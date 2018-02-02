Госдеп объяснил визит в США находящегося под санкциями главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина...

Соединенные Штаты вправе приостанавливать действия санкций, если этого требуют вопросы национальной безопасности. Именно так американский госдепартамент объяснил визит в Вашингтон главы СВР Сергея Нарышкина.

Россия и Соединённые Штаты, несмотря на разногласия, должны сотрудничать в борьбе с терроризмом и противодействии «Исламскому государству», — сказала в ходе брифинга представитель Госдепа Хизер Науэрт. Поэтому в случае необходимости Вашингтон может поступиться исполнением визовых санкций. Директор ЦРУ Марк Помпео, в свою очередь, сообщил, что визит в Америку руководителей российских разведывательных служб был необходим для обеспечения безопасности граждан США. «Ничего непристойного, — подчеркнул Помпео, — в факте подобных переговоров нет». Представители американских спецслужб обсуждают на них наиболее сложные вопросы, и решительно отстаивают интересы Америки, — сказал глава ЦРУ. Представители Конгресса в середине недели потребовали от администрации Трампа разъяснений — что именно глава СВР Сергей Нарышкин делал в Штатах, и с кем из официальных лиц встречался. По официальной версии, поездка была посвящена вопросам обеспечения безопасности во время футбольного чемпионата мира и борьбе с терроризмом. Однако в Сенате уверены, что не все так однозначно: лидер демократов Чак Шумер даже допустил, что решение американской администрации отложить введение новых санкций в отношении Москвы как раз было связано с приездом руководителя российской разведывательной службы.

Имя Сергея Нарышкина, к слову, присутствует в опубликованном накануне «кремлёвском докладе».