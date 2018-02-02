В финале балета «Ромео и Джульетта» танцор Николай Мальцев сделал предложение балерине Ксении Захаровой

В финале балета «Ромео и Джульетта» Новосибирского театра оперы и балеты танцор Николай Мальцев сделал предложение балерине Ксении Захаровой. Девушка ответила согласием. Это произошло 27-го января. Они исполняли в спектакле главные партии.

Видео опубликовано в Инстаграме театра.