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09:31, 02 февраля 2018

Российские космонавты на МКС выйдут сегодня в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности станции

Об этом ранее сообщили в НАСА и подмосковном Центре управления полетами.

Плановый выход в открытый космос сделают командир экипажа МКС Александр Мисуркин и борт-инженер Антон Шкаплеров. Высоту орбиты полета МКС ранее с этой целью увеличили на 600 метров. Согласно сообщению НАСА, космонавты покинут станцию около 18:34 по Москве и будут работать на ее внешней поверхности почти до полуночи. Работа российских космонавтов будет сосредоточена вокруг отечественного сервисного модуля «Звезда». Там установят новый электронный блок для обеспечения связи с российским ЦУП. Кроме того, космонавты изымут материалы научных экспериментов из сервисного модуля и сделают фотографии его внешней поверхности. НАСА планирует вести прямую трансляцию работ российского дуэта на своем сайте. Для командира нынешнего экипажа МКС Александра Мисуркина это будет уже четвертый выход в открытый космос, а для борт-инженера Антона Шкаплерова – второй.

Технические работы по модернизации МЧС с выходом в открытый космос проводятся регулярно. Кстати, в среду сообщалось о возбуждении сразу нескольких уголовных дел о хищениях на сумму почти 500 миллионов рублей, выделенных в России на модернизацию ее сегмента МКС.

Комментарии

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ivorytower 02 февраля 2018 | 09:36

Сами янкерсы в открытый космос выходить боятся. Также, как боятся в общем "разорванную в клочья" (цитата).

daos15 02 февраля 2018 | 09:51

Подумаешь! Ерунда , а не новость! Хохлы уже много лет в открытом космосе, и про это новостей Эхо не даёт )))

oleg__ 02 февраля 2018 | 09:52

Не сбежали бы !

wrongway1 02 февраля 2018 | 09:54

Пусть уборку сделают ....нагадили мусором...

alaniron 02 февраля 2018 | 10:14

Отрабатывается инструктаж по выброске американского десанта.

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