В Великобритании могут проверить недвижимость в Лондоне, которая, возможно, принадлежит Игорю Шувалову
В Великобритании могут проверить недвижимость в Лондоне, которая, возможно, принадлежит первому вице-премьеру России Игорю Шувалову. К властям с таким требованием обратилась Транспэренси Интернешнл — общественная организация по борьбе с коррупцией. Речь идет о двух апартаментах стоимостью более 16 миллионов долларов.
О лондонской недвижимости Игоря Шувалова ранее сообщал Фонд борьбы с коррупцией, основателем которого является оппозиционный политик Алексей Навальный.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vezdehod 02 февраля 2018 | 09:36
Достали "бедного человека" - волки поганые.
ivorytower 02 февраля 2018 | 09:38
vezdehod: Что еще остается делать ссаным прокладкам и укроботам? Фапать на американские ссанкции, прикрывая этим собственную импотенцию.
evgolius7 02 февраля 2018 | 09:44
ivorytower:
Меня впечатляет ваша любовь к Шувалову и его коргам....
Думаешь тебе достанеться кусочек из миски его любимых собачек?
meister_luvin 02 февраля 2018 | 09:46
evgolius7:
тебя посодють, а ты не воруй!
prorab1 02 февраля 2018 | 09:53
meister_luvin: А почему только у одного Шувалова? В России много жуликов-чинуш.
cukker 02 февраля 2018 | 10:13
prorab1: Шувалов-Первый вице-премьер. Ты понимаешь значение "первый"?
ivorytower 02 февраля 2018 | 09:55
evgolius7: А меня впечатляет ваше фапанье на западные ссанкции. Самим-то похвастаться нечем.
nik213 02 февраля 2018 | 10:06
ivorytower: Ну почему нечем. Например, презрением к твоему плешивому кумиру и ко всей его воровской шобле.
punyoshohlai 02 февраля 2018 | 09:46
ivorytower:
С началом рабочего дня! Что нового в инструкциях?
nik213 02 февраля 2018 | 10:03
ivorytower: Собственную немочь ты, путиноид штопанный, прикрыл, по уши сидя в дерьме. Надо же, так реалистично изобразить себя на аве!
olegleon 02 февраля 2018 | 09:37
хорошо будет, если проверят. ещё лучше, если найдут нарушения.
только вот что делать если, например, никаких нарушений не найдут? готовы дли потом заявители оплатить и расходы на расследование, и иски от расследуемого?
platonnekafrin 02 февраля 2018 | 09:38
Только до лета не отбирайте у них ничего! А то тут ФНС проверит имущество, которое принадлежит мне, и насчитает недоимку. Останусь жить зимой на улице.
cukker 02 февраля 2018 | 09:39
денно и нощно товарищ трудится на личное благосостояние. надеется еще 6 лет наживой позаниматься, а мы с патриотическими плакатиками будем ходить, как призвал великий Пу
m_doc 02 февраля 2018 | 09:39
могут проверить... которая, возможно, принадлежит
==========================================
А могут и не проверить. И, возможно, не принадлежит:)
taranь 02 февраля 2018 | 10:15
m_doc: так где-то уже инфа была, что он все и везде арендует: и в Лондоне, и в Москве....Хитрые, падлюки!!!
terens 02 февраля 2018 | 09:40
Наши богатеи уже какой раз в Бритосии попадают. Не зря же там с удовольствием дают убежище финансовым мошенникам и преступникам. Потом у них всё отжимают а чела травят или вешают. Типа самоубийство или проделки КГБ.
clandestino 02 февраля 2018 | 09:42
Что значит"могут"? Давно пора!
cukker 02 февраля 2018 | 09:43
Эхо не совсем точно сообщает. Гнездышко конечно Шувалову принадлежит, но вступил закон, по которому требуется доказать, что купил на свои кровные. А вот это интересно будет. У товарища еще и замки есть в Австрии. Когда ж он успевает на Россию поработать?
hangman19 02 февраля 2018 | 09:47
Не тот ли это Шувалов, который предлагал затянуть пояса населению России?
al101_2 02 февраля 2018 | 09:50
hangman19: Ага..
А затянуть пояса желательно, на горле...
Чтобы не мешали, суки такие!
cukker 02 февраля 2018 | 09:55
hangman19: тот который смеялся над теми, кто покупает квартиры в 20 кв.м
putin_itogy 02 февраля 2018 | 10:05
путинские ссанные прокладки - ЗА ШУВАЛОВА...! ))
Быдлота ратует за барина, обокравшего их детей...))
Россию умом не пронять.
В Россию надо только верить.(с)
sbk 02 февраля 2018 | 10:14
К святому подбираются...