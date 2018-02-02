В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей в яме, вырытой для ремонта водопровода

Как передает ТАСС, в рабочем поселке Колывань коммунальщики вырыли яму глубиной более 2-х метров, которая впоследствии заполнилась водой. Уходя, они не засыпали котлован и не выставили возле него заграждений. Вечером в яму упали проходившие мимо братья 6-ти и 11-ти лет. Самостоятельно выбраться дети не смогли.