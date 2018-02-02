Российская авиакомпания «Азур Эйр» может прекратить полеты с 21 марта

Об этом, как передает ТАСС, сообщает Росавиация. Это произойдет, если перевозчик не устранит нарушения, существенно влияющие на безопасность полетов. В самой авиакомпании обещали предоставить комментарий позднее.

По данным Росавиации, «Азур Эйр» занимает 8-е место по объему авиаперевозок в России.