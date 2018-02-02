Ученые обнаружили около 60 тысяч строений цивилизации майя на севере Гватемалы
Открытие было совершено благодаря использованию лазерных радаров. Археологи утверждают, что речь идет о десятках городов с большими площадями и пирамидами, возведение которых должно было занять многие годы.
По предварительным оценкам, на этой территории могли проживать до 10 миллионов человек, — передает ТАСС.
Комментарии3
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varangian2011 02 февраля 2018 | 08:53
Какие еще майя? Все древние цивилизации сводятся к протоукрам. Спросите в Киеве.
dzhuzeppe 02 февраля 2018 | 09:02
Там могло проживать и до миллиарда человек - но как все знают, не проживало.
У бедных майя даже колеса не было, а тут десятки городов. Наверное, перевод неправильный, имеется в виду "ученые обнаружили около 60 тысяч могил цивилизации майя" - когда 200 испанцев пришли и все эти 60 тысяч уконтрапупили.
cobakin 02 февраля 2018 | 09:33
Надо всех майя и ацтеков отправить в Испанию, чтоб уничтожили там все население.