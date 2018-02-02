Бизнесмен Александр Мамут купил здание кинотеатра «Пионер» на Кутузовском проспекте в Москве
Как пишет газета «Ведомости», в торгах участвовали и другие, связанные с ним компании. Стоимость здания в итоге составила 123 миллиона рублей.
Ранее Пионер находился в городской собственности и был сдан в аренду структурам Мамута.
Напомним, речь идет о единственном кинотеатре в России. который провел несколько сеансов комедии «Смерть Сталина» после отзыва у фильма прокатного удостоверения.
Комментарии6
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ku111ku 02 февраля 2018 | 09:46
Не дороговато 123 ляма за три сеанса дебильного фильма?
askol2016 02 февраля 2018 | 09:51
Похоже, Мамут хочет отстраниться от путинского режима в глазах минфина США, чтобы не попасть на санкции. Мудрое решение!
whocares 02 февраля 2018 | 10:01
Теперь он сможет не переставая крутить фильм о Сталине для своих мальтийских соотечественников.
boltzmann_ 02 февраля 2018 | 10:04
Так чо теперь он может всем гостям казать смерть Джугашвили без оглядки на Мединского? Вроде как в своей хате никто не запрещает пока крутить любые фильмы
dok2212 02 февраля 2018 | 10:13
Хороший вариант под синагогу.
kunst54 02 февраля 2018 | 10:31
В подарочную бумагу упаковали?