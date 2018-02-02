В жилом доме на юго-востоке Москвы сегодня искали взрывное устройство
Как сообщил «Интерфакс» осведомлённый источник об угрозе взрыва дома на ул. Юных Ленинцев сообщил по телефону неизвестный. Тревога оказалось ложной. Полиция выявила человека, сообщившего о готовящемся взрыве. Как выяснилось, жилец этого же дома позвонил в полицию в нетрезвом состоянии после бытового конфликта.
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patrik41 02 февраля 2018 | 22:42
Как выяснилось, жилец этого же дома позвонил в полицию в нетрезвом состоянии после бытового конфликта...
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