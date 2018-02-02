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09:31, 02 февраля 2018

США приостановили санкции против руководителей спецслужб России для того, чтобы они могли приехать в Вашингтон

Соединенные Штаты приостановили санкции против руководителей спецслужб России для того, чтобы они могли приехать в Вашингтон – такие пояснения дала глава пресс-службы департамента Хезер Науэрт. По ее словам, у России и США существует множество разногласий, однако в некоторых областях Москва и Вашингтон должны работать вместе, в том числе это касается борьбы с терроризмом.
Как отметила Науэрт, визит главы СВР Сергея Нарышкина, руководителя ФСБ Александра Бортникова и начальника главного управления Генштаба Игоря Коробова, отвечал интересам национальной безопасности США.
При этом представитель Госдепартамента отказалась рассказывать подробнее о встречах в Вашингтоне.

Комментарии

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ivorytower 02 февраля 2018 | 09:34

О спасибо великим сЫшЫа. Но борьба с терроризмом будет гораздо эффективней без их вмешательства.

ksp_49 02 февраля 2018 | 09:38

Соединенные Штаты приостановили санкции против руководителей спецслужб России для того, чтобы они могли приехать в Вашингтон – такие пояснения дала глава пресс-службы департамента Хезер Науэрт.
----
А ценник она не озвучила?

evgolius7 02 февраля 2018 | 09:51

Престарелый сынок Хруща, при первой возможности сваливший из папиного СССР в свободную Америку, написал Мединскому донос на фильм "Смерть Сталина". Традициям стукачества верен до сих пор.
Как он любит Россию из Америки.....Козёл лишнехромосомный....
Кстати, кто-то допускает мысль, что сынок бывшего руководителя СССР смог просто так получить гражданство США и хорошо оплачиваемую работу?
Продал, сучёнок, папкины секреты.
А сейчас, учит нас из пендосии как надо родину любить.

antiboh 02 февраля 2018 | 10:15

evgolius7: Дочка вождя некто Аллилуева тоже не в Торжок сбежала,брежнево потомство может в Урюпинске?

cobakin 02 февраля 2018 | 10:09

ksp_49:
Соскучились ребята по своим виллам в Нью-Йорке ...
Семью проведать, детишкам подарки привезти .
Надо .

daos15 02 февраля 2018 | 09:34

Я такая ветреная, непостоянная.... )))

vezdehod 02 февраля 2018 | 09:39

Вопрос...Стоит ли их причислить к "Иностранным агентам"?

ivorytower 02 февраля 2018 | 09:48

vezdehod: Каково это, лизать пиндосам?

punyoshohlai 02 февраля 2018 | 10:11

ivorytower: Каково это, лизать пиндосам?

Кого конкретно из руководителей спецслужб России ты имеешь ввиду?

vezdehod 02 февраля 2018 | 10:14

ivorytower:
Каково это, лизать пиндосам?
========================================================================
С тобой недоумком давно всё ясно - ты своему хозяину вылизал все щели, но он это не оценил.

ivorytower 02 февраля 2018 | 10:25

vezdehod: /но он это не оценил./
Почем тебя оценивают, хохлошлюшка?

olegleon 02 февраля 2018 | 09:34

"представитель Госдепартамента отказалась рассказывать подробнее о встречах "

а она то откуда их знать может?!

sg67g 02 февраля 2018 | 09:40

Хозяева своему слову, кули. Хотят дают, хотят забирают ))
" Могу сказать в целом, что, если какой-то вопрос считается соответствующим американским интересам национальной безопасности, то у нас есть способность отменять это (то есть действие санкций, запрещающих выдачу американской въездной визы - прим. ТАСС), так что у людей есть возможность приезда в США" - заявила Науэрт, начальник пресс-службы Госдепартамента

Короче у них госдеп под колпаком у спецслужб. В конгрессе сша уже началось веселье. ))

vilingrad 02 февраля 2018 | 09:48

sg67g: daos15: ksp_49: ivorytower:
Наши бойцы невидимого фронта могли и отказаться. Но когда старший зовет...
впрочем, выглядит это все унизительно:(

sg67g 02 февраля 2018 | 09:56

vilingrad:
Да у вас дебиловбля вечно так. Приедет кто в Россию - барин приехал командовать. Поедут сами за океан - к барину поехали за командами. Выглядит это у вас глупо, маленький хомячок )))

(комментарий скрыт)

punyoshohlai 02 февраля 2018 | 10:13

sg67g: Поедут сами за океан - к барину поехали за командами

А за чем поехали?

vilingrad 02 февраля 2018 | 09:46

Чтобы их там не повязали! Поманили печеньками и мышеловка захлопнулась...

nanatytwo 02 февраля 2018 | 09:49

Так нечесна приостанавливать, прокладки с Эха обидяца.

platonnekafrin 02 февраля 2018 | 09:51

Царь-император прислал гонцов с челобитной, где просит не менять ему профессию.

cobakin 02 февраля 2018 | 10:16

platonnekafrin:
Царь-император у них Абрамович, а эти двое просто шестерки, для которого они повезли подарки от Путина, в знак вечной преданности и любви.

al101_2 02 февраля 2018 | 09:53

...приостановили санкции, чтобы смогли приехать...©
А. когда приехали- снова возобновить санкции!
Сюрпрайз!!
Вот, это была бы хохма!

cobakin 02 февраля 2018 | 10:03

Попались голубчики ...
Расстрел через повешивание ...

lelik_79 02 февраля 2018 | 10:16

Недавно на Эхе говорили, что все внесенные в список вне закона, а счас что получается, продолжают работать с нелегитимным правительством, принимаеют представителей на высоком уровне? В чем смысл списка? Похожя ситуация на Украине, объявили Россию агрессором и окуппантом, но поправку Самопочи об отмене договора о дружбе и сотрудничестве отклонили, нет, уж вы давайте никакого сотрудничество с врагом, ни СПГ нашего ни ракетных двигателей не покупайте, врагов америки с почестями на государственном уровене не принимайте

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