Кинотеатр «Пионер», показавший фильм «Смерть Сталина», продан Александру Мамуту
Ранее бизнесмен арендовал эту площадку у городских властей.
Помещение на Кутузовском проспекте с двумя кинозалами и кафе досталось компании Мамута за 123 миллиона рублей. Это выше стартовой цены лота более чем в полтора раза, отмечает газета «Ведомости». На комплекс претендовали еще четыре покупателя, два из которых также связаны с бизнесменом. Ранее кинотеатр находился в городской собственности.
В прошлом году Мамут продлил договор аренды «Пионера» почти на 10 лет. В позапрошлом году кинотеатр впервые стал рентабельным. Чистая прибыль составила 4 миллиона рублей. По словам самого предпринимателя, он относится к «Пионеру» не как к инвестпроекту, а как к хобби. В окружении бизнесмена дали понять, что Мамут не рассчитывает в ближайшие годы окупить затраты на покупку здания.
Мамуту также принадлежит сеть кинозалов, работающая под брендами «Синема парк» и «Формула кино». После отзыва у фильма «Смерть Сталина» прокатного удостоверения она не стала показывать картину.
Комментарии6
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aleks50 Алексей Клубников 02 февраля 2018 | 10:06
Теперь там станут показывать патриотическую картину жизнь путина с друзьями.
drgonish 02 февраля 2018 | 10:20
Малолетним на заметку: кинотеатры бизнесмены покупают чтобы зарабатывать на них деньги.
klukvik 02 февраля 2018 | 10:08
"продам, куплю и снова продам, но дороже"
piter_ug 02 февраля 2018 | 10:21
//В позапрошлом году кинотеатр впервые стал рентабельным.//
«Дырку от бублика он получит теперь», а не прибыль.
rico76 02 февраля 2018 | 10:32
Вот так однажды утром проснёшься, посмотришь новости , а там... Радиостанция Эхо Москвы продана Ротенбергу (например)....
sapiens17 02 февраля 2018 | 10:33
Демократичненько наказали Кинотеатр!
Продали!