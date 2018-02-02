Всемирное Антидопинговое агентство поддержало намерение МОК оспорить оправдание 28 российских спортсменов
Как ожидается, иск будет подан в федеральный суд Швейцарии.
ВАДА обеспокоено тем, что решение спортивного арбитражного суда отделяет группу из 28 атлетов от другой группы, из 11 человек, хотя все они являются частью «системной допинговой программы России».
Напомним, — апелляции почти трех десятков россиян на решение МОК об их пожизненном отстранении КАС удовлетворил полностью. Одиннадцать человек остались под действием санкций, однако они пропустят только игры в Южной Корее.
Россия продолжит работать с международными спортивными организациями, — заявил накануне Владимир Путин.
Оправдание 28 российских спортсменов не означает автоматического их участия в Олимпиаде в Южной Корее. Они должны получить приглашение от МОК.
Напомним, — Олимпиада стартует 9 февраля.
Комментарии30
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rips2 02 февраля 2018 | 09:05
Ну да, когда в высшем спортивном суде проиграли, решили оспаривать в карманном суде Швейцарии..
patrik41 02 февраля 2018 | 09:10
Всемирное Антидопинговое агентство поддержало намерение МОК оспорить оправдание 28 российских спортсменов...
Обтекайте молча.
shicotus_live 02 февраля 2018 | 09:12
patrik41: Забегали тараканы.))
Оно и понятно, если решение Лозаннского суда останется в силе, а оправданные так и не поедут на Олимпиаду, тогда исками всю эту шайку из МОК и ВАДы можно раздеть до трусов.))
daos15 02 февраля 2018 | 09:14
patrik41: «Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами. Они должны или застрелиться, или повеситься. Собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше. По ощущениям продолжение будет. Пока это все напоминает качели. Наша задача, чтобы эти качели не попали нам по лбу», — заявил Дукурс.
pukins_1 02 февраля 2018 | 09:13
rips2: Наоборот, очень кстати в Пенсионном фонде РФ завалялось немного денег для будущих пенсионеров из спортивного арбитража, но вот для всех швейцарских пенсионеров может и не хватить; ну а российским патриотам остаётся, как и прежде, смотреть победы наших оправданных "за недостаточностью улик" спортсменов по телевизору и - радоваться жизни, чёрт возьми!..
phoenix18 02 февраля 2018 | 09:33
pukins_1: это ваши обычные доводы, что кто-то кому-то проплатит. Обычно так идиоты отмазываются.
rips2 02 февраля 2018 | 09:36
pukins_1: какой пенсионный фонд!?)) Что за бред у вас под кастрюлями то !?
И да, для обвинения кого либо, в чем либо, нужны улики, а не бред сумасшедшего..
drgonish 02 февраля 2018 | 09:43
pukins_1:
[в Пенсионном фонде РФ завалялось немного денег для будущих пенсионеров из спортивного арбитража]
Когда либероидам надо, у них и на благословенном Западе коррупция есть.
a_111111 02 февраля 2018 | 10:04
rips2: Суд Швейцарии не карманный!
vezdehod 02 февраля 2018 | 09:06
Интересная будет Кинокомедия - получше, чем "Смерть Сталина". Будем посмотреть.
olegleon 02 февраля 2018 | 09:22
vezdehod: это уже не комедия, а фарс. если уж спортивный суд вынужден был признать, что на 28 спортсменов дела были шиты белыми нитками, то это уже фарс
davi__koloradov 02 февраля 2018 | 09:07
Две новости:
"Спортивный арбитражный суд в Лозанне реабилитировал 28 российских спортсменов"
"Резервный фонд прекратил свое существование"
Так вот куда резервные денежки ушли.
protiv777 02 февраля 2018 | 09:24
davi__koloradov: Кастрюля, ты молись чтобы твой украгабон не прекратил существование.
g_e_e__p 02 февраля 2018 | 09:35
davi__koloradov: От смены названия он не прекратил существование.
drgonish 02 февраля 2018 | 09:48
davi__koloradov:
Кастрюлям скакать до полной и бесповоротной перемоги.
mikr 02 февраля 2018 | 09:10
Понятное дело, что эти подельники повязаны одной веревочкой. Если разоблачат одного фигуранта, то он потянет за собой всю банду. Поэтому они сейчас будут сопротивляться до последнего патрона. Либо попытаются договориться с Россией полюбовно, чтобы спустить дело на тормозах.
serg2010 02 февраля 2018 | 09:10
Допуск российских спортсменов на олимпиаду - это удар в спину Украине.
sg67g 02 февраля 2018 | 09:11
Ричард Макларен собирается представить доклад о том, как агенты Кремля подменили решение CAS по российским спортсменам через дыру в стене швейцарского суда...
Очень нужное решение принципиальных независимых людей. В Корее во время Игр собирались провести специальную церемонию по перевручению медалей, отобранных у наших спортсменов. Теперь это куй получится! ))) Несмотря на козни Фашинктона и его холуев Россия остается на первом месте на лучшей в истории Игр Олимпиаде в Сочи!!!
А на МОК и ВАДу будут еще иски и Макларен пойдет под суд, а родченков в ад..
belovnikita 02 февраля 2018 | 09:19
Были в сссришке 28 пердиловцев, теперь в срашке 28 наркоманов :-)
g_e_e__p 02 февраля 2018 | 09:37
belovnikita: И одна йопнутая на всю голову belovnikita
drgonish 02 февраля 2018 | 09:51
Кастрюлям-наркопердиловцам скакать до перемоги.
sasass 02 февраля 2018 | 09:30
Сколько интересно российский народ отстегнул этому продажному арбитражному суду Швейцарии....
sergirusso 02 февраля 2018 | 09:32
Мучения глотающих пыль спортсменов. После глотания допинга...
kapitankolbaskin 02 февраля 2018 | 09:32
Запутинцы такие лапоньки !!! Признают решения международных судов тока когда им это выгодно !!!
Обращаются туда как тока их за бубенцы хватают !!!
А для всех остальных случаев у них есть Зорькин, который по отмашке из Кремля верещит про верховенство российских законов над международными...
Подло и не красиво
drgonish 02 февраля 2018 | 09:59
[Признают решения международных судов тока когда им это выгодно !!! ]
Посмотри двумя комментами выше.
[верещит про верховенство российских законов над международными]
Так уж получилось, что во всех независимых странах национальные законы имеют приоритет перед решениями международных судов.
[Подло и не красиво]
Не более, чем политизированный сговор на ОИ.
clandestino 02 февраля 2018 | 09:35
Эк как тролличью шайку сплющило! Что, не удался номер?
tks 02 февраля 2018 | 09:35
МОК и WADA в нынешнем виде - это конец спорта.
compare 02 февраля 2018 | 10:04
tks: shicotus_live: ага...кто-то,напичкал допингом своих "гладиаторов",а завывания,сразу по всему спорту? не несите хрень во рту-выскользнет,мальшшик...
drgonish 02 февраля 2018 | 10:15
Это вы по сестер Уильямс? Вообще, когда WADA американским бройлерам справки раздает, а других из-за царапинок на колбах не допускает к участию в соревнованиях, выглядит это и правда странно.
drgonish 02 февраля 2018 | 10:07
Причем тут спорт? Выйди на улицу, одень лыжи и вперед.
А большой спорт для населения - это зрелище. Такое же как цирк.
На зрелищах зарабатывают деньги. И никуда этот большой спорт не денется.