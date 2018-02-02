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22:01, 02 февраля 2018

В  российских регионах сверху спускают разнарядки на участие бюджетников и учащихся в завтрашних акциях

Тематика митингов варьируется от 75-летия победы советских войск в Сталинградской битве до поддержки российских олимпийцев. Во всяком случае, об этом сообщают региональные СМИ в Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Петрозаводске, Оренбурге и Армавире.

Как отмечает екатеринбургский портал «Новый день», тема не так уж важна. Фактически митинги затеваются как демонстрация лояльности действующему президенту. В Москве митинг пройдет у стен Кремля. При этом устроители до сих пор не договорились, какой повод считать официальным.

В Москве мероприятие проведут у стен Кремля. С названием акции определились. Её девиз «Россия в моём сердце». Но вот какую тему мероприятия сделать основной — организаторы, похоже, не решили. В итоге Общественная палата позиционирует предстоящее мероприятие на Васильевском спуске как акцию в память об участниках войны по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве. А Единая Россия утверждает, что митинг-концерт возле Кремля посвящён поддержке олимпийцев и чистого спорта. Обещаны звёзды эстрады. В основном в списке хедлайнеров имена знакомые, пожалуй, разве что молодёжи. Из известных исполнителей Олег Газманов, Валерий Меладзе, Ольга Кормухина. Студентов столичных ВУЗов, а также бюджетников как пишут в соцсетях принуждают идти на акцию, которая по мнению многих наблюдателей станет предвыборным мероприятием Владимира Путина. По словам очевидцев, обязали согнать сотрудников столичных поликлиник, больниц, школ, детсадов. В ряде подмосковных городов желающим поехать на митинг обещаны автобусы, питание и вознаграждение. Призывы прийти на акцию словно под копирку размещены в сообществах партии власти в соцсетях. И звучат так: «Все вместе, 3 февраля отправляемся на митинг-концерт «Россия в моём сердце» на Васильевском спуске! Одевайтесь теплее!».

Парк «Зарядье» завтра закроют с 6-ти утра до  тёх дня. Руководство парта объяснило это проведением регламентных работ.

Комментарии

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kriimsdyk 02 февраля 2018 | 22:07

"Народ для разврата собрался!"

danko_cuka 02 февраля 2018 | 22:08

kriimsdyk: ты уже собрался?

her 02 февраля 2018 | 22:10

В российских регионах сверху спускают разнарядки на участие бюджетников и учащихся в завтрашних акциях
--------------
Путинских титушек собирают в стойло. :-)

danko_cuka 02 февраля 2018 | 22:10

her: рыбята:»квлымрази!»

meister_luvin 02 февраля 2018 | 22:15

danko_cuka:

верноподданичество по разнарядке - Брежневизм 2.0

patrik41 02 февраля 2018 | 22:21

В российских регионах сверху спускают разнарядки на участие бюджетников и учащихся в завтрашних акциях...

Тупицы, надо просто пообещать 10 тысяч евро любому, кто уйдет последним с мероприятия.

danko_cuka 02 февраля 2018 | 22:21

her: чупушка кокло с майдана. Селюк ватник подгузник.

poluputing 02 февраля 2018 | 22:35

danko_cuka: маловат словарный запасец, у Эллочки 30 слов было. Вы - потомок её внебрачного сына?

lenin3 02 февраля 2018 | 22:15

her: в МОЭКе собирают народ на "проводы олимпийцев")))

ura_123 02 февраля 2018 | 22:14

danko_cuka: Тебя ждём и даже продлять будем!

danko_cuka 02 февраля 2018 | 22:19

ura_123: меня не ждите. Начинайте без меня с heroм.

ginbin_ 02 февраля 2018 | 22:28

пригожинские пасюки в первых рядах место себе застолбили? А то шеф кормушку уменьшит.

russkie_za_sverjenie 02 февраля 2018 | 22:07

Ну дык, а чего удивительного? Россия ж страна рабов.

midnightblues 02 февраля 2018 | 22:09

russkie_za_sverjenie: Северная Ангола-Негоро и тд

ivanov356 02 февраля 2018 | 22:09

Как всегда салат с винегретом- сексоты, бомжи, пьяный молодняк, хмурые под ветеранов и конечно омоновцев минимум.

sbk 02 февраля 2018 | 22:09

Хоть "согласовали"?
А то второпях всяко бывает....

sborisych 02 февраля 2018 | 22:44

sbk:
Когда "за"- никаких разрешений не требуется. Полевые кухни, тряпочки, плакатики и чай- бюджетные, как и сами участники с кислыми рожами и горячими сердцами..

abbc 02 февраля 2018 | 22:11

Полиция кого задерживать будет? А то не интересно.)

eduard53 02 февраля 2018 | 22:12

Не претендую (Боже упаси) на корректировку классиков, но, ИМХО,
к "воруют" и "дуракам и дорогам" так и тянет добавить "показуху" ...

nikchimzwet886 02 февраля 2018 | 22:13

Чтобы этого не было - всю страну нужно менять!

lesnoj 02 февраля 2018 | 22:14

Вот, о чём угодно, но только не о текущих делах. Ну, нет важнее давно прошедшей войны и игр. Совсем там сбрендили.

ura_123 02 февраля 2018 | 22:17

Чисто на голом энтузиазме! Сколько там "самовыдвиженца" поддержало-ОДИН,перечисливший 30 000 рубликов)))
Вот вам и очередные путинги.

kisa2000 02 февраля 2018 | 22:19

Бедное сердце,, такая великая страна в сердце не поместиться. Лучше, Россия в думах моих, в душе моей. Зачем анатомия, лучше поэтика..

nanatytwo 02 февраля 2018 | 22:21

Навальный с ютьюба спускает разнарядки своим миньёнам. В чём проблема?

(комментарий скрыт)

poluputing 02 февраля 2018 | 22:30

в детстве удивляло, почему дядьки в шляпах стоят на трибуне, вяло машут ладошками, а мимо, внизу идёт стадо . В Рассее всё это продолжается,вялотекущая страна, однако

vla7815 02 февраля 2018 | 22:32

//// С названием акции определились. Её девиз «Россия в моём сердце». //////

Название будущей акции реальной оппозиции " За прекрасную Россию " и тому подобное.

eduard53 02 февраля 2018 | 22:33

Быдло-вата - быдловата, и с урчаньем и это схавает ...

sborisych 02 февраля 2018 | 22:39

В Москве мероприятие проведут у стен Кремля. С названием акции определились. Её девиз «Россия в моём сердце»
====
Пыжились, видно, мучительно. А я добавлю за минуту:
А в сердце России Москва, а в сердце Москвы кремль, а в сердце кремля Путин , а что в сердце Путина не знает никто, потомучтА он чекист...

eduard53 02 февраля 2018 | 22:43

sborisych:
Чё так длинно? Все ж и так знают, что Путин = Россия.

sborisych 02 февраля 2018 | 22:46

eduard53:
А чё не Россия== Путин?

vla7815 02 февраля 2018 | 22:52

sborisych: ///// А в сердце России Москва, а в сердце Москвы кремль, а в сердце кремля Путин , а что в сердце Путина не знает никто, потомучтА он чекист... ////

Что-то навело про Кащея Бессмертного ..................
Где-то иголка еще должна быть...................................................

sborisych 02 февраля 2018 | 22:53

vla7815:
Наверное.. Знать бы где..

eduard53 02 февраля 2018 | 22:54

vla7815:
Вставить хотите?

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