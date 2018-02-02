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09:03, 02 февраля 2018

На Кубе покончил с собой сын Фиделя Кастро

Он страдал от депрессии.

Свою молодость старший сын кубинского руководителя провел в Советском союзе. Фидель Кастро Диас-Баларт учился в Воронежском государственном университете, потом перевелся в МГУ, который окончил по специальности «ядерная физика». Несколько лет был аспирантом в Институте атомной энергии в Дубне. Работал и жил в СССР под псевдонимом Хосе Рауль. Так он подписывал многие научные работы. Причем свой секрет Фиделито, так его называли из-за сходства с отцом, выдал совсем недавно. Вернувшись на Кубу, Кастро-младший занимал должности советника по науке при Госсовете и заместителя президента академии наук. Он держался в стороне от политики и никогда не рассматривался в качестве преемника отца или его брата, нынешнего кубинского лидера Рауля Кастро. В последние месяцы он страдал от депрессии. Сначала лечился в госпитале, потом амбулаторно. О его добровольном уходе из жизни сообщили государственные СМИ.

Кастро-младшему было 68 лет.

Комментарии

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sasass 02 февраля 2018 | 09:17

Советская начинка погубила его...

belovnikita 02 февраля 2018 | 09:21

Да и х** с ним! :-D
А чего братик этого террориста кастрата еще не вздернулся?

midnightblues 02 февраля 2018 | 09:25

Прежде чем куролесить-надо подумать,что за это расплачиваются ваши потомки

andy66 02 февраля 2018 | 09:32

он знал о "кубинской революции" что-то такое, о чем портянки не рассказывают (((

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