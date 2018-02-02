Футболисты футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области приостановили свою трудовую деятельность
Футболисты футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области приостановили свою трудовую деятельность. Причиной стали долги игрокам по зарплате. Как сообщил РИА «Новости» гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов, игроки они обратились в профсоюз, а некоторые — даже в палату по разрешению споров.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kir_pich_101 02 февраля 2018 | 22:37
Лопаты в руки куячим, куячим...
Зима!
Какой нафиг футбол!
patrik41 02 февраля 2018 | 22:48
Футболисты футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области приостановили свою трудовую деятельность. Причиной стали долги игрокам по зарплате...
После ЧМ 2018 нужно принять закон, запрещающий тратить на футбол и футбольные стадионы государственные, а тем более региональные бюджетные деньги. Хотите форму, мячи, траву, профессиональных игроков, массажистов, врачей, тренеров... ищите частного спонсора.
rassvet_12 02 февраля 2018 | 22:59
patrik41: Искать не надо, если в мяч пинать умеют. У Месси зарплата 110 млн евро в год, платят вовремя.
anemon 02 февраля 2018 | 22:45
А вы думали "Денег нет, но вы держитесь там!" - вас не коснется?
alexeytrusov 02 февраля 2018 | 22:55
Перестали пинать мячи...
vla7815 02 февраля 2018 | 22:57
Что они производили во время своей трудовой деятельности ????? Мячами воздух проверяли ????
Чё та от трудовой деятельности кремлевских и их коллег тоже пользы для страны и населения не видно.
jacknichols 02 февраля 2018 | 22:58
Тосно мне, тосно.
Умирает футбол.