Неизвестные открыли стрельбу в ходе конфликта около рынка на востоке Москвы
Двое неизвестных ранили мужчину из травматического оружия в ходе конфликта около рынка на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс службе ГУ МВД по Москве. «В районе рынка на Монтажной улице между гражданином и двумя неизвестными произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого мужчина получил ранение в ногу из травматического оружия», — сказал собеседник агентства. Злоумышленники скрылись с места происшествия, ведется их розыск.
Комментарии15
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daos15 02 февраля 2018 | 21:39
И чё? Новость солидная для солидного СМИ )
patrik41 02 февраля 2018 | 21:41
Между гражданином и двумя неизвестными произошел конфликт на бытовой почве...
И это вся информация, больше ничего не удалось разузнать?
efilika 02 февраля 2018 | 21:53
patrik41: daos15: это новость для тех уродов, которые поют песню о главном - путин хорош тем, чте нет возврата 90-х. А мне хочется им сказать - утритесь.
patrik41 02 февраля 2018 | 21:59
efilika:
Ты чего хочешь сказать, что бытовой конфликт с выстрелом в ногу из травмата - это возврат в 90-е? Совести у тебя нет, где у людей бывает советь, у тебя там плесень, тлен и гниль.
dft 02 февраля 2018 | 22:11
patrik41: Да, совести нету. В 90е из нарезного. А сейчас вообще лафа. Травмат какой-то.
aleksandr39 02 февраля 2018 | 22:21
patrik41: patrik41: patrik41: Это были боевики из ОПГ " днр -лугандон " .
akademik_ugarov_56 02 февраля 2018 | 21:45
Как экономист, я считаю не нужно вмешиваться.
Рынок сам все отрегулирует.
agriment 02 февраля 2018 | 22:01
akademik_ugarov_56: 21:45 "Рынок сам все отрегулирует"
- Экономист, читайте внимательно, "...около рынка на востоке Москвы"
Ключевое слово "около"
headhunter_ 02 февраля 2018 | 22:12
daos15: "И чё? Новость солидная для солидного СМИ )"
Так иди на сайт газеты "Вчера", портянка...:-D
ginbin_ 02 февраля 2018 | 22:30
Не поделили кто больше пересидельца любит.
kir_pich_101 02 февраля 2018 | 21:41
Как-то надо бороться с криминалом!
Надо включить на постоянку "17 мгновений весны".
Вроде в 70-80 е это помогало...
nanatytwo 02 февраля 2018 | 21:43
Гражданин О.Бендер попал под лошадь.
ivanov356 02 февраля 2018 | 21:49
Новость не нравится, а "Бригада", бумеры всякие смотрели. Да сейчас в сериалах, что бандит, что мент, найдите три разницы. Одни доказать киношную мужественность стреляют, другие доказать патриотичность голосуют много лет за одно и то же.
ilja13 02 февраля 2018 | 22:05
Пятница, .как водиться - напились, не поделили "девушку с пониженной социальной ответственностью"....)))))
reshatt 02 февраля 2018 | 22:22
кокс опять?