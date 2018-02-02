В Ростовской области проверяют одну из школ Волгодонска, где учительница отрезала у школьницы прядь волос
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области проверяет одну из школ Волгодонска, где учительница отрезала у школьницы прядь волос. Об этом «Интерфакс» сообщили в пресс-службе ведомства.
В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в этом учебном заведении существует негласное правило, запрещающее ученицам находиться на уроках с распущенными волосами. Учительница несколько раз потребовала от школьницы заколоть волосы, но та отказалась.
Комментарии10
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fikus74 02 февраля 2018 | 21:46
в московской школе №1970 тоже существует негласное правило, запрещающее ученицам находиться на уроках с распущенными волосами.
amrigo 02 февраля 2018 | 22:01
fikus74: на три буквы посылать эти негласные правила.
kriimsdyk 02 февраля 2018 | 21:48
Школы с ума сходят, от безденежья, чтоли?
opponent70 02 февраля 2018 | 21:59
kriimsdyk: Учительши с жиру бесятся ... или от облысения?
stas_russkiy 02 февраля 2018 | 22:02
"...негласное правило..."
Это самоуправство, превышение полномочий, а также унижение человеческого достоинства... Училку - обрить и запретить прикрываться, пока не отрастут...
yazva_sibirskaya 02 февраля 2018 | 22:04
В нашей то же самое - запрещено с распущенными волосами ходить. Но у нас еще и вши... Т.к. много семей социального риска. Этим и мотивируется запрет.
sarbus 02 февраля 2018 | 22:04
Чего скромничала,побрила бы ее тогда
student_ru_ru 02 февраля 2018 | 22:06
Предлагаю министерству образования в подобных случаях тоже отрезать друг у друга по пряди волос, дабы им стыдно стало за результаты своей деятельности. Далее в таком виде идти на заседание правительства под председательством Д.А. Медведева, где кабинет министров должен коллективно подвергнуть друг друга унизительной процедуре отрезания кудрей под камеры, после чего повторить этот процесс в ГосДуме. Потом им всем с отрезанными локонами и в позорном виде идти к Владимир Владимировичу. И так как тому уже нечего отрезать, то царь останется хорошим, а бояре плохими. Но так как им будет стыдно в таком виде появляться перед всей страной, хотя чего там перед страной - на страну им наплевать - в Куршавелях будет стыдно кататься с горки и загорать на пляжах - то они волей-неволей начнут исправлять ситуацию к лучшему.
mancuss 02 февраля 2018 | 22:13
Если бы я был отцом этой девочки ,то пришел бы к этой училки в школу с ножницами.
amrigo 02 февраля 2018 | 22:47
Увольнять эту дуру немедленно!