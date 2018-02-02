Рамзан Кадыров высказался за уголовную ответственность за умышленное искажение правды о Великой Отечественной войне
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался за уголовную ответственность за умышленное искажение правды о Великой Отечественной войне. Об этом он пишет у себя в Твиттере. Кадыров напоминает, что в Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла и разгромила армию Паулюса.
Комментарии34
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qroswen 02 февраля 2018 | 21:42
окадэмик рамзанка дыров теперь ещё и историк гг
kriimsdyk 02 февраля 2018 | 21:47
qroswen: В президенты России торопится, я бы на месте Вовчика напрягся
tour 02 февраля 2018 | 21:58
kriimsdyk: -/В президенты России торопится../
Из него президент, как из Гундяева - Папа Римский!
Интервью Анны Политковской с Кадыровым:
"— Какое у вас образование?
— Высшее юридическое. Заканчиваю. Экзамены сдаю.
— Какие?
— Как это — какие? Экзамены, и всё.
— А как называется институт, который вы заканчиваете?
— Филиал Московского института бизнеса. В Гудермесе. Юридический то есть.
— Какая у вас специализация?
— Юрист я.
— А диплом по какому праву? Уголовному? Гражданскому?
— Забыл. Тему записал, но забыл. Событий сейчас много."
kriimsdyk 02 февраля 2018 | 22:02
tour: Ой, Сталин семинарию не закончил, а народ-то ждёт, страна-то жаждет.
kriimsdyk 02 февраля 2018 | 22:03
Думаю, Путин на четвертом сроке "приболээт"
ilia_lvovski 02 февраля 2018 | 22:05
ну чисто академик
vasilevich58 02 февраля 2018 | 22:42
Если так пойдёт дальше, то скоро нас всех заставят по законам шариата жить!
vasilevich58 02 февраля 2018 | 22:45
Этот дикарь нас всех скоро научит Родину любить!
lenin3 02 февраля 2018 | 21:56
qroswen: Да этот акадэмик сам исказил историю, став героем России, убивая русских...
lesnoj 02 февраля 2018 | 21:48
Люди ищут правду, а этот уже знает. Академик же! Прежде чем что-то брякнуть, к нему обращайтесь.
eduard53 02 февраля 2018 | 21:51
1. В смысле - посадить мифотворцев (если они ещё живы) о 26-панфиловцах, о расстрелянных гитлеровцами киевских "динамовцах и т.п.?
2. Абрек-академик намекает, что вся эта правда доподлинно известна (по крайней мере, ему)?
tour 02 февраля 2018 | 21:55
eduard53:
Для этого, и создана команда идеологических подонков:
Мединский:
- "Факты сами по себе значат не очень много. Скажу еще грубее - в деле исторической мифологии они вообще ничего не значат. Факты существуют только в рамках концепции. Все начинается не с фактов, а с интерпретации. Если вы любите свою Родину, свой народ, то история, которую вы будете писать, будет всегда позитивна. Всегда!"
Васильева, с протухшим взглядом 20-го века на образование, сожалеющая, что у нас в стране по Конституции церковь отделена от государства, а школа — от церкви:
- “Историческая правда далеко не всегда может быть полезной, и что бывают такие обстоятельства, когда исследователь, нашедший опасный документ в архиве, должен его не публиковать, а СПРЯТАТЬ получше.”
eduard53 02 февраля 2018 | 21:56
eduard53:
Сорри, якобы-панфиловцев - 28,
а 26 - это бакинских комиссаров, кстати - тоже враньё ...
ivanov356 02 февраля 2018 | 21:52
Он ищет случая про депортацию чеченцев.
zloy_sok 02 февраля 2018 | 21:52
Фильм времен СССР «Падение Берлина» где Сталин прилетает в Берлин на самолете следует запретить и наказывать за его хранение?
virgenu 02 февраля 2018 | 21:53
Надо ввести уголовную ответственность за засорение эфира всякими невеждами.А тех, кто точно знает правду не допускать в эфир вообще.
bolshoysceptic 02 февраля 2018 | 21:54
Еще один, эксклюзивно знающий правду, тьфу (с)!
alaska 02 февраля 2018 | 21:54
У нас кто сильнее, у тех и правда. Чай не в архивах копошимся, а в тирах и военных базах главным образом.
nestor199 02 февраля 2018 | 22:07
alaska: А я практически каждый день в Волгограде бываю - архивов не надо, только названия улиц: имени 7-й, 13-й, 35-й ......... гвардейских дивизий, улица имени 10-й дивизии НКВД, набережная 62-й, улица 64-й, улица -8-й воздушной .......... ., улица имени Волжской флотилии, улицы имени Паникахи, Пассара, Джанибекова, Гули Королевой.
vladimirbelarus 02 февраля 2018 | 21:58
До него уже одна обезьяна обещала убивать за карикатуры на их божка. Теперь эта обезьяна грозит убить за истину, которую знает только он. А остальные дурачки какие-то получается. Объясните ему там в ауле, что он ещё не сталкивался с мужчинами, т.к. живёт с одними педиками, такими, как он сам.
yazva_sibirskaya 02 февраля 2018 | 21:58
А, т.е. теперь нельзя будет отрицать то, что Сталин депортировал чеченцев за массовую помощь фашистам?
nns33 02 февраля 2018 | 21:58
Удивляет желание привлекать к уголовной ответственности даже за безграмотность и человеческую глупость . Привлекать,а после сажать?
mancuss 02 февраля 2018 | 22:03
Как можно исказить то ,что до конца не известно до сих пор.
parodist 02 февраля 2018 | 22:09
Я живу в Волгограде,и у меня вопрос к КаДырову,а с какого боку припёку он вообще о Сталинградской битве может высказываться???Он ровным счётом вообще ничего не знает о Великой Отечественной,да он не разу не был в Волгограде что бы что то говорить,и не нужно ему тут появляться,его тут ни кто не ждёт.Уж точно не за него наши деды воевали...
stas_russkiy 02 февраля 2018 | 22:16
parodist: "...он не разу не был в Волгограде..."
Он был в Волгограде, когда инспектировал базу подготовки боевиков в Волжском, которых отправляли на Украину. Его тогда провезли в хамере по Волгограду.
katamaran 02 февраля 2018 | 22:11
О чем это он? Неужели под самого нацлидера копает.
stas_russkiy 02 февраля 2018 | 22:12
"...гибли тысячи наших солдат и офицеров..."
С какой стороны? С гитлеровской? Чечены не воевали ни в Красной, ни в Советской армии. Только в гитлеровской.
olgkiev 02 февраля 2018 | 22:54
stas_russkiy: О! Дык вот чего Кадыров всполошился- такой скрепоносец а , тут такой облом...
sasass 02 февраля 2018 | 22:18
Сначала надо рассекретить все архивы про ВОВ , а пока власть надо привлечь к уголовной ответственности за укрывательство истины ...
timber_head 02 февраля 2018 | 22:19
Да он прям карбонарий! Какие там "кремлевские списки". Этот предлагает всю верхушку России пересажать.
donnarosadalvadores 02 февраля 2018 | 22:33
Боже, оно уже и историк))) Ну Шо за Хений, а))? И онколог, и историк))) рассеяне, чем вам не президент, после того, как великий экономист путин, ласты завернет))?
kiev2014 02 февраля 2018 | 22:45
"Наших солдат"? Первый чеченский фронт и третий осетинский ? Видать ,забыл Рамзанко где были чеченцы во время ВОВ.
olgkiev 02 февраля 2018 | 22:50
А что Кадыров считает правдой о ВОВ? Учебник история СССР по которому меня в конце 80 х а третьем классе учили?
chan_kay_3 02 февраля 2018 | 22:59
Нельзя искажать! "Всего вследствие депортации погибло до 2 миллионов немцев". 1945-50.