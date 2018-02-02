Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых намерена обжаловать приговор, который был вынесен накануне Пресненским судом столицы. Он приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.

Суд не полностью удовлетворил требования прокуратуры, – это отметила представитель надзорного ведомства Марина Дятлова. Дятлова также подчеркнула, что обвинение просило штраф в 100 миллионов рублей, однако суд назначил 48 миллионов.

Судья Пресненского суда Татьяна Васюченко читала приговор Никите Белых более 10 часов.