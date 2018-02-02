Джанет Йеллен после ухода в поста председателя Федрезерва США будет работать в Бруклинском институте в Вашингтоне
Она присоединится к команде исследователей Центра Хатчинсона по бюджетной и денежно-кредитной политике. Как говорится в заявлении института, там уже работает еще один ее предшественник на посту главы ФРС Бен Бернанке.
Комментарии1
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cukker 02 февраля 2018 | 21:25
весьма скромно и никакой коррупции