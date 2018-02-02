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10:00, 02 февраля 2018

Госдеп объяснил визит в США находящегося под санкциями главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина

Соединенные Штаты вправе приостанавливать действия санкций, если этого требуют вопросы национальной безопасности. Именно так американский госдепартамент объяснил визит в Вашингтон главы СВР Сергея Нарышкина.

Россия и Соединённые Штаты, несмотря на разногласия, должны сотрудничать в борьбе с терроризмом и противодействии «Исламскому государству», — сказала в ходе брифинга представитель Госдепа Хизер Науэрт. Поэтому в случае необходимости Вашингтон может поступиться исполнением визовых санкций. Директор ЦРУ Марк Помпео, в свою очередь, сообщил, что визит в Америку руководителей российских разведывательных служб был необходим для обеспечения безопасности граждан США. «Ничего непристойного, — подчеркнул Помпео, — в факте подобных переговоров нет». Представители американских спецслужб обсуждают на них наиболее сложные вопросы, и решительно отстаивают интересы Америки, — сказал глава ЦРУ. Представители Конгресса в середине недели потребовали от администрации Трампа разъяснений — что именно глава СВР Сергей Нарышкин делал в Штатах, и с кем из официальных лиц встречался. По официальной версии, поездка была посвящена вопросам обеспечения безопасности во время футбольного чемпионата мира и борьбе с терроризмом. Однако в Сенате уверены, что не все так однозначно: лидер демократов Чак Шумер даже допустил, что решение американской администрации отложить введение новых санкций в отношении Москвы как раз было связано с приездом руководителя российской разведывательной службы.

Имя Сергея Нарышкина, к слову, присутствует в опубликованном накануне «кремлёвском докладе».

Комментарии

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daos15 02 февраля 2018 | 10:04

Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите )))

patrik41 02 февраля 2018 | 10:05

Госдеп объяснил визит в США находящегося под санкциями главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина...

Отговорки. Украина должна отозвать своего посла из Америки.

daos15 02 февраля 2018 | 10:09

patrik41: Интересно, а кто содержание посольства хохлов в штатах оплачивает? Что такой вопрос закрался )))

evgolius7 02 февраля 2018 | 10:17

Мда...Нарышкина послали разнюхать ...доколе наших воров будут гнобить....?
И есть ли шанс у них хоть ка кто загладить свою вину?

patrik41 02 февраля 2018 | 10:21

daos15:

Содержат-то наверняка американцы, но сути дела это не меняет, ведь деньги тут не при чём - американцы предали украинцев в их искренней и бескорыстной любви к западной демократии.

aleks50 Алексей Клубников 02 февраля 2018 | 10:05

Для путинского Трампа санкции- филькина грамота.

nikitin43 02 февраля 2018 | 10:06

поди договаривались за скоко вована сдать. в россии так , что имеем тем и торгуем.

skullll 02 февраля 2018 | 10:07

Каждый неполживый хомячок с рукопожатным лицом уже знают, что Нарышкин и Со приехали просить снять с них санкции, а то у Путина в сундуке чёрные метки уже не помещаются.

mikhail_spb_ 02 февраля 2018 | 10:08


Может, американцы предложили этому представителю жуликов, воров и бандитов сдать нацлидера и отречься от Родины, но он гордо отказался и вернулся?

klukvik 02 февраля 2018 | 10:11

Вову сдавать ездил в обмен на крышу когда в России начнется

sg67g 02 февраля 2018 | 10:16

klukvik:когда в России начнется

ШО?? Опять??!!!
Снова 5.11.2017?? Да хватит уже. Прошлый год пугали, пугали рЫвалюцией и вот опять..

alaniron 02 февраля 2018 | 10:11

Также интересы Америки потребовали закупить российский газ, когда свой подорожал в 60 раз. Скоро интересы потребуют положить болт на кастрюлеловых!

iwanow62 02 февраля 2018 | 10:13

Делить Украину по Днепру договорились?

daos15 02 февраля 2018 | 10:16

iwanow62: Делить могут хотя бы 2 желающих! Пока только забирают )

erol 02 февраля 2018 | 10:17

Полетели и не развернулись над Атлантикой .)))

piter_ug 02 февраля 2018 | 10:17

Может за табакерками приезжали?
Наши-то, (китайские) ни на что не годятся.

student_ru_ru 02 февраля 2018 | 10:20

– Но если все то, что ты говоришь, правда, и вы знаете, что все агенты БЕЗО на самом деле агенты ЦРУ, почему вы их не арестуете?
– Надо же! – засмеялся Дзержин. – Они хотя и состоят из людей ЦРУ, но называются БЕЗО и под видом БЕЗО сами могут арестовать кого угодно.

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