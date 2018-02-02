Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых намерена обжаловать приговор
Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых намерена обжаловать приговор, который был вынесен накануне Пресненским судом столицы. Он приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.
Суд не полностью удовлетворил требования прокуратуры, – это отметила представитель надзорного ведомства Марина Дятлова. Дятлова также подчеркнула, что обвинение просило штраф в 100 миллионов рублей, однако суд назначил 48 миллионов.
Судья Пресненского суда Татьяна Васюченко читала приговор Никите Белых более 10 часов.
Комментарии4
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mjolner666 02 февраля 2018 | 09:05
Не слабо Никитка в застенках морду нажрал...
А всего то попросил денег, чтоб не мешать в бизнесе.
romashka__ 02 февраля 2018 | 10:04
Никита Белых не виноват. СВОБОДУ и ЗДОРОВЬЯ!
ПОЗОР путинскому суду!
sasass 02 февраля 2018 | 09:26
Столько бумаги испортили для проформы - изначально был запланирован он для экзекуции , чтобы не лезли во власть не встроенные во власть политики...
vladimirnn 02 февраля 2018 | 09:50
Очень жаль, что все так получилось.