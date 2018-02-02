В Великобритании могут проверить недвижимость в Лондоне, которая, возможно, принадлежит Игорю Шувалову

В Великобритании могут проверить недвижимость в Лондоне, которая, возможно, принадлежит первому вице-премьеру России Игорю Шувалову. К властям с таким требованием обратилась Транспэренси Интернешнл — общественная организация по борьбе с коррупцией. Речь идет о двух апартаментах стоимостью более 16 миллионов долларов.

О лондонской недвижимости Игоря Шувалова ранее сообщал Фонд борьбы с коррупцией, основателем которого является оппозиционный политик Алексей Навальный.