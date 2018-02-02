В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей в яме, вырытой для ремонта водопровода
Как передает ТАСС, в рабочем поселке Колывань коммунальщики вырыли яму глубиной более 2-х метров, которая впоследствии заполнилась водой. Уходя, они не засыпали котлован и не выставили возле него заграждений. Вечером в яму упали проходившие мимо братья 6-ти и 11-ти лет. Самостоятельно выбраться дети не смогли.
Комментарии3
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virgenu 02 февраля 2018 | 21:55
Вопиющая безответственность! В США опасные для пешеходов места огораживаются и отмечаются так, что невозможно пострадать. Это потому, что безответственность жестоко наказывается.
nns33 02 февраля 2018 | 22:04
virgenu: В США опасные для пешеходов места огораживаются и отмечаются ============ так везде положено делать. И Россия не исключение. Люди ---идиоты. Те кто отправил копать---не лучше.
vladimirbelarus 02 февраля 2018 | 22:37
Судьба.