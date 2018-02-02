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09:31, 02 февраля 2018

В Великобритании могут проверить недвижимость в Лондоне, которая, возможно, принадлежит Игорю Шувалову

В Великобритании могут проверить недвижимость в Лондоне, которая, возможно, принадлежит первому вице-премьеру России Игорю Шувалову. К властям с таким требованием обратилась Транспэренси Интернешнл — общественная организация по борьбе с коррупцией. Речь идет о двух апартаментах стоимостью более 16 миллионов долларов.
О лондонской недвижимости Игоря Шувалова ранее сообщал Фонд борьбы с коррупцией, основателем которого является оппозиционный политик Алексей Навальный.

Комментарии

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vezdehod 02 февраля 2018 | 09:36

Достали "бедного человека" - волки поганые.

ivorytower 02 февраля 2018 | 09:38

vezdehod: Что еще остается делать ссаным прокладкам и укроботам? Фапать на американские ссанкции, прикрывая этим собственную импотенцию.

evgolius7 02 февраля 2018 | 09:44

ivorytower:
Меня впечатляет ваша любовь к Шувалову и его коргам....
Думаешь тебе достанеться кусочек из миски его любимых собачек?

meister_luvin 02 февраля 2018 | 09:46

evgolius7:

тебя посодють, а ты не воруй!

prorab1 02 февраля 2018 | 09:53

meister_luvin: А почему только у одного Шувалова? В России много жуликов-чинуш.

cukker 02 февраля 2018 | 10:13

prorab1: Шувалов-Первый вице-премьер. Ты понимаешь значение "первый"?

ivorytower 02 февраля 2018 | 09:55

evgolius7: А меня впечатляет ваше фапанье на западные ссанкции. Самим-то похвастаться нечем.

nik213 02 февраля 2018 | 10:06

ivorytower: Ну почему нечем. Например, презрением к твоему плешивому кумиру и ко всей его воровской шобле.

punyoshohlai 02 февраля 2018 | 09:46

ivorytower:
С началом рабочего дня! Что нового в инструкциях?

nik213 02 февраля 2018 | 10:03

ivorytower: Собственную немочь ты, путиноид штопанный, прикрыл, по уши сидя в дерьме. Надо же, так реалистично изобразить себя на аве!

olegleon 02 февраля 2018 | 09:37

хорошо будет, если проверят. ещё лучше, если найдут нарушения.
только вот что делать если, например, никаких нарушений не найдут? готовы дли потом заявители оплатить и расходы на расследование, и иски от расследуемого?

platonnekafrin 02 февраля 2018 | 09:38

Только до лета не отбирайте у них ничего! А то тут ФНС проверит имущество, которое принадлежит мне, и насчитает недоимку. Останусь жить зимой на улице.

cukker 02 февраля 2018 | 09:39

денно и нощно товарищ трудится на личное благосостояние. надеется еще 6 лет наживой позаниматься, а мы с патриотическими плакатиками будем ходить, как призвал великий Пу

m_doc 02 февраля 2018 | 09:39

могут проверить... которая, возможно, принадлежит
==========================================
А могут и не проверить. И, возможно, не принадлежит:)

taranь 02 февраля 2018 | 10:15

m_doc: так где-то уже инфа была, что он все и везде арендует: и в Лондоне, и в Москве....Хитрые, падлюки!!!

terens 02 февраля 2018 | 09:40

Наши богатеи уже какой раз в Бритосии попадают. Не зря же там с удовольствием дают убежище финансовым мошенникам и преступникам. Потом у них всё отжимают а чела травят или вешают. Типа самоубийство или проделки КГБ.

clandestino 02 февраля 2018 | 09:42

Что значит"могут"? Давно пора!

cukker 02 февраля 2018 | 09:43

Эхо не совсем точно сообщает. Гнездышко конечно Шувалову принадлежит, но вступил закон, по которому требуется доказать, что купил на свои кровные. А вот это интересно будет. У товарища еще и замки есть в Австрии. Когда ж он успевает на Россию поработать?

hangman19 02 февраля 2018 | 09:47

Не тот ли это Шувалов, который предлагал затянуть пояса населению России?

al101_2 02 февраля 2018 | 09:50

hangman19: Ага..
А затянуть пояса желательно, на горле...
Чтобы не мешали, суки такие!

cukker 02 февраля 2018 | 09:55

hangman19: тот который смеялся над теми, кто покупает квартиры в 20 кв.м

putin_itogy 02 февраля 2018 | 10:05

путинские ссанные прокладки - ЗА ШУВАЛОВА...! ))
Быдлота ратует за барина, обокравшего их детей...))
Россию умом не пронять.
В Россию надо только верить.(с)

sbk 02 февраля 2018 | 10:14

К святому подбираются...

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