Российские космонавты на МКС выйдут сегодня в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности станции
Об этом ранее сообщили в НАСА и подмосковном Центре управления полетами.
Плановый выход в открытый космос сделают командир экипажа МКС Александр Мисуркин и борт-инженер Антон Шкаплеров. Высоту орбиты полета МКС ранее с этой целью увеличили на 600 метров. Согласно сообщению НАСА, космонавты покинут станцию около 18:34 по Москве и будут работать на ее внешней поверхности почти до полуночи. Работа российских космонавтов будет сосредоточена вокруг отечественного сервисного модуля «Звезда». Там установят новый электронный блок для обеспечения связи с российским ЦУП. Кроме того, космонавты изымут материалы научных экспериментов из сервисного модуля и сделают фотографии его внешней поверхности. НАСА планирует вести прямую трансляцию работ российского дуэта на своем сайте. Для командира нынешнего экипажа МКС Александра Мисуркина это будет уже четвертый выход в открытый космос, а для борт-инженера Антона Шкаплерова – второй.
Технические работы по модернизации МЧС с выходом в открытый космос проводятся регулярно. Кстати, в среду сообщалось о возбуждении сразу нескольких уголовных дел о хищениях на сумму почти 500 миллионов рублей, выделенных в России на модернизацию ее сегмента МКС.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ivorytower 02 февраля 2018 | 09:36
Сами янкерсы в открытый космос выходить боятся. Также, как боятся в общем "разорванную в клочья" (цитата).
daos15 02 февраля 2018 | 09:51
Подумаешь! Ерунда , а не новость! Хохлы уже много лет в открытом космосе, и про это новостей Эхо не даёт )))
oleg__ 02 февраля 2018 | 09:52
Не сбежали бы !
wrongway1 02 февраля 2018 | 09:54
Пусть уборку сделают ....нагадили мусором...
alaniron 02 февраля 2018 | 10:14
Отрабатывается инструктаж по выброске американского десанта.