Трамп одобрил публикацию меморандума о нарушениях ФБР в расследовании так называемого «российского дела»
Дональд Трамп одобрил публикацию меморандума о нарушениях ФБР в расследовании так называемого «российского дела». Секретный документ был подготовлен конгрессменами-республиканцами из комитета по разведке палаты представителей США. Из документа, в частности, следует, что ФБР прекратило рассматривать автора так называемого досье на Трампа, бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила в качестве своего надежного источника.
Ранее президент обвинил руководство ФБР и Минюста в недопустимой политизации проводимых ими расследований.
Комментарии1
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metulag 02 февраля 2018 | 22:45
Доживет ли Трамп до конца первого срока или дожмут его?
Могут дожать. С этим документом он тоже подставился. Его предупреждали, что он защищая себя разглашает секретные данные. Сейчас его начнут бить с новой силой.