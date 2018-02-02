Публикация документа с обвинениями в адрес сотрудников ФБР может привести к конституционному кризису в США
Как передает в своем «Твиттере» Эй-би-си, об этом говорится в письме, направленном президенту Трампу группой сенаторов и конгрессменов от Демпартии. Ранее президент США принял решение рассекретить документ с обвинениями в адрес сотрудников ФБР высокого ранга в неправомерных действиях при ведении расследования о «российском вмешательстве» в предвыборную кампанию в США.
Комментарии38
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danko_cuka 02 февраля 2018 | 22:34
Вот те раз. Вам бабушка и Юрьев день.
patrik41 02 февраля 2018 | 22:39
Публикация документа с обвинениями в адрес сотрудников ФБР может привести к конституционному кризису в США...
Сами себя высекли.
her 02 февраля 2018 | 22:45
patrik41: Сами себя высекли.
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Гыыы, любой кто придет за Трампом, наложит еще большие санкции на Путина. :-)
palmcoast___ 02 февраля 2018 | 22:55
Это называется демократия., когда нет у государства секретов от своих граждан.
Трудный термин, чтобы понять россиянину.
patrik41 02 февраля 2018 | 22:58
palmcoast___:
Колба Колина Пауэлла, которой он тряс в ООН, - это тоже демократия?
palmcoast___ 02 февраля 2018 | 23:01
patrik41:
Конечно. Но потом ведь разобрались, что ЯО, которым пугал мир Хусейн нет. Кстати, а куда то ружьё делось, не знаешь?
patrik41 02 февраля 2018 | 23:05
palmcoast___:
Разобрались, химического оружия не нашли, но около двух миллионов человек в Ираке и Сирии погибли и гибнут до сих пор, из-за этой колбочки Колина Пауэлла.
palmcoast___ 02 февраля 2018 | 23:13
patrik41: a8olduin:
Не из за коробочки, а из за двух "коробочек" и одного "знака качества" под названием башни Близнецы, Пентагон и 4 самолета с невинными людьми. Я бы в то время на каждую ликующую толпу мусульман по ЯБ сбросил.., но у нас же демократия, которую мы несем миру, гуманность...
vsveter 02 февраля 2018 | 23:39
palmcoast___: Ну нельзя же так омерзительно лгать! К башням причастны саудиты, друзья Америки у которых ваша клинтонша деньги брала. Вы лживая и циничная страна.
metulag 02 февраля 2018 | 23:32
palmcoast___: Вы не правы, Хуссейн не мог пугать никого ЯО.
Этой возможности его лишил Израиль в 1981 г разбомбив ядерный реактор прямо перед его запуском.
Хотя реактор окружали три кольца советских ПВО.
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Полковник Валерий Яременко находился в это время в одном из дивизионов "Квадрат" в каких-то 300 м от ядерного центра. Он пишет: «Где-то около 18:00 7 июня на мониторе нашей станции разведки и целеуказания появилась крупная отметка. На запрос «свой–чужой» цель не отвечала. Через пару минут экран радара стал "белым". Помехи? Активные? На моих глазах из-за пальм, буквально касаясь их верхушек, появился тот самый "неопознанный объект" – шестерка Ф-15, с громадной скоростью пронесшаяся в сторону близрасположенно-го ядерного центра. Вслед за этим последовал первый глухой взрыв, от которого вздрогнула вся округа. Затем в течение минуты взрывы повторялись. Самолеты же, сделав крутой вираж с удалением до 6 км, поочередно уходили в обратном направлении. Наша станция засекла более 10 целей противника. Тут же местные ракетчики выпустили вдогон несколько ракет, но тщетно. Истребители были уже недосягаемы. Стреляли и соседние дивизионы ЗРК С-75 и С-125. И также безрезультатно. Поднятые на перехват иракские истребители попросту не догнали агрессоров. Минут через десять установилась мертвая тишина.Только намного позже нам стало известно, что этот налет осуществили израильтяне.»
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Так что в ООН говорили о химическом оружии массового уничтожения.
Оно у Саддама было, но большую часть успели вывезти в Сирию.
alehan0074 02 февраля 2018 | 23:03
patrik41: да это демократия....приЖопинскому холую это сложно понять?
anatolr 02 февраля 2018 | 23:33
patrik41: //Колба Колина Пауэлла, которой он тряс в ООН, - это тоже демократия?//
Ничуть не меньшая демократия, чем женская моча в пробирке спортсмена-мужчины из сборной России! Я доступно излагаю?
Аnatолий
a8olduin 02 февраля 2018 | 23:02
palmcoast___: Слушай, иди в жопу со своей демократией. Она там у вас разная, в зависимости от ситуации.
palmcoast___ 02 февраля 2018 | 23:15
a8olduin:
А демократия и должна быть гибкой., это же тебе не дубина "космонавта" под названием демократизатор.
ilyache 02 февраля 2018 | 23:11
palmcoast___:
Они всячески пытались этого недопустить, это первый раз в истории сша!!! Пойми это
palmcoast___ 02 февраля 2018 | 23:23
ilyache:
Илья, не понял твоей реплики. Если про Америку, то да., США страна мира и на военные действия решается крайне редко, в случае когда иные способы не эффективны. Смотри сколько с Ыном нянчатся.
ilyache 02 февраля 2018 | 23:29
palmcoast___:
Я отвечал на твое:
Это называется демократия., когда нет у государства секретов от своих граждан.
Трудный термин, чтобы понять россиянину.
Вот они американцы эту демократию как ты описал пытались всячески недопустить, и теперь не знают что делать когда правду наруду тоамп раскрыл. Этого не было в плане раскрытия действий спецслужб никогда, that's why заголовок новости на эхе
bono747 02 февраля 2018 | 23:25
palmcoast___: ты лучше с себя начни и расскажи всем свои секреты, если не испугаешься..хэрой ты интернетный
varlam59 02 февраля 2018 | 23:17
her: Мечтай.
anatolr 02 февраля 2018 | 23:31
patrik41: Па-а-атрик41-й! Не нужно верить чуши, которую вбрасывают проср_вшие выборы президента демократы.
Если проведут расследование действий ФБР, то очень многие из них пойдут под суд. Для них, конечно, есть смысл скрыть свои многочисленные грешки!
Я доступно излагаю?
А сама себя регулярно сечет Рашка-говняшка (#цитата): то разыскивает очередное дно, то ныряет в сорт_ре, то делает утонутой подводную лодку, то взрывает самолёт Ту-154 над Сочи, то топит Саяно-Шушенскую ГЭС, то складывает грины в виолончели, а то в комнату полковника Захарченко. А еще Рашка-говняшка (#цитата): летает со стерхами, кормит медеведей, целует мальчиков в животики и находит древние амфоры, там, где их никогда не было и быть не может.
А еще в Рашка-говняшка (#цитата) есть выборы (это самый короткий анекдот), Басманное правосудие, Говорящий принтер и акадэмик в трениках! Ржач в зале! :-)))
Насмешник Аnatолий
ilyache 02 февраля 2018 | 22:38
Если кому интересно, весь текст тут
https://www.politico.com/story/2018/02/02/full-text-nunes-memo-fbi-transcript-385057
Прочитал уже.
Вкратце:
Клинтон платила тому британцу, который сделал досье с писаньем на кровать в мск
Когда Трампу подавали это досье от директора фбр, ему нп сказали что этот чел, что его писал, ненавидит трампа
Расследование фбр начало базируясь на информации из скомпрометировавших себя источниках (том же британце с досье)
nanatytwo 02 февраля 2018 | 22:48
ilyache: Короче, пона...ли столько, что сами запутались.
ilyache 02 февраля 2018 | 22:58
nanatytwo:
Да ладно) так как и есть если кратко писать, шесть стоаниц неполных... Думаю переведут, просто интересно как из каждого из абзацев врывалось медийное пространство. А оно по сути было срежиссировано
mordvinyka_zabiyka 02 февраля 2018 | 23:09
ilyache: да всё это х..я Идёт борьба за власть как качели то в одну сторону то в другую
ilyache 02 февраля 2018 | 23:17
mordvinyka_zabiyka:
Любые качели в их стране меня устраивают, пока мою страну как качель не используют, знаете ли
mordvinyka_zabiyka 02 февраля 2018 | 23:35
ilyache: а ты не воруй тебя и не посодють
captainobvious 02 февраля 2018 | 23:11
ilyache: там проблема вовсе не в том, что автор досье ненавидит Трампа (это его право), хотя это и повод заподозрить "предвзятость" (как в тексте) его сообщений. Главная бомба в этом тексте - то, что руководству ФБР (в т.ч. Коми) заведомо было известно, что этот человек получает деньги от структур Демпартии США и от предвыборного штаба Клинтон (через юридическую фирму-посредника), однако это обстоятельство не только не дало повод усомниться в правдивости обвинений, но даже не было упомянуто в документах ФБР, на основании которых проводилось соответствующее расследование.
captainobvious 02 февраля 2018 | 23:21
PS другими словами, получается, что ведущая спецслужба США осуществляла вмешательство во внутриполитический процесс, играя на стороне политических оппонентов избранного президента, с ведома действовавшего на тот момент директора ФБР. Национальный комитет Демпартии США и предвыборный штаб официального кандидата от Демократов (на тот момент уже проигравшего) фактически вступил в сговор с ФБР с целью отстранения новоизбранного главы государства от власти. По существу, заговор с целью государственного переворота. Это фактически та же схема, на которой вырос Уотергейтский кризис (надо полагать, именно это имеется в виду, когда говорят о "конституционном кризисе"), только здесь обвиняемая сторона уже не президент, а Демпартия США.
ilyache 02 февраля 2018 | 23:36
captainobvious:
Спасибо
poluputing 02 февраля 2018 | 22:39
обормот Трамп всех ещё не раз повеселит, как бы потом не всплакнуть
ilyache 02 февраля 2018 | 22:40
Надеюсь эхо сделает перевод
ilyache 02 февраля 2018 | 22:43
И главное, фбр не указало это все суду, проша прошение о слежке, хоть и было обязано
cukker 02 февраля 2018 | 22:49
"не раскачивайте Лодку" неожиданно по советски завопили демократы
ara_1 02 февраля 2018 | 23:11
cukker: +100500
Интересно, чего так всполошились Демы? Какой-такой Конституционный(!) кризис может случиться? Обама может упасть с пьедестала? Нимб над ним сдует ветром? Или не только Обама, а и вся "Конституционная" верхушка времен его правления? Что такого ужасного случится? Мне, почему-то, кажется, что речь не о "действительной" коллизии Трампа с русскими..
captainobvious 02 февраля 2018 | 23:24
вообще-то тут состав на заговор с целью государственного переворота тянет, если называть вещи своими именами...
ilyache 02 февраля 2018 | 23:06
Мне реально оооочень интересно, поездка наших глав фсб разведок в Вашингтон связана с этим? Странное стечение обстоятельств.
И трое никогда туда не ездили сразу
ys171717 02 февраля 2018 | 23:19
Смешно, когда мудрый Слон по случаю чересчур разболтался, а злобные и нищие Моськи пытаются за это его укусить.
varlam59 02 февраля 2018 | 23:19
Испугались правды русофобы.
А всё-таки хорошо, что Трамп стал президентом))