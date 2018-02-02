В жилом доме на  юго-востоке Москвы сегодня искали взрывное устройство

Как сообщил «Интерфакс» осведомлённый источник об угрозе взрыва дома на ул. Юных Ленинцев сообщил по телефону неизвестный. Тревога оказалось ложной. Полиция выявила человека, сообщившего о готовящемся взрыве. Как выяснилось, жилец этого же дома позвонил в полицию в нетрезвом состоянии после бытового конфликта.