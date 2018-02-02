В разных городах России сегодня проходят мероприятия, приуроченные к 75-летию окончания Сталинградской битвы

Главные торжества начинаются в эти минуты в Волгограде.

Завершение одного из крупнейших сражений Второй мировой отмечают как второй День Победы. В центр Волгограда на парад собрали почти полторы тысячи солдат и десятки единиц техники. Они должны пройти по площади Павших борцов. С этого начнётся празднование, в рамках которого запланировано множество мероприятий. Наряду с кинопоказами, научными конференциями и развлекательными шоу упоминают патриотические акции. Есть сообщения о том, что властям важно привлечь к участию в празднике как можно больше людей. Поступают точечные жалобы на принуждение. Так в Оренбурге местные активисты заявляют о массовом сборе студентов на праздничное шествие. Источник «Эха Оренбурга» в Педагогическом университете рассказал, что есть разнарядка: надо привести от вуза 300 человек, чтобы вспомнить о событии, которое, как следует из опроса ВЦИОМ, более половины россиян считают важнейшим в истории Великой Отечественной войны.

По указу президента Владимира Путина, 75-летие Сталинградской битвы объявлено праздником федерального значения.