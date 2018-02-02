Дональд Трамп одобрил публикацию меморандума о нарушениях ФБР в расследовании так называемого «российского дела»
Дональд Трамп одобрил публикацию меморандума о нарушениях ФБР в расследовании так называемого «российского дела». Секретный документ был подготовлен конгрессменами-республиканцами из комитета по разведке палаты представителей США.
Ранее президент обвинил руководство ФБР и Минюста в недопустимой политизации проводимых ими расследований.
Комментарии6
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patriot1980 02 февраля 2018 | 21:36
Дональд-дружище старается, отрабатывает на все 100!
Сверли дырки на погонах для звездочек, Дак!
dmitry35 02 февраля 2018 | 21:37
Дональд - хороший президент для своей страны. Правильно, что одобрил, пусть ФБР прекратит шить дела белыми нитками.
prorab1 02 февраля 2018 | 21:44
dmitry35: Уже опубликовали. Это сейчас новость номер 1 в США. В этом документе говорится , что используя фейковое досье на Трампа состряпанное бывшим британским шпионом , ФБР получило разрешение от секретного судью шпионить за людьми из команды Трампа. Самое забавное , что либеральные СМИ , типа CNN или Вашингтон пост не хотели публикации этого документа.
andre5 02 февраля 2018 | 21:43
Служба новостей эхо довольно неточная. Речь то идёт о злоупотреблениях времён Обамы 2016 г. А например С. Пархоменко в этом не разобрался, и успел нанести глупости, в рамках страдания анти-трамповским зудом, которым обычно страдают леваки...
prorab1 02 февраля 2018 | 21:46
andre5: Там в основном о событиях 2017 г
andre5 02 февраля 2018 | 21:53
prorab1: слежка за К. Пейджем, первое появление фантизии Стила, скомканное расследование против Х. Клинтон, и двое агентов ФБР которые в своей переписке рассуждали на тему "как важно не допустить победы Трампа" - это всё таки 2016 г.