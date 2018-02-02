В финале балета «Ромео и Джульетта» танцор Николай Мальцев сделал предложение балерине Ксении Захаровой
В финале балета «Ромео и Джульетта» Новосибирского театра оперы и балеты танцор Николай Мальцев сделал предложение балерине Ксении Захаровой. Девушка ответила согласием. Это произошло 27-го января. Они исполняли в спектакле главные партии.
Видео опубликовано в Инстаграме театра.
Комментарии14
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ura_123 02 февраля 2018 | 21:14
Предложил выпить йаду? Ну или хотя бы для начала водки!
ruki_proch 02 февраля 2018 | 21:33
ura_123: Предложил выпить йаду?
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Это позже будет. Когда медовый месяц пройдет.
uhovostro 02 февраля 2018 | 21:17
Потом пожалеет об этом, но будет поздно...
kriimsdyk 02 февраля 2018 | 21:19
а разве все балеруны не того... как савушкинские?
ura_123 02 февраля 2018 | 21:28
kriimsdyk: Та ни,це савушкинские (устарев. теперь С Оптиков) как все балеруны,причём в хорошем смысле этого слова и с рождения!
sceptic47 02 февраля 2018 | 21:22
Да порадуйтесь вы за людей, ччего в остроумии соревноваться?
Кстати, слова "балерун" нет, есть" танцовщик" или "танцор балета".
g_e_e__p 02 февраля 2018 | 21:45
sceptic47: Они радуются за англичан, за американцев, а когда у русских что то хорошее происходит их мандраж бьёт и начинается непроизвольное дерьмометание.
ivanov356 02 февраля 2018 | 21:29
Жизнь такая, многие кашляют, пукают и многие обычные вещи превращают в пафос, показуху И правильно, а то вот бабочка, бяк-бяк.
ugiazov 02 февраля 2018 | 21:37
все женщины в зале позавидовали.
ivanov356 02 февраля 2018 | 21:40
ugiazov: Он же не олигарх.
g_e_e__p 02 февраля 2018 | 23:00
ivanov356: Не в деньгах счастье.
velbkeirf1 02 февраля 2018 | 22:06
будем ожидать оперу "бандера" где нац герой будет склонять к сожительству бойцов ВСУ, ну или в девичестве УПА
ura_123 02 февраля 2018 | 22:22
velbkeirf1: Сержанта Агееву? Ну дык там по любви... случилось,группой лиц по предварительному сговору.
mayer 02 февраля 2018 | 22:33
Очень романтично! )))