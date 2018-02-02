Новая ядерная доктрина США будет обнародована сегодня в полном объеме
Распоряжение о подготовке ее пересмотренного варианта еще год назад отдал только вступивший в должность президента Дональд Трамп.
Замглавы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Селва заявил, что с полным текстом новой американской ядерной доктрины можно будет ознакомиться уже сегодня. К настоящему моменту доступна несекретная версия программы в 64 страницы. В опубликованном ранее некоторыми СМИ проекте доктрины говорилось, что Америка готова применить ядерное оружие при возникновении неких «чрезвычайных обстоятельств». В том числе упоминались и неядерные нападения, за которыми последует ядерный ответ. В тексте, в частности, декларировалось, что власти Соединенных Штатов «не имеют желания относиться как к противнику ни к России, ни к Китаю». Отмечалось, что Вашингтон стремится выстраивать стабильные отношения с этими странами. Впрочем, в ходе встречи со своими доверенными лицами Владимир Путин, в руках которого находится российский «ядерный чемоданчик», тоже заявил, что Москва, несмотря на публикацию «кремлевского списка», не желает вступления в ядерное противоборство с Америкой.
Среди положений новой ядерной доктрины США, как полагают эксперты, окажется и требование по модернизации ядерной триады: атомных подводных ракетоносцев, стратегической авиации и межконтинентальных баллистических ракет.
Комментарии4
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mjolner666 02 февраля 2018 | 09:08
Америка немного потеряет, если выжгут Нью-Йорк, Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес...
shicotus_live 02 февраля 2018 | 09:16
mjolner666: Ура! Трамп таки нашел 400 млр. на "модернизацию ЯО". Надоело сидеть на груде ржавого хлама. . Грядет грандиозный распил))
"...Ведомство предложило примерную схему того, на что будут потрачены 400 млрд долларов: 189 млрд пойдет на стратегические системы доставки, а также на работу отдела финансирования обороны стратегических систем доставки ядерного оружия и т. д. 9 млрд долларов будет потрачено на тактические системы доставки ядерного оружия и т. д. 87 млрд долларов пойдет на деятельность лабораторий по ядерному оружию в министерстве энергетики США и поддержанию их деятельности, и еще 58 млрд долларов необходимы для поддержания работы министерства обороны США.
При этом остаются неучтенными 56 млрд долларов, которые, по вычислениям CBO, будут необходимы «на дополнительные расходы за этот период, если затраты на эти ядерные программы превысят запланированные суммы... Затраты на разработку систем вооружения, как правило, увеличиваются в процессе реализации программы», – отметили в докладе..."
daos15 02 февраля 2018 | 09:18
Опоздали немного) На рашинских оппов понадеялись ) А зря!
davi__koloradov 02 февраля 2018 | 09:29
А у рашки на ответку денех нет. Пичалька.