Неизвестные открыли стрельбу в ходе конфликта около рынка на востоке Москвы

Двое неизвестных ранили мужчину из травматического оружия в ходе конфликта около рынка на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс службе ГУ МВД по Москве. «В районе рынка на Монтажной улице между гражданином и двумя неизвестными произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого мужчина получил ранение в ногу из травматического оружия», — сказал собеседник агентства. Злоумышленники скрылись с места происшествия, ведется их розыск.