В Ростовской области проверяют одну из школ Волгодонска, где учительница отрезала у школьницы прядь волос

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области проверяет одну из школ Волгодонска, где учительница отрезала у школьницы прядь волос. Об этом «Интерфакс» сообщили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в этом учебном заведении существует негласное правило, запрещающее ученицам находиться на уроках с распущенными волосами. Учительница несколько раз потребовала от школьницы заколоть волосы, но та отказалась.