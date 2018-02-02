США приостановили санкции против руководителей спецслужб России для того, чтобы они могли приехать в Вашингтон

Соединенные Штаты приостановили санкции против руководителей спецслужб России для того, чтобы они могли приехать в Вашингтон – такие пояснения дала глава пресс-службы департамента Хезер Науэрт. По ее словам, у России и США существует множество разногласий, однако в некоторых областях Москва и Вашингтон должны работать вместе, в том числе это касается борьбы с терроризмом.

Как отметила Науэрт, визит главы СВР Сергея Нарышкина, руководителя ФСБ Александра Бортникова и начальника главного управления Генштаба Игоря Коробова, отвечал интересам национальной безопасности США.

При этом представитель Госдепартамента отказалась рассказывать подробнее о встречах в Вашингтоне.