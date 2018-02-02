Публикация документа с обвинениями в адрес сотрудников ФБР может привести к конституционному кризису в США...

Как передает в своем «Твиттере» Эй-би-си, об этом говорится в письме, направленном президенту Трампу группой сенаторов и конгрессменов от Демпартии. Ранее президент США принял решение рассекретить документ с обвинениями в адрес сотрудников ФБР высокого ранга в неправомерных действиях при ведении расследования о «российском вмешательстве» в предвыборную кампанию в США.