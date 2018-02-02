Российский баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над испанской «Уникахой»
Российский баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над испанской «Уникахой» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 68:66. В турнирной таблице «Химки» занимают седьмое место, «Уникаха» идет 11-й. В следующем туре «Химки» 9 февраля в гостях сыграют с литовским «Жальгирисом»
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт