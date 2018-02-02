В российских регионах сверху спускают разнарядки на участие бюджетников и учащихся в завтрашних акциях
Тематика митингов варьируется от 75-летия победы советских войск в Сталинградской битве до поддержки российских олимпийцев. Во всяком случае, об этом сообщают региональные СМИ в Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Петрозаводске, Оренбурге и Армавире.
Как отмечает екатеринбургский портал «Новый день», тема не так уж важна. Фактически митинги затеваются как демонстрация лояльности действующему президенту. В Москве митинг пройдет у стен Кремля. При этом устроители до сих пор не договорились, какой повод считать официальным.
В Москве мероприятие проведут у стен Кремля. С названием акции определились. Её девиз «Россия в моём сердце». Но вот какую тему мероприятия сделать основной — организаторы, похоже, не решили. В итоге Общественная палата позиционирует предстоящее мероприятие на Васильевском спуске как акцию в память об участниках войны по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве. А Единая Россия утверждает, что митинг-концерт возле Кремля посвящён поддержке олимпийцев и чистого спорта. Обещаны звёзды эстрады. В основном в списке хедлайнеров имена знакомые, пожалуй, разве что молодёжи. Из известных исполнителей Олег Газманов, Валерий Меладзе, Ольга Кормухина. Студентов столичных ВУЗов, а также бюджетников как пишут в соцсетях принуждают идти на акцию, которая по мнению многих наблюдателей станет предвыборным мероприятием Владимира Путина. По словам очевидцев, обязали согнать сотрудников столичных поликлиник, больниц, школ, детсадов. В ряде подмосковных городов желающим поехать на митинг обещаны автобусы, питание и вознаграждение. Призывы прийти на акцию словно под копирку размещены в сообществах партии власти в соцсетях. И звучат так: «Все вместе, 3 февраля отправляемся на митинг-концерт «Россия в моём сердце» на Васильевском спуске! Одевайтесь теплее!».
Парк «Зарядье» завтра закроют с 6-ти утра до тёх дня. Руководство парта объяснило это проведением регламентных работ.
Комментарии33
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kriimsdyk 02 февраля 2018 | 22:07
"Народ для разврата собрался!"
danko_cuka 02 февраля 2018 | 22:08
kriimsdyk: ты уже собрался?
her 02 февраля 2018 | 22:10
В российских регионах сверху спускают разнарядки на участие бюджетников и учащихся в завтрашних акциях
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Путинских титушек собирают в стойло. :-)
danko_cuka 02 февраля 2018 | 22:10
her: рыбята:»квлымрази!»
meister_luvin 02 февраля 2018 | 22:15
danko_cuka:
верноподданичество по разнарядке - Брежневизм 2.0
patrik41 02 февраля 2018 | 22:21
В российских регионах сверху спускают разнарядки на участие бюджетников и учащихся в завтрашних акциях...
Тупицы, надо просто пообещать 10 тысяч евро любому, кто уйдет последним с мероприятия.
danko_cuka 02 февраля 2018 | 22:21
her: чупушка кокло с майдана. Селюк ватник подгузник.
poluputing 02 февраля 2018 | 22:35
danko_cuka: маловат словарный запасец, у Эллочки 30 слов было. Вы - потомок её внебрачного сына?
lenin3 02 февраля 2018 | 22:15
her: в МОЭКе собирают народ на "проводы олимпийцев")))
ura_123 02 февраля 2018 | 22:14
danko_cuka: Тебя ждём и даже продлять будем!
danko_cuka 02 февраля 2018 | 22:19
ura_123: меня не ждите. Начинайте без меня с heroм.
ginbin_ 02 февраля 2018 | 22:28
пригожинские пасюки в первых рядах место себе застолбили? А то шеф кормушку уменьшит.
russkie_za_sverjenie 02 февраля 2018 | 22:07
Ну дык, а чего удивительного? Россия ж страна рабов.
midnightblues 02 февраля 2018 | 22:09
russkie_za_sverjenie: Северная Ангола-Негоро и тд
ivanov356 02 февраля 2018 | 22:09
Как всегда салат с винегретом- сексоты, бомжи, пьяный молодняк, хмурые под ветеранов и конечно омоновцев минимум.
sbk 02 февраля 2018 | 22:09
Хоть "согласовали"?
А то второпях всяко бывает....
sborisych 02 февраля 2018 | 22:44
sbk:
Когда "за"- никаких разрешений не требуется. Полевые кухни, тряпочки, плакатики и чай- бюджетные, как и сами участники с кислыми рожами и горячими сердцами..
abbc 02 февраля 2018 | 22:11
Полиция кого задерживать будет? А то не интересно.)
eduard53 02 февраля 2018 | 22:12
Не претендую (Боже упаси) на корректировку классиков, но, ИМХО,
к "воруют" и "дуракам и дорогам" так и тянет добавить "показуху" ...
nikchimzwet886 02 февраля 2018 | 22:13
Чтобы этого не было - всю страну нужно менять!
lesnoj 02 февраля 2018 | 22:14
Вот, о чём угодно, но только не о текущих делах. Ну, нет важнее давно прошедшей войны и игр. Совсем там сбрендили.
ura_123 02 февраля 2018 | 22:17
Чисто на голом энтузиазме! Сколько там "самовыдвиженца" поддержало-ОДИН,перечисливший 30 000 рубликов)))
Вот вам и очередные путинги.
kisa2000 02 февраля 2018 | 22:19
Бедное сердце,, такая великая страна в сердце не поместиться. Лучше, Россия в думах моих, в душе моей. Зачем анатомия, лучше поэтика..
nanatytwo 02 февраля 2018 | 22:21
Навальный с ютьюба спускает разнарядки своим миньёнам. В чём проблема?
poluputing 02 февраля 2018 | 22:30
в детстве удивляло, почему дядьки в шляпах стоят на трибуне, вяло машут ладошками, а мимо, внизу идёт стадо . В Рассее всё это продолжается,вялотекущая страна, однако
vla7815 02 февраля 2018 | 22:32
//// С названием акции определились. Её девиз «Россия в моём сердце». //////
Название будущей акции реальной оппозиции " За прекрасную Россию " и тому подобное.
eduard53 02 февраля 2018 | 22:33
Быдло-вата - быдловата, и с урчаньем и это схавает ...
sborisych 02 февраля 2018 | 22:39
В Москве мероприятие проведут у стен Кремля. С названием акции определились. Её девиз «Россия в моём сердце»
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Пыжились, видно, мучительно. А я добавлю за минуту:
А в сердце России Москва, а в сердце Москвы кремль, а в сердце кремля Путин , а что в сердце Путина не знает никто, потомучтА он чекист...
eduard53 02 февраля 2018 | 22:43
sborisych:
Чё так длинно? Все ж и так знают, что Путин = Россия.
sborisych 02 февраля 2018 | 22:46
eduard53:
А чё не Россия== Путин?
vla7815 02 февраля 2018 | 22:52
sborisych: ///// А в сердце России Москва, а в сердце Москвы кремль, а в сердце кремля Путин , а что в сердце Путина не знает никто, потомучтА он чекист... ////
Что-то навело про Кащея Бессмертного ..................
Где-то иголка еще должна быть...................................................
sborisych 02 февраля 2018 | 22:53
vla7815:
Наверное.. Знать бы где..
eduard53 02 февраля 2018 | 22:54
vla7815:
Вставить хотите?