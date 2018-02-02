Новая ядерная доктрина США будет обнародована сегодня в полном объеме

Распоряжение о подготовке ее пересмотренного варианта еще год назад отдал только вступивший в должность президента Дональд Трамп.

Замглавы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Селва заявил, что с полным текстом новой американской ядерной доктрины можно будет ознакомиться уже сегодня. К настоящему моменту доступна несекретная версия программы в 64 страницы. В опубликованном ранее некоторыми СМИ проекте доктрины говорилось, что Америка готова применить ядерное оружие при возникновении неких «чрезвычайных обстоятельств». В том числе упоминались и неядерные нападения, за которыми последует ядерный ответ. В тексте, в частности, декларировалось, что власти Соединенных Штатов «не имеют желания относиться как к противнику ни к России, ни к Китаю». Отмечалось, что Вашингтон стремится выстраивать стабильные отношения с этими странами. Впрочем, в ходе встречи со своими доверенными лицами Владимир Путин, в руках которого находится российский «ядерный чемоданчик», тоже заявил, что Москва, несмотря на публикацию «кремлевского списка», не желает вступления в ядерное противоборство с Америкой.

Среди положений новой ядерной доктрины США, как полагают эксперты, окажется и требование по модернизации ядерной триады: атомных подводных ракетоносцев, стратегической авиации и межконтинентальных баллистических ракет.