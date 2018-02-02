Центральный банк отозвал лицензию у московского Расчетно-кредитного банка
В сообщении говорится, что на протяжении длительного времени деятельность банка была ориентирована на проведение сомнительных операций.
Расчетно-кредитный банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов он занимает 184 место в банковской системе страны.
Комментарии4
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al101_2 02 февраля 2018 | 09:33
"Длительное время проводил сомнительные операции"...
А ЦБ сидел в засаде...
Традиция, однако!
hangman19 02 февраля 2018 | 09:45
Скоро одна сберкасса останется.
davi__koloradov 02 февраля 2018 | 09:50
"Банки начали испытывать острую нехватку валютной ликвидности, рассказали РБК несколько казначеев крупных банков. «В пятницу на рынке был настоящий кризис, валюта закончилась: ставки по долларам на денежном рынке начали резко расти — до 11% годовых, сравнявшись с рублевыми ставками», — сообщил начальник дилингового центра Металлинвестбанка."
Верной дорогой идете.
vilingrad 02 февраля 2018 | 09:53
Отряд не заметил потери бойца
Обрезали только ему два яйтса...