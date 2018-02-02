Всемирное Антидопинговое агентство поддержало намерение МОК оспорить оправдание 28 российских спортсменов
Как ожидается, иск будет подан в федеральный суд Швейцарии.
ВАДА обеспокоено тем, что решение спортивного арбитражного суда отделяет группу из 28 атлетов от другой группы, из 11 человек, хотя все они являются частью «системной допинговой программы России».
Напомню, — апелляции почти трех десятков россиян на решение МОК об их пожизненном отстранении КАС удовлетворил полностью. Одиннадцать человек остались под действием санкций, однако они пропустят только игры в Южной Корее.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 02 февраля 2018 | 10:10
Российские спортсмены-допингисты то пакуют чемоданы на Олимпиаду, то распаковывают их.
Сколько это может продолжаться?!
antiboh 02 февраля 2018 | 10:18
О как! Да у них там оказывается суд есть?Позуправдышный,
olegleon 02 февраля 2018 | 10:11
спецслужбы США, курирующие ВАДА, тоже поддержали намерение МОК.
иначе все узнают, что дела против десятков спортсменов были банально сфальсифицированы
oblom717 02 февраля 2018 | 10:15
Это всё что нужно знать о т.н. Западном правосудии...
davi__koloradov 02 февраля 2018 | 10:17
"Дырку от бублика российские допингисты получат", а не оправдание. Жрали допинг - отвечайте.
ivorytower 02 февраля 2018 | 10:21
Продажные моковские и вадовские чинуши должны быть привлечены к уголовной ответственности. Нужно иинициировать и провести расследование их деятельности и объявить в международный розыск по линии Интерпола, чтобы они нигде не смогли спрятаться от правосудия.
alaniron 02 февраля 2018 | 10:17
Особенно смешная ситуация с западными спортсменами которым передали медали русских, они в своих резюме уже разместили что стали олимпийскими чемпионами, обмыли медали. Такой облом!
ha12raz 02 февраля 2018 | 10:18
Что то Жмурова госдурова притихла..
kunst54 02 февраля 2018 | 10:29
Лишнее подтверждение того, что спортсмены и люди вокруг спорта - существа без мозгов. Надоела уже их постоянная мельтешня, сколько можно?
max3446 02 февраля 2018 | 10:29
федеральный суд Швейцарии рассматривает только процессуальные нарушения - например не известили спортсмена об заседании. А по существу решение Лозанны окончательное и подлежит исполнению. Так что туфта это а не новость, поэтому либерасты и миньоны ничтожества наврального могут успокоиться. Россия была лучшая в Сочи, ей, остается и будет всегда
lelik_79 02 февраля 2018 | 10:31
Каковы шансы на обжалование? Юристы говорят что если бы дело рассматривал суд общей юрисдикции в любой западной стране, то 100% спортсмены выиграли
sasass 02 февраля 2018 | 10:33
Все ополчились против Российской власть - один ее нищий народ безропотно лелеет её ....