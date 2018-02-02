Компания Эппл зафиксировала рекордную выручку – она превысила 88 миллиардов долларов
Об этом говорится в отчете за первый квартал нынешнего финансового года. В данный период Эппл удалось реализовать более 77 миллионов айфонов.
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Об этом говорится в отчете за первый квартал нынешнего финансового года. В данный период Эппл удалось реализовать более 77 миллионов айфонов.
Утверждение, будто я просила «помириться» с Кадыровым и признавала, что «не права» — просто неправда Вы говорите, что «никогда нельзя задевать честь и достоинство человека», а спустя минуту, говорите, что я «бегаю туда-сюда, не знаю под кого лечь». Так принято в Чечне говорить о малознакомых женщинах?..
Комментарии10
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tour 02 февраля 2018 | 09:00
Загнивает Запад, аж - светится!
Не удивительно, что капитализация "Apple" уже превышает - $900 млрд!!!
Если сравнить самые мощные Российские - "Росснефть" - $69,9 млрд; "Газпром" - $59,9 млрд; "Сбербанк" - $61,0 млрд. начинаешь понимать беспомощность путинских обещаний в обгоне Португалии. Как бы, от Гондураса не отстать!
platonnekafrin 02 февраля 2018 | 09:27
tour: Загнивает Запад, аж - светится!
- Наш Сечин всё же круче - сияет, весь в капитализации. А Захарченко! Тоже яркий самородок - ничего не реализуя, вон как зарабатывал. При этом еще на службу ходил и обеспечивал законность за сущие гроши. А Ролдугин! Скромно придумал волшебный футляр и не выпячивался, но таки засветился.
tour 02 февраля 2018 | 09:31
platonnekafrin:
Вот-вот.
Это же, сколько нужно платить полковнику полиции, чтобы он, отказался от 6 миллиардов?!?
dzhuzeppe 02 февраля 2018 | 09:04
Была такая пословица в советское время: "Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона."
Современная версия: "Чем больше в мире дебилов, тем больше доходы Аппла."
Ну в дебилах никогда на земле недостатка не было - и не будет.
tag188 02 февраля 2018 | 09:06
А какую выручку продемонстрировала вся российская оборонка, которая заставляет портянок светиться от гордости?
Или "Газпром" с "Роснефтью" под управлением эффективнейших менеджеров? Хотя бы с прибылью студии Диснея от мультиков, в этом году тягаться смогут российские гиганты?
tour 02 февраля 2018 | 09:10
tag188: -/под управлением эффективнейших менеджеров/
Ни один глава компании не уронил стоимость своей компании так, как А. Миллер. Рыночная капитализация «Газпрома» упала с $369 млрд., в мае 2008 г. до $55 млрд. на сегодня. Тем не менее, он возглавляет «Газпром» уже 16 лет, и счет лет продолжается. Если в 2013 г. оф. зарплата Миллера = $25 миллионов, то сегодня сколько они зарабатывают не узнаешь большой - секрет. В обмен на свои огромные зарплаты и богатые феодальные имения, подельники Путина обязаны отстаивать его интересы, особенно, если возникают геополитические проблемы, угрожающие будущему режима.
putin_itogy 02 февраля 2018 | 09:34
Зато у нас скрепы крепче..
Да, Вася..? ))
Налей, пивка "Жигулёвского"..
(того, что барон Фон Вакано в Россию привёз..)
g_e_e__p 02 февраля 2018 | 09:41
Не "удалось реализовать", а "удалось впарить" .
monik_7 02 февраля 2018 | 09:45
g_e_e__p: дак и впарь что-нибудь свое, скрепное.Кто мешает?
g_e_e__p 02 февраля 2018 | 09:54
monik_7: Зачем мне людей обманывать, яблочники тут внеконкуренции