрозами для союзников США, подтверждают решительность Москвы вернуться к противостоянию великих держав.
КНДР ставит под угрозу режим нераспространения. Об этом также говорится в американской ядерной доктрине, опубликованной сегодня. В документе отмечается, что помимо открытой ядерной угрозы, которую представляет Северная Корея, Пхеньян выступает как потенциальный источник ядерного оружия или ядерных материалов для других распространителей. В ядерной доктрине США говорится, что Северная Корея провела шесть ядерных испытаний с 2006 года, включая испытания водородной бомбы. Кроме того, Пхеньян продолжает производить плутоний и высокообогащенный уран. В качестве угроз в атомной сфере в доктрине упомянуты Китай и Иран.
Изложенные в новой ядерной доктрине США рекомендации не требуют расширения ядерного арсенала страны и создания новых боеголовок. Об этом заявил первый замминистра обороны США Патрик Шанахан. По его словам, новая ядерная доктрина США не повысит вероятность применения ядерного оружия. Он пояснил, что США допускают применение атомного оружия в случае значительного неядерного стратегического нападения.
Комментарии22
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hastings 02 февраля 2018 | 23:04
Именно! У нас в поселке все хотят вернутся к этому статусу.
hastings 02 февраля 2018 | 23:07
hastings: один правда не хотел, так мы его в выгребную яму пару раз окунули, что б знал.
pycckoe_cpy 02 февраля 2018 | 23:10
Модернизация Россией ядерного потенциала говорит о болезни как российского свиносброда, так и его плешивого вошьдя.
hastings 02 февраля 2018 | 23:16
pycckoe_cpy: не пишите тут больше, пожалуйста. Не делайте из людей антисемитов.
pycckoe_cpy 02 февраля 2018 | 23:30
hastings:
Россия — самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.
tks 02 февраля 2018 | 23:37
hastings: Вы хотели сказать - "из нелюдей"? Ну, нелюди итак антисемиты, а людя из нелюдя сделать можно тока в сказочке )))
metulag 02 февраля 2018 | 23:18
hastings: подтверждают решительность Москвы вернуться к противостоянию великих держав.
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СССР тоже противостоял США и вот нет его.
Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих, идиоты не обучаемы.
Россия тоже хочет противостоять США.
У США , у России 2%
У союзников США еще25% мирового ВВП, У РОССИИ НЕТ СОЮЗНИКОВ.
Кроме Венесуэлы и Северной Кореи.
Вот такое противостояние. Голым задом ежа пугает Россия.
nestor199 02 февраля 2018 | 23:35
metulag: И чё? Обнулить диспропорцию в ВВП могут две мобильные пусковые установки. А оно нам всем надо? Вы не машете своим ВВП, а мы не машем своими "Тополями".
vla7815 02 февраля 2018 | 23:21
hastings: Будет "великий" поселок. Засратый и голожопый, но " великий", блин.
ginbin_ 02 февраля 2018 | 23:22
Лучше бы пересиделец с шойгу в солдатиков оловянных играл.
mikhail_spb_ 02 февраля 2018 | 23:04
А что американцы хотели?
Россия быстро поднимается с колен.
Оглянуться не успеете, как будет выполнено обещание нацлидера и она станет ведущей экономикой в мире!
Ещё и кээндээровцев снабжаем ракетно-ядерными технологиями!
rassvet_12 02 февраля 2018 | 23:09
mikhail_spb_: Ты же хохол! А насчёт ракетно-ядерных технологий, ты уже мы! Мы это кто?
nanatytwo 02 февраля 2018 | 23:11
mikhail_spb_: Не ссы кастрюля, скоро вам жавелины американцы подарят, поменяешь на польское сало и на горилку ещё останется.
stebinmaku 02 февраля 2018 | 23:21
mikhail_spb_: "Ещё и кээндээровцев снабжаем ракетно-ядерными технологиями! "
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Миша, не летите на волне лайкоедства вперёди хозяев- они вроде такого ещё не заявляли. Так что поменьше вопросительности и восклицательности.
rassvet_12 02 февраля 2018 | 23:05
У Путина кнопка больше, чем у Трампа.
alo0000 02 февраля 2018 | 23:09
Вызываем огонь на себя! Пусть народы мира вздохнут и пукнут. А мы - потерпим!
kriimsdyk 02 февраля 2018 | 23:09
У СССР ракет было хоть залейся, а где тот СССР?
xuato 02 февраля 2018 | 23:12
Получается самый великий в мире ЫН и его Корея. Россия решила вернуться лет на 70 взад исторического прогресса, догнать и перегнать КНДР, провести ЫНонизацию экономики.
palmcoast___ 02 февраля 2018 | 23:30
Правильнее сказать, что Россия стремится не к великой, а к вяликой державе. Великая, это когда надо живет сытно, а когда голый зад прикрыть нечем, то это вяличина.
palmcoast___ 02 февраля 2018 | 23:32
народ живет сытно.
tks 02 февраля 2018 | 23:35
"Верхняя Вольта с ракетами" ©
mikr 02 февраля 2018 | 23:39
России собственно говоря все равно, что про нее думают американцы. А вот украинцы спят и видят себя "великой" державой. Представляю, какие бы радостные скачки они устроили, если бы США хоть что-нибудь упомянули про их статус в своем докладе.