Отзыв Минкультом прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина» обжалован в Сыктывкарском городском суде
Правозащитник из Сыктывкара Эрнест Мезак обжаловал решение Минкультуры об отзыве прокатного удостоверения у британской комедии «Смерть Сталина». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Сегодня я и мой соистец, который живет в Москве, обжаловали решение Министерства культуры России о запрете показа на широких экранах фильма «Смерть Сталина». Соответствующий иск подан в Сыктывкарский городской суд», — рассказал Мезак.
Он уточнил, что иск основан на положениях статьи 10 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует свободу выражения мнения и право получать информацию культурно-развлекательного характера. «В иске мы указали, что Минкульт нарушил эту статью», — уточнил Мезак.
С его точки зрения, положение о выдаче прокатных удостоверений, на которое ссылается ведомство, «неприменимо в данной ситуации». «Этот документ разрешает отзывать удостоверения, только когда прокат уже начался. Кроме того, основанием для отзыва должно быть наличие в фильме информации, распространение которой запрещается российским законодательством», — пояснил Мезак.
По словам правозащитника, «как следует из заявления министра культуры Владимира Мединского, у ведомства никаких достоверных сведений о том, что фильм содержит запрещенную информацию, не было». «Это следует еще и из того, что одновременно с отзывом прокатного удостоверения министерство отправило фильм на дополнительную экспертизу», — заключил Мезак.
Комментарии7
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ilja13 02 февраля 2018 | 22:13
Ну подали иск. Замечательно. Суд вообще-то должен ещё принять решение о его рассмотрении. Юристу надо бы знать, что есть статья 134 ГПУ РФ и судья вообще-то может принять решение об отказе в принятии искового заявления. Или оно принято? Всегда достаточно забавно, когда юристы делают вид, что как будто они этого не знают. Если знают - то надо сообщать, а не !вешать лапшу на уши" публике. "Обжалован в суде".....аха ха.....
her 02 февраля 2018 | 22:24
Не хрен путинским решать, что народу смотреть, а что нет. Народ - не быдло, как "патриоты", согласное находиться в путинском стойле.
sagen 02 февраля 2018 | 22:17
Пытался я посмотреть фильм Не получается. Душа больше десяти минут не выносит. Так что запрещать его было в высшей степени глупостью.
lenin3 02 февраля 2018 | 22:30
sagen: зато "Зомбоящик"вы,видимо,досмотрели до конца. Тоже комедия, только российская. Ну и как ваша душа, расскажите, до конца, небось, вынесла?))
sagen 02 февраля 2018 | 22:57
lenin3: Я по другой причине. Не наш юмор, не наши лица, Это все-таки "наши играют заграничную жизнь". Как у нас не получается их образы, так и у них наши. Да просто сыграть грузина не грузину не получится.
lentapoint 02 февраля 2018 | 22:43
дуду
lentapoint 02 февраля 2018 | 22:47
Вот они героические комяки