Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался за уголовную ответственность за умышленное искажение правды о Великой Отечественной войне. Об этом он пишет у себя в Твиттере. Кадыров напоминает, что в Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла и разгромила армию Паулюса.