Кинотеатр «Пионер», показавший фильм «Смерть Сталина», продан Александру Мамуту

Ранее бизнесмен арендовал эту площадку у городских властей.

Помещение на Кутузовском проспекте с двумя кинозалами и кафе досталось компании Мамута за 123 миллиона рублей. Это выше стартовой цены лота более чем в полтора раза, отмечает газета «Ведомости». На комплекс претендовали еще четыре покупателя, два из которых также связаны с бизнесменом. Ранее кинотеатр находился в городской собственности.

В прошлом году Мамут продлил договор аренды «Пионера» почти на 10 лет. В позапрошлом году кинотеатр впервые стал рентабельным. Чистая прибыль составила 4 миллиона рублей. По словам самого предпринимателя, он относится к «Пионеру» не как к инвестпроекту, а как к хобби. В окружении бизнесмена дали понять, что Мамут не рассчитывает в ближайшие годы окупить затраты на покупку здания.

Мамуту также принадлежит сеть кинозалов, работающая под брендами «Синема парк» и «Формула кино». После отзыва у фильма «Смерть Сталина» прокатного удостоверения она не стала показывать картину.