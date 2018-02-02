В разных городах России сегодня проходят мероприятия, приуроченные к 75-летию окончания Сталинградской битвы
Главные торжества начинаются в эти минуты в Волгограде.
Завершение одного из крупнейших сражений Второй мировой отмечают как второй День Победы. В центр Волгограда на парад собрали почти полторы тысячи солдат и десятки единиц техники. Они должны пройти по площади Павших борцов. С этого начнётся празднование, в рамках которого запланировано множество мероприятий. Наряду с кинопоказами, научными конференциями и развлекательными шоу упоминают патриотические акции. Есть сообщения о том, что властям важно привлечь к участию в празднике как можно больше людей. Поступают точечные жалобы на принуждение. Так в Оренбурге местные активисты заявляют о массовом сборе студентов на праздничное шествие. Источник «Эха Оренбурга» в Педагогическом университете рассказал, что есть разнарядка: надо привести от вуза 300 человек, чтобы вспомнить о событии, которое, как следует из опроса ВЦИОМ, более половины россиян считают важнейшим в истории Великой Отечественной войны.
По указу президента Владимира Путина, 75-летие Сталинградской битвы объявлено праздником федерального значения.
Комментарии16
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noxepy_1488 02 февраля 2018 | 10:12
А чего бы не устроить опрос-голосование на Эхе: "как вы считаете, надо ли было оборонять Сталинград", или : "как вы считаете, насколько бы более успешной была оборона города, если бы он назывался "Царицын"?
evgolius7 02 февраля 2018 | 10:28
noxepy_1488:
Начало Сталинградской битвы праздник...
Окончание Сталинградской битвы праздник....
Хотя назвали...мероприятием...а значит финансирование и распил.
Война шла 4 года....
post_v 02 февраля 2018 | 10:13
рекомендовать школьникам и студентам прочитать такие книги как "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова, опубликованную в 1946 году (!), и книгу бывшего полковника вермахта Луитпольда Штейдле "От Волги до Веймара", выпущенную издательством «Прогресс» 45 лет назад - к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинграде.
rom8883 02 февраля 2018 | 10:30
post_v: Это книги прошедшие советскую цензуру. Почитапйте дневники Гальдера.
jblack2 02 февраля 2018 | 10:13
Мероприятие важное, особенно для молодёжи.
Нельзя забывать свою историю.
Помним и гордимся победами предков, отдавших свои жизни ради нас с вами.
ha12raz 02 февраля 2018 | 10:13
В 1942 г. после неудач под Керчью (120 тысяч пленных). под Харьковом (еще больше), в ходе крупного отступления на Кавказ и к Волге-прокачан был еще один очень важный поток офицеров и солдат.
Этот поток не достиг ГУЛАГа, ускоренно обработанный трибуналами дивизий, он весь гнался в штрафные роты и бесследно рассосался в красном песке передовой.
Это был цемент фундамента сталинградской победы, но в общероссийскую историю не попал, а остался в частной истории канализации.
Архипелаг ГУЛАГ.
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Развлекательные шоу, значит будут ?
oblom777 02 февраля 2018 | 10:27
ha12raz:
Ничего не меняется - всё как обычно ...
Потомки уголовников власовцев постят уголовника и агента МГБ и ЦРУ, враля и подлеца, вылечнного в ГУЛАНе коммунистами от рака, графомана Солженицына...
ansh 02 февраля 2018 | 10:14
Выборы президента России,
23 янв, 20:05
Штаб Владимира Путина проведет серию патриотических митингов
Серия патриотических митингов пройдет 3 февраля по стране. Акции будут организованы при участии избирательного штаба Владимира Путина, на митинг может прийти и сам президент, рассказали источники РБК
https://www.rbc.ru/politics/23/01/2018/5a6762709a794744fd3e2fd9?utm_source=pushs
Славить будут гениалиссимуса, победителя в сталинградской битве.
neon001 02 февраля 2018 | 10:16
ввх хайпанул на дедах перед выборами.
oblom777 02 февраля 2018 | 10:29
neon001:
Это лучше чем то, как вас ссыкливых лохлов гидно нагибают и гидно хайпают во все дыры...
aleks50 Алексей Клубников 02 февраля 2018 | 10:20
Есть повод для гордости, особенно если учесть , что гитлер напал с 3000 танков на 21000 у СССР; с 3000 самолётов на 7000 у СССР. Германия на всех фронтах потеряла 7 миллионов, а СССР более 30 под мудрым руководством эффективного менеджера- людоеда.
skullll 02 февраля 2018 | 10:29
aleks50: Кто бы сомневался, что вылезет тупое либеральное говно с методичкой и начнёт сравнивать сожжёных детей и стариков с боевыми потерями.
Из за таких ублюдков, как ты сллво " либерал" стало в России оскорбительным.
beautyqueen 02 февраля 2018 | 10:25
В парижском метро одна из главных пересадочных станций называется Сталинград. Есть бульвар Сталинград. В Брюсселе целый район называется так. В Каннах есть такая улица. Они не связывают эти названия с именем людоеда.
zkotor 02 февраля 2018 | 10:31
Весь мир ушёл в своём развитии далеко вперёд, в 21й век, а эти всё воюют в войне почти вековой давности
xuato 02 февраля 2018 | 10:32
Стон обездоленных заглушают бравурной музыкой былых побед.
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skullll 02 февраля 2018 | 10:32
Великая Победа! Слава всем кто её добыл.
Немцы дом Павлова брали дольше и с большими потерями, чем всю Европу.