Футболисты футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области приостановили свою трудовую деятельность. Причиной стали долги игрокам по зарплате. Как сообщил РИА «Новости» гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов, игроки они обратились в профсоюз, а некоторые — даже в палату по разрешению споров.