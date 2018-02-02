Российские космонавты на МКС выйдут сегодня в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности станции

Об этом ранее сообщили в НАСА и подмосковном Центре управления полетами.

Плановый выход в открытый космос сделают командир экипажа МКС Александр Мисуркин и борт-инженер Антон Шкаплеров. Высоту орбиты полета МКС ранее с этой целью увеличили на 600 метров. Согласно сообщению НАСА, космонавты покинут станцию около 18:34 по Москве и будут работать на ее внешней поверхности почти до полуночи. Работа российских космонавтов будет сосредоточена вокруг отечественного сервисного модуля «Звезда». Там установят новый электронный блок для обеспечения связи с российским ЦУП. Кроме того, космонавты изымут материалы научных экспериментов из сервисного модуля и сделают фотографии его внешней поверхности. НАСА планирует вести прямую трансляцию работ российского дуэта на своем сайте. Для командира нынешнего экипажа МКС Александра Мисуркина это будет уже четвертый выход в открытый космос, а для борт-инженера Антона Шкаплерова – второй.

Технические работы по модернизации МЧС с выходом в открытый космос проводятся регулярно. Кстати, в среду сообщалось о возбуждении сразу нескольких уголовных дел о хищениях на сумму почти 500 миллионов рублей, выделенных в России на модернизацию ее сегмента МКС.