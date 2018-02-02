В российских регионах сверху спускают разнарядки на участие бюджетников и учащихся в завтрашних акциях...

Тематика митингов варьируется от 75-летия победы советских войск в Сталинградской битве до поддержки российских олимпийцев. Во всяком случае, об этом сообщают региональные СМИ в Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Петрозаводске, Оренбурге и Армавире.

Как отмечает екатеринбургский портал «Новый день», тема не так уж важна. Фактически митинги затеваются как демонстрация лояльности действующему президенту. В Москве митинг пройдет у стен Кремля. При этом устроители до сих пор не договорились, какой повод считать официальным.

В Москве мероприятие проведут у стен Кремля. С названием акции определились. Её девиз «Россия в моём сердце». Но вот какую тему мероприятия сделать основной — организаторы, похоже, не решили. В итоге Общественная палата позиционирует предстоящее мероприятие на Васильевском спуске как акцию в память об участниках войны по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве. А Единая Россия утверждает, что митинг-концерт возле Кремля посвящён поддержке олимпийцев и чистого спорта. Обещаны звёзды эстрады. В основном в списке хедлайнеров имена знакомые, пожалуй, разве что молодёжи. Из известных исполнителей Олег Газманов, Валерий Меладзе, Ольга Кормухина. Студентов столичных ВУЗов, а также бюджетников как пишут в соцсетях принуждают идти на акцию, которая по мнению многих наблюдателей станет предвыборным мероприятием Владимира Путина. По словам очевидцев, обязали согнать сотрудников столичных поликлиник, больниц, школ, детсадов. В ряде подмосковных городов желающим поехать на митинг обещаны автобусы, питание и вознаграждение. Призывы прийти на акцию словно под копирку размещены в сообществах партии власти в соцсетях. И звучат так: «Все вместе, 3 февраля отправляемся на митинг-концерт «Россия в моём сердце» на Васильевском спуске! Одевайтесь теплее!».

Парк «Зарядье» завтра закроют с 6-ти утра до тёх дня. Руководство парта объяснило это проведением регламентных работ.