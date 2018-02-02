Отзыв Минкультом прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина» обжалован в Сыктывкарском городском суде

Правозащитник из Сыктывкара Эрнест Мезак обжаловал решение Минкультуры об отзыве прокатного удостоверения у британской комедии «Смерть Сталина». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Сегодня я и мой соистец, который живет в Москве, обжаловали решение Министерства культуры России о запрете показа на широких экранах фильма «Смерть Сталина». Соответствующий иск подан в Сыктывкарский городской суд», — рассказал Мезак.

Он уточнил, что иск основан на положениях статьи 10 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует свободу выражения мнения и право получать информацию культурно-развлекательного характера. «В иске мы указали, что Минкульт нарушил эту статью», — уточнил Мезак.

С его точки зрения, положение о выдаче прокатных удостоверений, на которое ссылается ведомство, «неприменимо в данной ситуации». «Этот документ разрешает отзывать удостоверения, только когда прокат уже начался. Кроме того, основанием для отзыва должно быть наличие в фильме информации, распространение которой запрещается российским законодательством», — пояснил Мезак.

По словам правозащитника, «как следует из заявления министра культуры Владимира Мединского, у ведомства никаких достоверных сведений о том, что фильм содержит запрещенную информацию, не было». «Это следует еще и из того, что одновременно с отзывом прокатного удостоверения министерство отправило фильм на дополнительную экспертизу», — заключил Мезак.