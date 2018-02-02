Всемирное Антидопинговое агентство поддержало намерение МОК оспорить оправдание 28 российских спортсменов...

Как ожидается, иск будет подан в федеральный суд Швейцарии.

ВАДА обеспокоено тем, что решение спортивного арбитражного суда отделяет группу из 28 атлетов от другой группы, из 11 человек, хотя все они являются частью «системной допинговой программы России».

Напомним, — апелляции почти трех десятков россиян на решение МОК об их пожизненном отстранении КАС удовлетворил полностью. Одиннадцать человек остались под действием санкций, однако они пропустят только игры в Южной Корее.

Россия продолжит работать с международными спортивными организациями, — заявил накануне Владимир Путин.

Оправдание 28 российских спортсменов не означает автоматического их участия в Олимпиаде в Южной Корее. Они должны получить приглашение от МОК.

Напомним, — Олимпиада стартует 9 февраля.