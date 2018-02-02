Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки в четвертьфинале турнира WTA, проходящего в Петербурге. Встреча длилась полтора часа и завершилась победой россиянки в двух партиях со счетом 7:6, 6:3. В полуфинала Касаткина сыграет с француженкой Кристиной Младенович.

Призовой фонд турнира – 734 тысячи долларов.