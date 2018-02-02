Бизнесмен Александр Мамут купил здание кинотеатра «Пионер» на Кутузовском проспекте в Москве

Как пишет газета «Ведомости», в торгах участвовали и другие, связанные с ним компании. Стоимость здания в итоге составила 123 миллиона рублей.

Ранее Пионер находился в городской собственности и был сдан в аренду структурам Мамута.

Напомним, речь идет о единственном кинотеатре в России. который провел несколько сеансов комедии «Смерть Сталина» после отзыва у фильма прокатного удостоверения.