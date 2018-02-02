Всемирное Антидопинговое агентство поддержало намерение МОК оспорить оправдание 28 российских спортсменов

Как ожидается, иск будет подан в федеральный суд Швейцарии.

ВАДА обеспокоено тем, что решение спортивного арбитражного суда отделяет группу из 28 атлетов от другой группы, из 11 человек, хотя все они являются частью «системной допинговой программы России».

Напомню, — апелляции почти трех десятков россиян на решение МОК об их пожизненном отстранении КАС удовлетворил полностью. Одиннадцать человек остались под действием санкций, однако они пропустят только игры в Южной Корее.