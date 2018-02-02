Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки в четвертьфинале турнира WTA
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки в четвертьфинале турнира WTA, проходящего в Петербурге. Встреча длилась полтора часа и завершилась победой россиянки в двух партиях со счетом 7:6, 6:3. В полуфинала Касаткина сыграет с француженкой Кристиной Младенович.
Призовой фонд турнира – 734 тысячи долларов.
Комментарии2
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sadda 02 февраля 2018 | 21:54
Возняцки после АО совсем никакая, сил совсем не осталось. Зря она решила в Питере играть. Тем более что через неделю турнир в Дохе.
velbkeirf1 02 февраля 2018 | 21:59
понятно если Возняцки датчанка то Младенович как пить дать француженка