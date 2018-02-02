Дональд Трамп одобрил публикацию меморандума о нарушениях ФБР в расследовании так называемого «российского дела». Секретный документ был подготовлен конгрессменами-республиканцами из комитета по разведке палаты представителей США.

Ранее президент обвинил руководство ФБР и Минюста в недопустимой политизации проводимых ими расследований.