Более двух с половиной тысяч российских военных подняли по учебной тревоге в Южной Осетии
Согласно официальным сообщениям, в учениях были задействованы около 300 единиц военной техники. Утверждается, что военные отработали элементы маскировки в условиях горной местности.
Комментарии12
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able_seamans 02 февраля 2018 | 08:56
Учились справлять нужду, тк в горах трудно найти сортир в виде дырки в полу?
patrik41 02 февраля 2018 | 09:04
Более двух с половиной тысяч российских военных подняли по учебной тревоге в Южной Осетии...
Храни их Бог, много украинских националистов убили ребята из Южной Осетии.
able_seamans 02 февраля 2018 | 10:15
patrik41: У тебя нет Бога, гнида ты красноперая.
protiv777 02 февраля 2018 | 09:17
able_seamans: Да нет, нужду как ты помнишь в 2008 справляли бравые грузинские войны. При том прямо на ходу в штаны.
avp235 02 февраля 2018 | 08:58
Зачем все это? Javelin'ы уже в Грузии. От них не спрячешься.
vezdehod 02 февраля 2018 | 09:09
Объединённые силы Грузии и Украины вероломно напали на Южною Осетию - дадим агрессорам достойный отпор.
xuato 02 февраля 2018 | 09:02
Вова в солдатики решил поиграть.
vilingrad 02 февраля 2018 | 09:03
Напомнило Кавказскую пленницу- как Вицин визжал и рычал на пустой мешок:)
student_ru_ru 02 февраля 2018 | 09:06
Какой же Путин дурик. Понаставил везде военных супротив супостата и собрался супостату энергетическое оружие гнать, продавать и на эти деньги военных снабжать и дальше с печки мудро руководить и разводить мировые процессы.)
avp235 02 февраля 2018 | 09:12
student_ru_ru:
Путин во всем пытается копировать Сталина. Тот тоже перед войной гнал топливо, металл и продовольствие в Германию. Обучал немецких летчиков и танкистов. И это подготовило Гитлера к нападению, создало материальную базу для войны с СССР.
platonnekafrin 02 февраля 2018 | 09:17
На самом деле этот праздник устроен в честь галактического факта - третьей годовщины признания Южной Осетии Луганской Народной Республикой.
askol2016 02 февраля 2018 | 09:58
Там путинских солдат больше, чем местных жителей