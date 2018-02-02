Российская авиакомпания «Азур Эйр» может прекратить полеты с 21 марта
Об этом, как передает ТАСС, сообщает Росавиация. Это произойдет, если перевозчик не устранит нарушения, существенно влияющие на безопасность полетов. В самой авиакомпании обещали предоставить комментарий позднее.
По данным Росавиации, «Азур Эйр» занимает 8-е место по объему авиаперевозок в России.
Комментарии2
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ushkujnik 02 февраля 2018 | 21:52
Складывается впечатление, что продолжается методичное уничтожение отечественных авиакомпаний...
Кто стоит за этим? Cui prodest? И кто ответит за это...
agriment 02 февраля 2018 | 22:17
ushkujnik: 21:52 "Кто стоит за этим?"
- Может банально не поделили или не поделились?
как только получают право на совершение международных перелетов на регулярной основе, а они получили такое право в 2016г. .хватает на год. – два
.
"Кому выгодно?"
- Тому к кому перейдёт авиапарк
"И кто ответит за это... "
- Никто не ответит – оптимизация, по просьбе трудящихся или передел, или рейдерство/отжим.