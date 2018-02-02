Телевизионный субхолдинг Матч ТВ покажет Олимпийские Игры в Пхенчхане в полном объеме.

Трансляции соревнований появятся в сетке основного канала Матч ТВ, а также тематических Матч Игра, Матч Арена и Матч Наш спорт. В официальном сообщении руководства канала говорится о том, что болельщики увидят все в прямом эфире. Кроме трансляций запланированы и ежедневные дневники, материал для которых будут готовить пять съемочных групп, отправляющихся в Южную Корею. Публике обещают комментарии и мнения экспертов, в том числе и тех, кто пока находится в списке отстраненных. Соревнования конькобежцев будут обсуждаться с участием Дениса Юскова, мнение о фигуристах их программах выскажет олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая. Кроме того, среди приглашенных гостей будут олимпийские чемпионы и призеры бобслеист Дмитрий Труненков, биатлонист Владимир Драчев, лыжник Алексей Петухов и другие.

Телеканал Матч ТВ намерен показать в прямом эфире церемонию открытия Олимпиады, которая начнется 9 февраля в 14 часов по московскому времени.