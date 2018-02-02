Ученые обнаружили около 60 тысяч строений цивилизации майя на  севере Гватемалы

Открытие было совершено благодаря использованию лазерных радаров. Археологи утверждают, что речь идет о десятках городов с большими площадями и пирамидами, возведение которых должно было занять многие годы.

По предварительным оценкам, на этой территории могли проживать до 10 миллионов человек, — передает ТАСС.